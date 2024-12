股関節、膝関節、または他の関節の置換手術を受けましたか？

インプラントや関節置換術にExactech製品(Optetrak、Optetrak Logic、Truliant、Vantage、Connexion GXL、Equinoxe)が使用されている場合は、この通知にご注意ください。

ニューヨーク, 2024年12月17日 /PRNewswire/ -- 以下は Kroll Restructuring Administration LLCによって発表されています。

これは何についてですか ?

Exactech, Inc.は、関節置換用インプラントおよび関連する外科手術器具の設計、製造、販売を行っています。Exactech, Inc.およびその関連会社は、デラウェア州連邦破産裁判所において、米国破産法第11章の適用を受けるための自主的な申請を行いました。手続きの一環として、債務者は資産のすべて、またはほぼすべてを売却することになります。

Exactechからインプラント、人工関節、またはその他の医療機器の提供を受けた場合、本破産手続きによりお客様の権利が影響を受ける可能性があります。以下の手順に従って、債権証明書を提出するか、または資産売却に対する異議申し立てを行うことができます。

どのデバイスが含まれていますか ?

Exactechは、膝、股関節、足首、肩のインプラントを製造・販売しており、これにはOptetrak、Optetrak Logic、Truliant、Vantage、Connexion GXL、およびEquinoxeが含まれます。完全なリストは、EXTclaims.comでご確認いただけます。

債権証明書の提出方法

債権証明書および関連する書類は、 EXTclaims.comでオンラインで提出できます。請求証明は、米国郵便の First-Class Exactech, Inc. Claims Processing Center, c/o Kroll Restructuring Administration LLC, Grand Central Station, PO Box 4850, New York, NY 10163-4850 で提出することもできます。または、手渡しまたは翌日配達の宅配便で Exactech, Inc. Claims Processing, c/o Kroll Restructuring Administration LLC 850 3rd Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232 まで提出することもできます。

支払いまたはその他の補償を受けるためには、債権証明書を提出する必要があります。請求証明書の提出期限は、2025 年 2 月 7 日午後 4 時 (東部標準時) です。債権証明書は、期限日までに実際に受領されるように提出する必要があります。期限までに債権証明書を提出しない場合、支払いや補償を求める権利を失うことになります。すべての債権は、意図しない開示を防ぐために高度に機密として扱われます。

資産売却に異議を申し立てる

第11章手続きの一環として、Exactechはすべての資産を売却する予定です。Exactechからインプラント、人工関節、またはその他の医療機器を受け取った場合、資産売却に異議を申し立てる権利があるかもしれません。資産売却に関する詳細は、EXTclaims.comでご確認いただけます。

異議申し立ては、2025年3月18日(火)午後4時(東部標準時間)までに受領されなければなりません。異議申し立ては次の条件を満たさなければなりません:(a) 書面で提出すること、(b) 破産規則および地方規則に従うこと、(c) 異議の理由を記載すること、(d) 裁判所書記官(824 N. Market Street, 3rd Floor, Wilmington, DE 19801)に提出すること、(e) 異議が適切な当事者に送付されたことを証明する送達を裁判所に提出すること。異議申し立ての提出方法および異議通知当事者のリストは、 EXTclaims.comでご確認いただけます。

公聴会はいつですか

破産裁判所は、資産売却の承認を決定するために、2025年3月27日(木)午前10時(東部標準時間)までに売却審問(「売却審問」)を開催します。売却審問は、デラウェア州連邦破産裁判所(824 N. Market Street, 6th Floor, Courtroom 2, Wilmington, DE 19801)で、アメリカ合衆国破産裁判官であるシルヴァースタイン判事の前で行われます。

これは情報の概要のみです。

詳細については、833.918.0986(米国/カナダ フリーダイヤル)、+1.646.781.8728(国際電話)、または+61(2)72.094.837(オーストラリア)までお電話ください。

SOURCE Kroll Restructuring Administration LLC