HATTEN SIE EINEN HÜFT-, KNIE- ODER ANDEREN GELENKERSATZ?

Wenn bei Ihrem Implantat/Ersatz Exactech-Produkte - einschließlich Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL und Equinoxe - verwendet wurden, ist es wichtig, dass Sie diesen Hinweis beachten.

NEW YORK, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das Folgende wird von Kroll Restructuring Administration LLC veröffentlicht.

WORUM GEHT ES HIER?

Exactech, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Gelenkersatzimplantate und andere damit verbundene chirurgische Instrumente. Exactech, Inc. und die mit ihr verbundenen Unternehmen haben beim United States Bankruptcy Court for the District of Delaware freiwillig einen Antrag auf Entlastung nach Chapter 11 gestellt. Im Rahmen des Verfahrens werden die Schuldner alle oder fast alle ihre Vermögenswerte verkaufen.

Wenn Sie ein Implantat, ein Ersatzteil oder ein anderes Gerät von Exactech erhalten haben, können Ihre Rechte von diesem Konkurs betroffen sein. Sie können einen Forderungsnachweis einreichen und/oder gegen den Verkauf von Vermögenswerten Einspruch erheben, indem Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen.

WELCHE GERÄTE SIND ENTHALTEN?

Exactech fertigt und vertreibt Knie-, Hüft-, Knöchel- und Schulterimplantate, darunter Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL und Equinoxe. Eine vollständige Liste finden Sie unter EXTclaims.com.

EINEN FORDERUNGSNACHWEIS EINREICHEN

Sie können Ihren Forderungsnachweis zusammen mit den entsprechenden Unterlagen online unter EXTclaims.com einreichen. Sie können Ihr Forderungsnachweis auch per US-Post einreichen, und zwar per First-Class Exactech, Inc. Claims Processing Center, c/o Kroll Restructuring Administration LLC, Grand Central Station, PO Box 4850, New York, NY 10163-4850 oder durch persönliche Übergabe oder Übernachtkurier an Exactech, Inc. Claims Processing, c/o Kroll Restructuring Administration LLC, 850 3rd Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232.

Sie müssen einen Forderungsnachweis einreichen, um eine Zahlung oder eine andere Entschädigung zu erhalten. Die Frist für die Einreichung eines Forderungsnachweises endet am 7. Februar 2025 um 4:00 p.m. ET. Sie müssen den Forderungsnachweis so einreichen, dass er tatsächlich bis zum Verjährungstermin eingeht. Wenn Sie Ihren Forderungsnachweis nicht fristgerecht einreichen, verlieren Sie alle Rechte, die Sie möglicherweise hatten, um eine Zahlung oder Entschädigung zu fordern. Alle Anträge werden streng vertraulich behandelt, um eine ungewollte Offenlegung zu verhindern.

DEM VERKAUF VON VERMÖGENSWERTEN WIDERSPRECHEN

Im Rahmen des Chapter 11-Verfahrens plant Exactech den Verkauf aller seiner Vermögenswerte. Wenn Sie ein Implantat, ein Ersatzteil oder ein anderes Gerät von Exactech erhalten haben, haben Sie möglicherweise das Recht, dem Verkauf von Vermögenswerten zu widersprechen. Einzelheiten über den Verkauf von Vermögenswerten finden Sie unter EXTclaims.com.

Die Einwände müssen bis Dienstag, den 18. März 2025 um 4:00 p.m. ET eingehen. Einsprüche müssen: (a) schriftlich erfolgen; (b) den Konkursregeln und den örtlichen Regeln entsprechen; (c) den Grund für den Einspruch angeben; (d) beim Gerichtsschreiber, 824 N. Market Street, 3rd Floor, Wilmington, DE 19801, eingereicht werden; und (e) dem Gericht einen Zustellungsnachweis vorlegen, dass der Einspruch an die entsprechenden Parteien gesendet wurde. Einzelheiten zur Einreichung eines Widerspruchs und eine Liste der an der Widerspruchsmitteilung Beteiligten finden Sie unter EXTclaims.com.

WANN FINDET DIE ANHÖRUNG STATT?

Das Konkursgericht wird die Anhörung zur Genehmigung des Verkaufs von Vermögenswerten am oder vor Donnerstag, dem 27. März 2025, um 10:00 Uhr ET abhalten, um über die Genehmigung des Verkaufs von Vermögenswerten zu entscheiden ("Verkaufsanhörung"). Die Verkaufsanhörung findet vor dem ehrenwerten Richter Silverstein, United States Bankruptcy Judge, im United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, 824 N. Market Street, 6th Floor, Courtroom 2, Wilmington, DE 19801 statt.

DIES IST NUR EINE ZUSAMMENFASSUNG DER INFORMATIONEN.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 833.918.0986 (gebührenfrei in den USA und Kanada), +1.646.781.8728 (international) oder +61 (2) 72.094.837 (Australien).