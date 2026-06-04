Ny Brandwatch-rapport avslöjar "frågegapet" mellan sökintention och social kontext

Analys av bilköpares frågor visar hur sökmotorintelligens avslöjar vad konsumenter vill veta, medan social intelligens synliggör kontexten bakom deras beslut

CHICAGO, 4 juni 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ett Cision-bolag och en global ledare inom social intelligens och hantering av sociala medier, har publicerat en ny forskningsrapport: The Question Gap: How Consumers Use Search and Social When Making Decisions.

Rapporten belyser ett viktigt mörkerområde inom modern marknadsintelligens: Varumärken som förlitar sig på signaler från traditionell sökintelligens kan förstå vad konsumenter vill veta, men riskerar att missa kontexten bakom varför de ställer frågorna. Varumärken som enbart förlitar sig på social intelligens kan förstå konsumenters funderingar och känslor, men riskerar att missa de högintentionstillfällen som ger upphov till dessa samtal.

Baserat på en analys av tusentals konsumentfrågor om bilköp i traditionella sökmotorer och på sociala plattformar identifierar studien ett tydligt "frågegap": en skarp beteendeskillnad mellan de objektiva, faktabaserade signaler som fångas upp genom sökintelligens (såsom Google- eller Bing-sökningar) och de längre, kontextrika samtal som framträder genom social intelligens på plattformar som Reddit, Facebook-grupper och nischade onlineforum.

Kontexten bakom sökfrågan: Vad kontra varför

Studien visade på en dramatisk strukturell skillnad i hur människor formulerar frågor beroende på intelligenskälla.

Traditionell sökintelligens är faktabaserad och koncis: Traditionella sökfrågor bestod i genomsnitt av 5,4 ord och fokuserade främst på faktasökning och den omedelbara information som kunder behöver.

Traditionella sökfrågor bestod i genomsnitt av 5,4 ord och fokuserade främst på faktasökning och den omedelbara information som kunder behöver. Social sökintelligens är beskrivande, kontexttung och utvärderande: Frågor som ställdes i sociala medier och onlineforum bestod i genomsnitt av 113,8 ord och gav djupare kontext kring "varför" bakom frågan. De fokuserade ofta på utvärdering, bekräftelse och råd.

"Vår forskning visar att varumärken kan missa viktiga delar av konsumentresan när de betraktar sökintelligens och social intelligens var för sig", sade Amy Jones, marknadschef på Cision. "Sökningar kan visa vad människor vill veta. Sociala kanaler kan visa kontexten, känslan och bekräftelsen bakom beslutet. När varumärken kopplar samman dessa intelligenssignaler får de en tydligare bild av vad konsumenter bryr sig om, vad som håller dem tillbaka och när de är redo att agera."

De tre "frågeställningarna"

Forskningen visar att den moderna konsumentresan inte rör sig i en rak linje, utan snarare loopar mellan tre tydliga frågeställningar som först blir fullt synliga när sökintelligens och social intelligens kombineras:

Informationsorienterade frågor – faktabaserade, funktionsfokuserade frågor

Besluts- och bekräftelsefrågor – communitydrivna förfrågningar om råd eller bekräftelse

Kontext- och tajmingfrågor – mycket nyanserade, längre berättelser kopplade till livsförändringar eller förändrade personliga omständigheter

Även om analysen fokuserar på sökningar kopplade till bilköp speglar resultaten ett bredare mönster i konsumenters beslutsfattande. En parallell analys för ett större chokladvarumärke visade att sökintelligens fångade upp praktiska och omedelbara köprioriteringar, såsom sockerfria alternativ eller kostrelaterade behov, medan social sökintelligens fångade upp de aspirerande, sensoriska och kulturella förväntningar som driver varumärkesaffinitet.

Att brygga gapet

För att hjälpa organisationer att överbrygga detta gap beskriver rapporten ett praktiskt ramverk för hur varumärken kan kombinera sökintelligens med social intelligens. Genom att koppla samman signaler från dessa kanaler kan varumärken bättre förstå kundresor, identifiera ouppfyllda behov och bygga marknadsstrategier som speglar hur konsumenter faktiskt fattar beslut.

Ladda ner rapporten The Question Gap

Om Cision

Cision är den globala ledaren inom konsument- och medieintelligens, engagemang och kommunikationslösningar. Vi förser yrkesverksamma inom PR- och företagskommunikation, marknadsföring och sociala medier med de verktyg de behöver för att utmärka sig i dagens datadrivna värld. Vår omfattande expertis, exklusiva datapartnerskap och prisbelönta varumärken och produkter som omfattar CisionOne, Brandwatch, Trajaan och PR Newswire, gör det möjligt för över 75 000 företag och organisationer, däribland 84 % av Fortune 500-företagen, att få insyn i och förstås av målgrupperna som är viktigast för dem.

Mediekontakt:

Cision Public Relations

[email protected]

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/1536983/Cision_Logo.jpg

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/2962013/Brandwatch_By_Cision_Logo_Stacked.jpg