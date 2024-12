AVEZ-VOUS SUBI UNE ARTHROPLASTIE DE LA HANCHE, DU GENOU OU D'UNE AUTRE ARTICULATION ?

Si votre implant/remplacement concerne des produits Exactech - y compris Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL et Equinoxe - il est important que vous prêtiez attention à cette notice.

NEW YORK, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Ce qui suit est publié par Kroll Restructuring Administration LLC.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Exactech, Inc. conçoit, fabrique et commercialise des implants de remplacement articulaire et d'autres instruments chirurgicaux connexes. Exactech, Inc. et ses filiales ont déposé des demandes volontaires de redressement au titre du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware. Dans le cadre de la procédure, les débiteurs vendront la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs.

Si vous avez reçu un implant, un appareil de remplacement ou un autre dispositif d'Exactech, vos droits peuvent être affectés par cette faillite. Vous pouvez déposer une preuve de réclamation et/ou vous opposer à la vente d'actifs en suivant les instructions ci-dessous.

QUELS SONT LES DISPOSITIFS INCLUS ?

Exactech fabrique et distribue des implants pour le genou, la hanche, la cheville et l'épaule, notamment Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL et Equinoxe. Une liste complète est disponible à l'adresse suivante : EXTclaims.com.

DÉPOSER UNE DEMANDE D'INDEMNISATION

Vous pouvez déposer votre preuve de réclamation, accompagnée des pièces justificatives, en ligne à l'adresse suivante : EXTclaims.com. Vous pouvez également déposer votre preuve de réclamation par courrier américain en première classe à Exactech, Inc. Claims Processing Center, c/o Kroll Restructuring Administration LLC, Grand Central Station, PO Box 4850, New York, NY 10163-4850 ou par remise en main propre ou par service de messagerie de nuit à Exactech, Inc. Claims Processing, c/o Kroll Restructuring Administration LLC, 850 3rd Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232.

Vous devez déposer une preuve de réclamation pour obtenir un paiement ou une autre forme d'indemnisation. La date limite pour soumettre une preuve de réclamation est fixée au 7 février 2025, à 16 heures (heure de l'Est). Vous devez déposer une preuve de réclamation pour qu'elle soit effectivement reçue avant la date de prescription. Si vous ne soumettez pas votre preuve de réclamation dans les délais impartis, vous perdrez tous les droits que vous auriez pu avoir pour demander un paiement ou une indemnisation. Toutes les demandes seront traitées de manière hautement confidentielle afin d'éviter toute divulgation involontaire.

OBJET DE LA VENTE D'ACTIFS

Dans le cadre de la procédure du chapitre 11, Exactech prévoit de vendre tous ses actifs. Si vous avez reçu un implant, un appareil de remplacement ou un autre dispositif d'Exactech, vous pouvez avoir le droit de vous opposer à la vente des actifs. Les détails de la vente des actifs sont disponibles sur EXTclaims.com.

Les objections doivent être reçues au plus tard le mardi 18 mars 2025 à 16 heures (heure d'Europe centrale). Les objections doivent : (a) être formulée par écrit ; (b) être conforme aux règles de la faillite et aux règles locales ; (c) fournir le motif de l'objection ; (d) être déposée auprès du greffier de la Cour, 824 N. Market Street, 3rd Floor, Wilmington, DE 19801 ; et (e) déposer auprès de la Cour une preuve de signification que l'objection a été envoyée aux parties concernées. Des détails sur la manière de déposer une objection et une liste des parties à la notification d'objection sont disponibles sur EXTclaims.com.

DATE DE L'AUDITION

Le tribunal des faillites tiendra une audience pour approuver la vente des actifs le ou avant le jeudi 27 mars 2025, à 10h00 ET pour décider d'approuver la vente des actifs ("audience de vente"). L'audience de vente aura lieu devant l'honorable juge Silverstein, juge des faillites des États-Unis, au tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, 824 N. Market Street, 6th Floor, Courtroom 2, Wilmington, DE 19801.

IL NE S'AGIT QUE D'UN RÉSUMÉ DE L'INFORMATION.

Pour plus d'informations, veuillez appeler le 833.918.0986 (numéro gratuit pour les États-Unis et le Canada), le +1.646.781.8728 (international) ou le +61 (2) 72.094.837 (Australie).