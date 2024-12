¿Le han realizado una prótesis de cadera, rodilla u otra articulación?

Si su implante o prótesis involucró productos Exactech, incluidos Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL y Equinoxe, es importante que preste atención a este aviso.

NUEVA YORK, 16 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Lo siguiente está siendo publicado por Kroll Restructuring Administration LLC.

¿DE QUE SE TRATA ESTO?

Exactech, Inc. diseña, fabrica y comercializa implantes para prótesis de articulaciones y otros instrumentos quirúrgicos relacionados. Exactech, Inc. y sus filiales han presentado peticiones voluntarias de protección conforme al Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebra de Estados Unidos para el Distrito de Delaware. Como parte de los procedimientos, los Deudores venderán todos, o casi todos, sus activos.

Si recibió una prótesis, reemplazo u otro dispositivo de Exactech, sus derechos pueden verse afectados por esta quiebra. Puede presentar una Prueba de Reclamación y/u objetar la venta de activos siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

¿QUÉ DISPOSITIVOS ESTÁN INCLUIDOS?

Exactech fabrica y distribuye implantes de rodilla, cadera, tobillo y hombro, incluidos Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL y Equinoxe. Puede consultar una lista completa en EXTclaims.com.

PRESENTAR UNA PRUEBA DE RECLAMACIÓN

Puede presentar su Prueba de Reclamación, junto con la documentación de respaldo, en línea en EXTclaims.com. También puede presentar su Prueba de Reclamación por correo postal de Estados Unidos a través de First-Class Exactech, Inc. Claims Processing Center, c/o Kroll Restructuring Administration LLC, Grand Central Station, PO Box 4850, New York, NY 10163-4850 o mediante entrega en mano o mensajería urgente a Exactech, Inc. Claims Processing, c/o Kroll Restructuring Administration LLC, 850 3rd Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232.

Debe presentar una Prueba de Reclamación para recibir el pago u otra compensación. La fecha límite para presentar una Prueba de Reclamación es el 7 de febrero de 2025 a las 4:00 p.m. ET. Debe presentar una Prueba de Reclamación para que se reciba antes de la fecha límite. Si no presenta su Prueba de Reclamación antes de la fecha límite, perderá cualquier derecho que pudiera tener para reclamar el pago o la compensación. Todas las reclamaciones se tratarán de manera altamente confidencial para evitar su divulgación involuntaria.

OPONERSE A LA VENTA DE ACTIVOS

Como parte del proceso del Capítulo 11, Exactech planea vender todos sus activos. Si recibió un implante, un reemplazo u otro dispositivo de Exactech, es posible que tenga derecho a oponerse a la venta de activos. Los detalles sobre la venta de activos están disponibles en EXTclaims.com.

Las objeciones deben recibirse a más tardar el martes 18 de marzo de 2025 a las 4:00 p.m., ET. Las objeciones deben: (a) presentarse por escrito; (b) cumplir con las Reglas de Quiebra y las Reglas Locales; (c) proporcionar el motivo de la objeción; (d) presentarse ante el Secretario del Tribunal, 824 N. Market Street, 3rd Floor, Wilmington, DE 19801; y (e) presentar prueba de notificación ante el Tribunal de que la objeción se envió a las partes correspondientes. Los detalles sobre cómo presentar una objeción y una lista de las Partes que deben notificar la objeción están disponibles en EXTclaims.com.

¿CUÁNDO ES LA AUDIENCIA?

El Tribunal de Quiebras llevará a cabo la audiencia para aprobar la Venta de Activos antes del jueves 27 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m., ET, para decidir si se aprueba la Venta de Activos ("Audiencia de Venta"). La Audiencia de Venta se llevará a cabo ante el Honorable Juez Silverstein, Juez de Quiebras de los Estados Unidos, en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, 824 N. Market Street, 6th Floor, Sala 2, Wilmington, DE 19801.

ESTE ES SOLO UN RESUMEN DE LA INFORMACIÓN.

Llame al 833.918.0986 (línea gratuita de EE. UU. y Canadá), al +1.646.781.8728 (internacional) o al +61 (2) 72.094.837 (Australia) para obtener más información.