HAI SUBITO UNA SOSTITUZIONE DELL'ANCA, DEL GINOCCHIO O DI ALTRE ARTICOLAZIONI?

Se il tuo impianto/sostituzione ha coinvolto prodotti Exactech – Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL o Equinoxe – è importante che tu presti attenzione a questo avviso.

NEW YORK, 17 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Quanto segue è stato pubblicato da Kroll Restructuring Administration LLC.

DI COSA SI TRATTA?

Exactech, Inc. progetta, produce e commercializza impianti per la sostituzione delle articolazioni e altri strumenti chirurgici correlati. Exactech, Inc. e le sue affiliate hanno presentato istanze volontarie per ottenere l'esenzione dal Capitolo 11 presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware. Nell'ambito del procedimento, i debitori venderanno tutte, o quasi tutte, le loro attività.

Se hai ricevuto un impianto, una sostituzione o un altro dispositivo da Exactech, i tuoi diritti potrebbero essere influenzati da questa bancarotta. È possibile presentare un'insinuazione di credito e/o opporsi alla vendita di attività seguendo le istruzioni riportate di seguito.

QUALI DISPOSITIVI SONO INCLUSI?

Exactech produce e distribuisce impianti per ginocchio, anca, caviglia e spalla con i marchi Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL ed Equinoxe. Un elenco completo è disponibile su EXTclaims.com.

PRESENTAZIONE DI UN'INSINUAZIONE DI CREDITO

Puoi presentare un'insinuazione di credito, insieme alla documentazione di supporto, online su EXTclaims.com. È inoltre possibile presentare l'insinuazione di credito tramite posta First-Class degli Stati Uniti inviandola a Exactech, Inc. Claims Processing Center, c/o Kroll Restructuring Administration LLC, Grand Central Station, PO Box 4850, New York, NY 10163-4850 oppure tramite consegna a mano o corriere notturno a Exactech, Inc. Claims Processing, c/o Kroll Restructuring Administration LLC, 850 3rd Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232.

Per ottenere il pagamento o altri risarcimenti è necessario presentare un'insinuazione di credito. La scadenza per la presentazione è il 7 febbraio 2025 alle 16:00 ET (CET - 6 ore). È necessario presentare un'insinuazione di credito in modo tale che sia effettivamente ricevuta entro la data di scadenza. Se non invii l'insinuazione di credito entro la scadenza, perderai tutti i diritti che avevi di richiedere un pagamento o un risarcimento. Tutte le insinuazioni di credito saranno trattate con la massima riservatezza per impedirne la divulgazione involontaria.

OGGETTO DI VENDITA DI ATTIVITÀ

Nell'ambito del procedimento previsto dal Capitolo 11, Exactech prevede di vendere tutte le sue attività. Se hai ricevuto un impianto, una sostituzione o un altro dispositivo da Exactech, potresti avere il diritto di opporti alla vendita delle attività. I dettagli sulla vendita delle attività sono disponibili su EXTclaims.com.

Le obiezioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 18 marzo 2025 alle 16:00 ET. Le obiezioni devono: (a) essere presentate per iscritto; (b) rispettare le norme fallimentari e locali; (c) fornire il motivo dell'opposizione; (d) essere depositate presso il cancelliere del tribunale (Clerk of the Court), 824 N. Market Street, 3° piano, Wilmington, DE 19801; e (e) depositare presso il tribunale la prova della notifica che l'opposizione è stata inviata alle parti appropriate. I dettagli su come presentare un'obiezione e un elenco delle parti che presentano l'obiezione sono disponibili su EXTclaims.com.

DATA DELL'UDIENZA

Il tribunale fallimentare terrà l'udienza per approvare la vendita delle attività entro e non oltre giovedì 27 marzo 2025 alle ore 10:00 ET (CET -6 ore) per decidere se approvare la vendita delle attività ("Udienza di vendita"). L'udienza di vendita si terrà dinanzi all'Onorevole giudice Silverstein, giudice fallimentare degli Stati Uniti, presso la Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, 824 N. Market Street, 6° piano, aula 2, Wilmington, DE 19801.

QUESTO È SOLO UN RIEPILOGO DELLE INFORMAZIONI.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 833.918.0986 (numero verde USA/Canada), +1.646.781.8728 (dall'estero) o +61 (2) 72.094.837 (dall'Australia).