Vantage Markets gewinnt die Auszeichnung „Best Range of Markets" von Compare Forex Brokers 2025

PORT VILA, Vanuatu, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets wurde von Compare Forex Brokers, einer führenden Autorität bei der Bewertung von Handelsplattformen, mit der Auszeichnung „Best Range of Markets" für 2025 geehrt. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Vantage, eine unvergleichliche Auswahl an handelbaren Instrumenten, Hebeloptionen und Möglichkeiten für verschiedene Handelsstrategien anzubieten und gleichzeitig Transparenz, Vertrauen und Innovation zu gewährleisten.

Vantage Markets Wins "Best Range of Markets" Award from Compare Forex Brokers 2025

Justin Grossbard, Geschäftsführer und Leiter der Forschung bei Compare Forex Brokers, lobte Vantage dafür, dass es in der Branche Maßstäbe setzt: „Ihr Engagement für ein nahtloses Trading-Erlebnis, unterstützt durch innovative Technologie und einen kundenorientierten Ansatz, ist wirklich lobenswert. Vertrauen ist das Herzstück unserer Branche, und Vantage Markets hat stets den Maßstab für Integrität und Professionalität gesetzt."

Die Auszeichnung würdigt das Engagement von Vantage, eine breite Palette von CFD-Märkten anzubieten, die Tradern Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten bieten. Dazu gehören Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen-CFDs. Damit wird sichergestellt, dass die Kunden Zugang zu vielfältigen Handelsmöglichkeiten haben, die durch hochmoderne Tools und eine robuste Plattform unterstützt werden.

Marc Despallieres, Verantwortlicher für Strategie und Handel bei Vantage, bedankte sich für die Auszeichnung: „Der Gewinn der Auszeichnung ,Best Range of Markets' von Compare Forex Brokers ist ein stolzer Moment für uns. Sie unterstreicht unser Engagement, durch Innovation und Vertrauen außergewöhnliche Handelserlebnisse zu schaffen. Dieser Erfolg spiegelt die harte Arbeit unseres Teams und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, wider. Wir arbeiten weiterhin daran, Grenzen zu überwinden und unserer globalen Gemeinschaft unvergleichliche Möglichkeiten zu bieten."

Vantage entwickelt sich ständig weiter und konzentriert sich darauf, seine Position als führendes Unternehmen in der Handelsbranche zu halten, indem es sein Angebot erweitert, die Technologie vorantreibt und die Transparenz fördert.

Weitere Informationen über Vantage Markets und seine preisgekrönten Dienstleistungen finden Sie unter Vantage Markets.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

trade smarter @vantage

RISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2597258/Vantage_Markets_Wins_Best_Range_Markets_Award_Compare_Forex_Brokers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg