Un nuevo estudio de Brandwatch revela la brecha existente entre la intención de búsqueda y el contexto social

El análisis de las preguntas de los compradores de automóviles muestra cómo la inteligencia de los motores de búsqueda revela lo que los consumidores quieren saber, mientras que la inteligencia social revela el contexto que subyace a sus decisiones.

CHICAGO, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, una empresa de Cision y líder mundial en inteligencia social y gestión de redes sociales, ha publicado un nuevo informe de investigación titulado "La brecha de las preguntas: cómo los consumidores utilizan la búsqueda y las redes sociales al tomar decisiones".

El informe destaca un punto ciego crítico en la inteligencia de mercado moderna: las marcas que se basan en señales de la inteligencia de búsqueda tradicional pueden entender lo que los consumidores quieren saber, pero pasan por alto el contexto que hay detrás de sus preguntas. Las marcas que se basan únicamente en la inteligencia social pueden entender las preocupaciones y emociones de los consumidores, pero se pierden los momentos de alta intención que dan origen a estas conversaciones.

Basado en un análisis de miles de preguntas de consumidores sobre compras de automóviles en motores de búsqueda tradicionales y plataformas sociales, el estudio identifica una clara "brecha de preguntas": un marcado contraste de comportamiento entre las señales objetivas y basadas en hechos capturadas mediante la inteligencia de búsqueda (como las consultas de Google o Bing) y las conversaciones más extensas y ricas en contexto que surgen a través de la inteligencia social en plataformas como Reddit, grupos de Facebook y foros en línea especializados.

El contexto detrás de la consulta: Qué vs. Por qué

El estudio encontró una divergencia estructural drástica en la forma en que las personas formulan sus consultas según la fuente de inteligencia.

La inteligencia de búsqueda tradicional es objetiva y concisa: Las consultas de búsqueda tradicionales promediaron 5,4 palabras, centrándose principalmente en la recopilación de información y las necesidades inmediatas de los clientes.

La inteligencia de búsqueda social es descriptiva, contextualizada y evaluativa: Las preguntas formuladas en redes sociales y foros en línea promediaron 113,8 palabras, proporcionando un contexto más profundo sobre el 'motivo' de la consulta y, a menudo, centrándose en la evaluación, la tranquilidad y el asesoramiento.

"Nuestra investigación revela que las marcas pueden pasar por alto aspectos importantes del recorrido del consumidor cuando analizan la inteligencia de búsqueda y la inteligencia social de forma aislada", afirmó Amy Jones, directora de marketing de Cision. "La búsqueda puede mostrar lo que la gente quiere saber. Las redes sociales pueden mostrar el contexto, la emoción y la validación que hay detrás de la decisión. Cuando las marcas conectan estas señales de inteligencia, obtienen una visión más clara de lo que importa a los consumidores, lo que los frena y cuándo están listos para actuar".

Las tres "mentalidades de pregunta"

La investigación indica que el recorrido del consumidor moderno no se mueve en línea recta, sino que más bien describe un bucle a través de tres enfoques de preguntas distintos, que solo se hacen plenamente visibles al combinar la inteligencia de búsqueda y la inteligencia social:

Preguntas informativas: consultas objetivas centradas en características.

Preguntas de decisión y validación: solicitudes de consejo o confirmación impulsadas por la comunidad.

Preguntas sobre contexto y temporalidad: narrativas extensas y con muchos matices, vinculadas a transiciones vitales y cambios en las circunstancias personales.

Si bien el análisis se centra en las búsquedas relacionadas con la compra de automóviles, los hallazgos reflejan un patrón más amplio en la toma de decisiones del consumidor. Un análisis paralelo para una importante marca de chocolate reveló que la inteligencia de búsqueda capturó las prioridades de compra prácticas e inmediatas (como la falta de azúcar o las necesidades dietéticas), mientras que la inteligencia de búsqueda social capturó las expectativas aspiracionales, sensoriales y culturales que impulsan la afinidad con la marca.

Cerrando la brecha

Para ayudar a las organizaciones a cerrar esta brecha, el informe detalla un marco de aplicación práctico sobre cómo las marcas pueden combinar la inteligencia de búsqueda con la inteligencia social. Al conectar las señales a través de estos canales, las marcas pueden comprender mejor el recorrido del cliente, identificar necesidades insatisfechas y desarrollar estrategias de marketing que reflejen cómo los consumidores toman decisiones en la práctica.

Descargue el informe The Question Gap

Acerca de Cision

Cision es el líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, así como en soluciones de interacción y comunicación. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para sobresalir en el mundo actual impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch, Trajaan y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluido el 84 % de las empresas Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por las audiencias que más les importan.

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