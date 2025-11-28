Smart City Expo Doha、 中東における都市生活のビジョンを形作りつつ閉幕

ニュース提供

Fira de Barcelona

28 11月, 2025, 17:46 JST

スペイン、バルセロナ , 2025年11月28日 /PRNewswire/ -- Smart City Expo Doha は、テクノロジーが中東の都市をいかに持続可能で住みやすい環境へと変革できるかについて、2 日間にわたる活発な議論を経て、11 月 26 日に閉幕しました。MENA 地域における都市の未来をテーマとした主要イベントは、2026 年 4 月 28〜29 日に予定されている第 5 回開催に向けて準備を進めています。

Continue Reading
Next Smart City Doha will be held from April 28 to 29, 2026.
Next Smart City Doha will be held from April 28 to 29, 2026.

第4回 Smart City Expo Doha は、フィラ・デ・バルセロナとカタール通信情報技術省（MCIT）が主催し、モビリティ、デザイン、都市管理などの分野におけるAIの影響に焦点を当てました。「コネクティビティを超えて：よりスマートで繁栄する未来へのデジタルソリューションの道」というスローガンの下、このイベントには30名を超える国際的な専門家が集まり、4つの注目すべき基調講演が行われました。Kent Larson（MIT）によるテクノロジー主導の都市デザインに関する講演、Jesús Serrano によるAIイノベーションに関する講演、そして H.E.カタールの都市変革戦略について語った Reem Al Mansoori 閣下、そして FIFA アンバサダーの Ghanim Al-Muftah が、レジリエンスとインクルージョンに関する感動的なメッセージを届けました。

今回の SCE ローカル版の開催は、MENA 地域におけるスマートで持続可能な都市開発におけるカタールのリーダーシップを強調するものとなりました。この卓越した役割は、同国のデジタルビジョンを現実のものとする複数の国家的プロジェクトによってすでに明確に示されています。地域で最も先進的なスマートシティ開発の一つであるルサイル・シティは、リアルタイムデータシステム、インテリジェント・モビリティ・ソリューション、そして生活の質と運用効率を高める都市型コネクテッドサービスを統合しています。同様に、Msheireb Downtown Doha は、カタール初の完全に建設されたスマートかつ持続可能な都市地区として、デジタルイノベーション、省エネルギー、人間中心の都市デザインを融合させています。これらの実例は、カタールがいかに将来に備えた都市環境を構築し、Qatar National Vision 2030 および国の Digital Agenda 2030 に掲げられた目標に向けて前進しているかを示しています。

今年、Smart City Expo Doha は MWC25 ドーハでも紹介されました。GSMA が MCIT と協力して主催した、MENA（中東・アフリカ）地域で初となる MWC イベントでは、2 日間にわたり約300名の思想的リーダーと250以上の出展者・スポンサーが集まりました。

世界のSmart City Expo

毎年バルセロナで開催される Smart City Expo World Congress は、世界をリードするスマートシティ関連イベントです。SCE Doha は、2025 年にスペイン国外で開催される同イベントのローカル版の一つであり、ニューヨーク、クリチバ、プエブラ、サンティアゴ・デル・エステロ、サンティアゴ・デ・チリ、クアラルンプール、カルタヘナ・デ・インディアス、そして上海の Tomorrow.City などが含まれます。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2833694/Smart_City_Doha.jpg
ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2826383/Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona

同じ情報源の記事

Smart City Expo ドーハ、中東地域の都市分野における第一線の専門家が一堂に集結

Smart City Expo ドーハ、中東地域の都市分野における第一線の専門家が一堂に集結

「接続を超えた先へ：よりスマートで活力ある未来へ導くデジタルソリューションの道筋（Beyond connectivity: a digital solutions pathway to a smarter, thriving...
Tomorrow.Blue Economy、港湾、都市、企業におけるブルー・エコノミーの可能性を探求

Tomorrow.Blue Economy、港湾、都市、企業におけるブルー・エコノミーの可能性を探求

TBEWCでは、会議を構成する3つの主要イベントにおいて、120名の専門家と42のセッションが紹介されました。バルセロナ港が推進する「スマート・ポート：未来の埠頭（Smart Ports: Piers of the Future）」、およびWorld Ocean...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

コンピューターと電子機器

コンピューターと電子機器

小売

小売

エンターテインメント

エンターテインメント

AI

AI

同様のトピックのニュースリリース