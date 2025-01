A Vantage Markets vence prémio de "Best Range of Markets" da Compare Forex Brokers 2025

PORT VILA, Vanuatu, 20 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets foi galardoada com o prémio "Best Range of Markets" (Melhor Gama de Mercados) de 2025 pela Compare Forex Brokers, uma autoridade líder na avaliação de plataformas de negociação. Este galardão reflete o compromisso da Vantage em oferecer uma gama incomparável de instrumentos negociáveis, opções de alavancagem e adequação para diversas estratégias de negociação, mantendo a transparência, a confiança e a inovação.

Vantage Markets Wins "Best Range of Markets" Award from Compare Forex Brokers 2025

Justin Grossbard, CEO e Diretor de pesquisa da Compare Forex Brokers, elogiou a Vantage pela definição de padrões no setor: "O seu empenho em proporcionar uma experiência de negociação perfeita, apoiada por tecnologia inovadora e uma abordagem focada no cliente, é realmente louvável. A confiança é o coração do nosso setor e a Vantage Markets tem vindo continuamente a definir o padrão de integridade e profissionalismo."

O reconhecimento celebra a dedicação da Vantage em oferecer uma vasta gama de mercados de CFD, capacitando os negociadores com flexibilidade e escolha. Isto inclui forex, mercadorias, índices, ações, ETF e CFD de obrigações, garantindo que os clientes têm acesso a diversas oportunidades de negociação apoiadas por ferramentas de ponta e uma plataforma robusta.

Marc Despallieres, Diretor de estratégia e negociação da Vantage, expressou gratidão pelo prémio: "Ganhar o prémio de "Best Range of Markets" da Compare Forex Brokers é um momento de orgulho para nós. Sublinha a nossa dedicação em oferecer experiências de negociação excecionais através da inovação e da confiança. Esta conquista reflete o trabalho árduo da nossa equipa e a confiança que os nossos clientes depositam em nós. Continuamos empenhados em ultrapassar limites e oferecer oportunidades inigualáveis à nossa comunidade global."

À medida que a Vantage continua a evoluir, a empresa está focada em manter a sua posição como líder no setor da negociação, alargando as suas ofertas, fazendo avançar a tecnologia e promovendo a transparência.

Para mais informações sobre a Vantage Markets e os seus premiados serviços, visite Vantage Markets.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para a negociação de produtos de Contratos Diferenciais (Contracts for Difference, CFD), incluindo Forex, Matérias-primas, Índices, Ações, ETF e Obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência no sector, a Vantage transcende o papel de corretora, com um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada, e uma plataforma de negociação fácil de usar para que os clientes possam aproveitar as oportunidades de negócio. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

negoceie de forma mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: a negociação de CFD acarreta riscos significativos. Pode perder mais do que o seu investimento inicial.

