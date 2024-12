고관절, 무릎 또는 기타 관절 치환 수술을 받은 적이 있습니까?

귀하가 받은 이식/치환 수술에 옵테트랙(Optetrak), 옵테트랙 로직(Optetrak Logic), 트룰리안트(Truliant), 밴티지(Vantage), 커넥션(Connexion) GXL, 에퀴녹스(Equinoxe) 등 이그잭텍(Exactech) 제품이 포함된 경우 이 보도 자료에 주의를 기울이는 것이 중요하다.

뉴욕, 2024년 12월 17일 /PRNewswire/ -- 아래 보도 자료는 크롤 리스트럭추어링 어드미니스트레이션(Kroll Restructuring Administration) LLC에서 배포한 것이다.

이 공지 내용은 무엇에 관한 것인가 ?

이그잭텍(Exactech, Inc.)은 관절 치환 이식과 기타 관련 수술 기기들을 설계, 제조 및 판매한다. 이그잭텍과 그 계열사들은 미국 델라웨어 파산 법원에 챕터 11에 따른 구제를 위한 자발적 신청서를 제출했다. 본 법적 절차의 일환으로 채무자들은 자산의 전부 또는 대부분을 매각할 예정이다.

만일 귀하가 이그잭텍으로부터 이식, 치환 또는 기타 기기를 받은 경우 이 파산으로 인해 귀하의 권리가 영향을 받을 수도 있다. 귀하는 아래 지침에 따라 청구 증명서 제출 및/또는 동사의 자산 매각에 대한 이의를 제기할 수 있다.

어떤 기기들이 포함됩니까 ?

이그잭텍은 옵테트랙, 옵테트랙 로직, 트룰리안트, 밴티지, 커넥션 GXL 및 에퀴녹스를 포함한 무릎, 고관절, 발목 및 어깨 관절 이식 기기를 제조 및 유통한다. 동사 제품의 전체 목록은 EXTclaims.com에서 확인할 수 있다.

청구 증명서 제출

귀하는 EXTclaims.com에 온라인으로 귀하의 청구 증명서를 지원 서류와 함께 제출할 수 있다. 또한, 미국 1급 우편을 통해 청구 증명서를 제출할 수도 있다. 주소 Exactech, Inc. Claimes Processing Center, c/o Kroll Resorturing Administration LLC, Grand Central Station, PO Box 4850, New York, NY 10163-4850에 발송하거나 또는 Exactech, Inc. Claims Processing, c/o Kroll Restructuring Administration LLC, 850 3rd Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232로 직접 제출하거나 익일 배송편으로 보낼 수도 있다.

현금 지급 또는 기타 방식의 보상을 받으려면 청구 증명서를 제출해야 한다. 청구 증명서 제출 마감일은 2025년 2월 7일 오후 4시(동부 표준시)이다. 청구 증명서는 마감일까지 실제로 접수되어야 한다. 마감일까지 청구 증명서를 제출하지 않으면 현금 지급 또는 보상을 받을 모든 권리를 잃게 된다. 모든 청구 내용은 의도치 않은 정보 유출을 방지하기 위해 철저히 비밀로 처리된다.

자산 매각에 대한 이의 제기

이그잭텍은 챕터 11 프로세스의 일환으로 동사의 모든 자산을 매각할 계획이다. 만일 귀하가 이그잭텍으로부터 이식, 치환 또는 기타 기기를 받았다면 자산 매각에 이의를 제기할 권리가 있을 수 있다. 자산 매각에 대한 자세한 내용은 EXTclaims.com에서 확인할 수 있다.

이의 제기는 2025년 3월 18일 화요일 오후 4시(동부 표준시) 이전에 접수되어야 한다. 이의 제기는 다음 조건들을 충족해야 한다. (a) 서면 작성 (b) 파산 규칙 및 현지 규칙 준수(c) 이의 제기 사유 명시 (d) Clerk of the Court, 824 N. Market Street, 3rd Floor, Wilmington, DE 19801에 제출 (e) 이의 제기가 적절한 당사자에게 발송되었음을 증명하는 서비스 증명서를 법원에 제출. 이의 제기 방법에 대한 자세한 내용과 이의 제기 통지 당사자 목록은 EXTclaims.com에서 확인할 수 있다.

자산 매각 승인 심리

파산 법원은 2025년 3월 27일 목요일 오전 10:00(동부 표준시) 이전에 자산 매각을 승인하기 위한 청문회를 열어 자산 매각 승인을 결정한다("매각 청문회"). 매각 청문회는 미국 델라웨어 파산 법원 실버스타인(Silverstein) 미국 파산 담당 판사 앞에서 진행되며, 그 장소는 824 N. Market Street, 6th Floor, Courtroom 2, Wilmington, DE 19801이다.

본 보도 자료는 단지 정보를 요약한 것이다.

상세 정보가 필요할 경우 833.918.0986 (미국/캐나다 톨프리), +1.646.781.8728 (국제), 혹은 +61 (2) 72.094.837 (호주)로 전화하기 바란다.

SOURCE Kroll Restructuring Administration LLC