Vantage Markets remporte le prix « Best Range of Markets » décerné par Compare Forex Brokers 2025

PORT VILA, Vanuatu, 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets a reçu le prix « Best Range of Markets » (meilleure gamme de marchés) pour 2025 par Compare Forex Brokers, une autorité de premier plan dans l'évaluation des plates-formes de négociation. Cette reconnaissance reflète l'engagement de Vantage à offrir une gamme inégalée d'instruments négociables, d'options d'effet de levier et d'adaptation à diverses stratégies de négociation, tout en maintenant la transparence, la confiance et l'innovation.

Justin Grossbard, PDG et responsable de la recherche chez Compare Forex Brokers, a félicité Vantage pour avoir établi des références dans le secteur, « Votre engagement à fournir une expérience de trading transparente, soutenue par une technologie innovante et une approche axée sur le client, est vraiment louable. La confiance est au cœur de notre secteur, et Vantage Markets a toujours été une référence en matière d'intégrité et de professionnalisme. »

Cette reconnaissance souligne l'engagement de Vantage à offrir un large éventail de marchés de contrats sur différence, permettant aux traders de bénéficier de flexibilité et de choix. Cela comprend le marché des changes, les matières premières, les indices, les actions, les fonds indiciels cotés et les contrats sur différence sur obligations, garantissant aux clients l'accès à des opportunités de trading variées, soutenues par des outils de pointe et une plateforme robuste.

Marc Despallieres, responsable de la stratégie et du trading chez Vantage, a exprimé sa gratitude pour ce prix, « Recevoir le prix 'Best Range of Markets' de Compare Forex Brokers suscite une grande fierté. Elle souligne notre engagement à offrir des expériences commerciales exceptionnelles grâce à l'innovation et à la confiance. Cette réussite reflète le travail acharné de notre équipe et la confiance que nous accordent nos clients. Nous restons déterminés à repousser les limites et à offrir à notre communauté mondiale des opportunités inégalées. »

Alors que Vantage continue d'évoluer, la société se concentre sur le maintien de sa position de leader dans le secteur du trading en élargissant ses offres, en faisant progresser la technologie et en encourageant la transparence.

Pour plus d'informations sur Vantage Markets et ses services primés, consultez le site Vantage Markets.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des FNB et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

