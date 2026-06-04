Neue Studie von Brandwatch deckt die „Fragenlücke" zwischen der Absicht einer Suchanfrage und dem sozialen Kontext auf

Eine Analyse der Fragen von Autokäufern zeigt, wie Suchmaschinenanalysen Aufschluss darüber geben, was Verbraucher wissen möchten und wie soziale Analysen den Kontext hinter ihren Entscheidungen offenlegen

CHICAGO, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ein Unternehmen von Cision und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Social Intelligence und Social-Media-Management, hat einen neuen Forschungsbericht veröffentlicht: The Question Gap: How Consumers Use Search and Social When Making Decisions (Die Fragenlücke: Wie Verbraucher Suche und soziale Netzwerke für ihre Entscheidungen nutzen).

Der Bericht weist auf einen entscheidenden blinden Fleck in der modernen Marktforschung hin: Marken, die sich auf Signale aus der traditionellen Suchintelligenz verlassen, verstehen zwar, was die Verbraucher wissen wollen, aber sie übersehen den Kontext, in dem sie ihre Fragen stellen. Marken, die sich nur auf Social Intelligence verlassen, verstehen zwar die Sorgen und Emotionen der Verbraucher, verpassen aber die entscheidenden Momente, die diese Gespräche auslösen.

Auf der Grundlage einer Analyse von Tausenden von Verbraucherfragen zum Autokauf über traditionelle Suchmaschinen und soziale Plattformen stellt die Studie eine deutliche „Fragelücke" fest: einen starken Kontrast zwischen den objektiven, faktenbasierten Signalen, die durch Suchintelligenz (z. B. Google- oder Bing-Abfragen) erfasst werden, und den längeren, kontextreichen Gesprächen, die durch Social Intelligence auf Plattformen wie Reddit, Facebook-Gruppen und spezialisierten Online-Foren auftauchen.

Der Kontext hinter der Abfrage: „Was" oder „Warum"

Die Studie ergab dramatische strukturelle Unterschiede in der Art und Weise, wie Menschen Anfragen formulieren, je nach Informationsquelle.

Die traditionelle Suchintelligenz ist sachlich und prägnant: Herkömmliche Suchanfragen umfassten im Durchschnitt 5,4 Wörter und konzentrierten sich weitgehend auf Faktensuche und die von den Kunden unmittelbar benötigten Informationen.

Herkömmliche Suchanfragen umfassten im Durchschnitt 5,4 Wörter und konzentrierten sich weitgehend auf Faktensuche und die von den Kunden unmittelbar benötigten Informationen. Social Search Intelligence ist beschreibend, kontextlastig und evaluativ: Fragen, die in sozialen Medien und Online-Foren gestellt wurden, umfassten durchschnittlich 113,8 Wörter und lieferten einen tieferen Kontext über das „Warum" hinter der Abfrage und fokussierten sich häufig auf Bewertung, Beruhigung und Ratschläge konzentriert.

„Unsere Studie zeigt, dass Marken wichtige Teile der Customer Journey verpassen können, wenn sie Suchinformationen und soziale Informationen isoliert betrachten", sagte Amy Jones, Marketingleiterin von Cision. „Die Suche kann zeigen, was die Leute wissen wollen. Soziale Netzwerke können den Kontext, die Emotionen und die Validierung hinter der Entscheidung aufzeigen. Wenn Marken diese Signale miteinander verbinden, erhalten sie einen klareren Überblick darüber, was den Verbrauchern wichtig ist, was sie zurückhält und wann sie bereit sind zu handeln."

Die drei „Fragementalitäten"

Die Studie zeigt, dass sich die moderne Verbraucherreise nicht in einer geraden Linie bewegt, sondern in Schleifen über drei verschiedene Fragemuster verläuft, die erst dann vollständig sichtbar werden, wenn Suchintelligenz und Social Intelligence kombiniert werden:

Informationsorientierte Fragen – sachliche, auf bestimmte Merkmale ausgerichtete Suchanfragen

Fragen zu Entscheidungen und Validierung – von der Community initiierte Anfragen nach Rat oder Bestätigung

Fragen zum Kontext und zum Zeitpunkt – sehr nuancierte, lange Erzählungen, die mit Lebensübergängen und veränderten persönlichen Umständen verbunden sind

Die Analyse konzentriert sich zwar auf Suchvorgänge im Zusammenhang mit dem Autokauf, doch spiegeln die Ergebnisse ein breiteres Muster bei der Entscheidungsfindung der Verbraucher wider. Eine parallele Analyse für eine große Schokoladenmarke ergab, dass die Suchintelligenz praktische, unmittelbare Kaufprioritäten (wie z. B. zuckerfreie oder diätetische Bedürfnisse) erfasste, während die Social Search Intelligence die erstrebenswerten, sensorischen und kulturellen Erwartungen erfasste, die die Markenaffinität bestimmen.

Die Lücke schließen

Um Unternehmen dabei zu helfen, diese Lücke zu schließen, beschreibt der Bericht einen praktischen Anwendungsrahmen dafür, wie Marken Suchintelligenz mit Social Intelligence kombinieren können. Durch die Verknüpfung von Signalen über diese Kanäle hinweg können Marken die Customer Journeys besser verstehen, unbefriedigte Bedürfnisse erkennen und Marketingstrategien entwickeln, die widerspiegeln, wie Verbraucher tatsächlich Entscheidungen treffen.

Laden Sie den Bericht herunter: The Question Gap

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir statten PR- und Unternehmenskommunikations-, Marketing- sowie Social-Media-Fachleute mit den Tools aus, die sie benötigen, um in der heutigen datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch, Trajaan und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind.

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