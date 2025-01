Vantage Markets vinner "Best Range of Markets"-prisen fra Compare Forex Brokers 2025

PORT VILA, Vanuatu, 15. januar 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets har blitt hedret med "Best Range of Markets"-prisen for 2025 av Compare Forex Brokers, en ledende autoritet i å evaluere handelsplattformer. Denne anerkjennelsen speiler Vantages forpliktelse til å tilby et uovertruffen utvalg av omsettbare instrumenter, giringalternativer og egnethet for ulike handelsstrategier, samtidig som man opprettholder åpenhet, tillit og innovasjon.

Vantage Markets Wins "Best Range of Markets" Award from Compare Forex Brokers 2025

Justin Grossbard, administrerende direktør og forskningsleder hos Compare Forex Brokers, roste Vantage for å ha satt bransjereferansepunkter, "Ditt engasjement for å gi en sømløs handelsopplevelse, støttet av innovativ teknologi og en kundefokusert tilnærming, er virkelig prisverdig. Tillit er kjernen i vår bransje, og Vantage Markets har kontinuerlig satt standarden for integritet og profesjonalitet."

Anerkjennelsen feirer Vantages engasjement for å tilby et bredt utvalg av CFD-markeder, og gir handelsmenn fleksibilitet og valg. Dette inkluderer forex, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjons-CFD-er, noe som sikrer at kundene har tilgang til ulike handelsmuligheter støttet av banebrytende verktøy og en robust plattform.

Marc Despallieres, sjefsstrateg og handelsoffiser i Vantage, uttrykte takknemlighet for prisen, "Å vinne 'Best Range of Markets'-prisen fra Compare Forex Brokers er et stolt øyeblikk for oss. Det understreker engasjementet vårt for å levere eksepsjonelle handelsopplevelser gjennom innovasjon og tillit. Denne prestasjonen speiler teamets harde arbeid og den tilliten kundene våre har til oss. Vi forplikter oss fortsatt til å presse grensene og gi vårt globale samfunn uovertrufne muligheter."

Etter hvert som Vantage fortsetter å utvikle seg, har selskapet fokus på å opprettholde sin posisjon som leder i handelsbransjen ved å utvide sine tilbud, fremme teknologi og fremme gjennomsiktighet.

For mer informasjon om Vantage Markets og dets prisbelønte tjenester, vennligst besøk VantageMarkets.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en global CFD megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 15 års erfaring i markedet går Vantage utover rollen som megler og tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kundene å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen fra App Store eller Google Play.

trade smarter @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan tape mer enn din opprinnelige investering.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597258/Vantage_Markets_Wins_Best_Range_Markets_Award_Compare_Forex_Brokers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg