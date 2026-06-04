Brandwatchin uusi tutkimus paljastaa "kysymyskuilun" hakutarkoituksen ja sosiaalisen kontekstin välillä

Autonostajien kysymysten analysointi osoittaa, kuinka hakukoneiden tieto paljastaa, mitä kuluttajat haluavat tietää, mutta sosiaalisen median tieto paljastaa asiayhteyden heidän päätöstensä taustalla

CHICAGO, 4. kesäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, Cision-konserniin kuuluva yhtiö ja sosiaalisen median tiedon ja hallinnan maailmanlaajuinen johtaja, on julkaissut uuden tutkimusraportin The Question Gap: How Consumers Use Search and Social When Making Decisions.

Raportti korostaa kriittistä sokeaa kohtaa nykyaikaisessa markkinatiedossa: Brändit, jotka luottavat perinteisen hakutiedon signaaleihin, saattavat ymmärtää, mitä kuluttajat haluavat tietää, mutteivät huomaa kysymyksen takana olevaa asiayhteyttä. Brändit, jotka luottavat vain sosiaalisen median tietoon, voivat ymmärtää kuluttajien huolenaiheita ja tunteita, mutteivät huomaa hetkiä, jolloin aikeet ovat vahvimmillaan ja jotka käynnistävät nämä keskustelut.

Tutkimus perustuu tuhansien auton ostamista koskevien kuluttajakysymysten analyysiin perinteisissä hakukoneissa ja sosiaalisen median alustoilla, ja se tunnistaa selkeän "kysymyskuilun" – jyrkän vastakohdan käyttäytymisessä hakutiedon (kuten Google- tai Bing-hakujen) kautta kerättyjen objektiivisten, faktoihin perustuvien signaalien ja pidempien, kontekstipitoisten keskustelujen välillä, jotka nousevat esiin sosiaalisesta tiedosta sellaisilla alustoilla kuin Reddit, Facebook-ryhmät ja erikoisalojen keskustelupalstat.

Asiayhteys kyselyn taustalla: mitä ja miksi

Tutkimuksessa havaittiin huomattava rakenteellinen ero siinä, miten ihmiset muotoilevat kyselyjään tiedonlähteestä riippuen.

Perinteinen hakutieto on faktapohjaista ja tiivistä: perinteiset hakukyselyt olivat keskimäärin 5,4 sanan pituisia ja keskittyivät pääasiassa faktatiedon etsimiseen ja asiakkaiden heti tarvitsemiin tietoihin.

perinteiset hakukyselyt olivat keskimäärin 5,4 sanan pituisia ja keskittyivät pääasiassa faktatiedon etsimiseen ja asiakkaiden heti tarvitsemiin tietoihin. Sosiaalinen hakutieto on kuvailevaa, asiayhteyteen perustuvaa ja arvioivaa: sosiaalisessa mediassa ja verkon keskustelupalstoilla esitetyt kysymykset olivat keskimäärin 113,8 sanan pituisia, ja ne tarjosivat syvemmän asiayhteyden kyselyn taustalla olevalle "miksi"-kysymykselle ja keskittyivät usein arviointiin, vakuuttamiseen ja neuvoihin.

"Tutkimuksemme paljastaa, että brändeiltä voi jäädä huomaamatta tärkeitä osia kuluttajan ostopolusta, kun ne tarkastelevat hakutietoa ja sosiaalista tietoa toisistaan riippumatta", sanoi Cisionin markkinointijohtaja Amy Jones. "Haku voi näyttää, mitä ihmiset haluavat tietää. Sosiaalinen media voi näyttää päätöksen taustalla olevan asiayhteyden, tunteet ja vahvistuksen. Kun brändit yhdistävät nämä tietosignaalit, ne saavat selvemmän kuvan siitä, mistä kuluttajat välittävät, mikä pidättelee heitä ja milloin he ovat valmiita toimimaan."

Kolme ajattelutapaa kysymysten takana

Tutkimus osoittaa, että nykyaikaisen kuluttajan ostopolku ei etene suoraviivaisesti vaan kiertyy kolmeen erilliseen ajattelutapaan kysymysten takana, mikä tulee täysin esiin vasta, kun hakutieto ja sosiaalinen tieto yhdistetään:

tietokeskeiset kysymykset – tosiasioihin ja ominaisuuksiin keskittyneet kyselyt

päätöksenteko- ja vahvistuskysymykset – yhteisölähtöiset neuvonta- tai vakuuttumispyynnöt

asiayhteys- ja ajoituskysymykset – erittäin vivahteikkaat ja yksityiskohtaiset, pitkät narratiivit, jotka liittyvät elämänmuutoksiin ja muuttuviin henkilökohtaisiin olosuhteisiin.

Vaikka analyysi keskittyy autojen ostamiseen liittyviin hakuihin, tulokset heijastavat laajempaa mallia kuluttajien päätöksenteossa. Suuren suklaanbrändin rinnakkaisanalyysissa havaittiin, että hakutietoa hyödyntämällä saatiin selville käytännöllisiä, välittömiä ostoprioriteetteja (kuten sokerittomuus tai ruokavalion vaatimukset), kun taas sosiaalista hakutietoa hyödyntämällä saatiin selville brändin suosioon vaikuttavat tavoitteelliset, aistilliset ja kulttuuriset odotukset.

Kuilun kaventaminen

Raportti auttaa organisaatioita kaventamaan tätä kuilua esittelemällä yksityiskohtaisesti käytännön sovelluskehyksen, jonka avulla brändit voivat yhdistää hakutietoa ja sosiaalista tietoa. Yhdistämällä signaalit näihin kanaviin brändit voivat paremmin ymmärtää asiakkaiden ostopolkuja, tunnistaa tyydyttämättömiä tarpeita ja kehittää markkinointistrategioita, jotka heijastavat kuluttajien todellista päätöstentekoa.

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Tietoja Cisionista

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