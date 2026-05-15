YAS ISLAND WIRD STANDORT VON SPHERE ABU DHABI, EINER NEUEN WELTWEITEN IKONE FÜR IMMERSIVES UNTERHALTUNGSERLEBNIS

Das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi wird 1,7 Milliarden US-Dollar in die Bauphase dieses Vorzeigeprojekts auf Yas Island investieren

Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2029 abgeschlossen sein

Mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Plätzen wird die Sphere Abu Dhabi immersive Erlebnisse, Konzertreihen, Sportspektakel und Markenveranstaltungen beherbergen

Exosphere zelebriert die emiratische Kultur durch groß angelegte Kunst und visuelle Erzählungen

ABU DHABI, UAE, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) und Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) gaben heute bekannt, dass Yas Island als Standort für „Sphere Abu Dhabi" ausgewählt wurde, ein wegweisendes Projekt mit Baukosten in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar. Dieser Veranstaltungsort, der sich anschickt, zu einer weltweiten Ikone zu werden, wird Touristen aus aller Welt anziehen, die wirtschaftliche Diversifizierung vorantreiben und das Zugehörigkeitsgefühl der Einwohner und Besucher zu Abu Dhabi stärken.

Yas Island to be home of Sphere Abu Dhabi James L. Dolan - Executive Chairman and Chief Executive Officer of Sphere Entertainment Co, HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman of the Department of Culture and Tourism Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) Yas Island to be home of Sphere Abu Dhabi Speed Speed

Das „Sphere Abu Dhabi", der erste „Sphere"-Standort außerhalb der Vereinigten Staaten, wird auf einem Grundstück zwischen der Yas Mall und SeaWorld Abu Dhabi errichtet, inmitten einer üppigen grünen Umgebung und in unmittelbarer Nähe zu anderen Themenparks und Attraktionen auf Yas Island. Die Bauarbeiten an der Veranstaltungsstätte werden voraussichtlich bis Ende 2029 abgeschlossen sein.

Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman von DCT Abu Dhabi, erklärte: „Abu Dhabi hat stets langfristig gedacht, und Sphere Abu Dhabi ist ein eindrucksvoller Beweis für dieses Engagement." In einer Region, in der die Nachfrage nach Erlebnissen von Weltklasse stetig wächst, sendet unsere Investition in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar in der Bauphase ein klares Signal: Abu Dhabi ist offen, ehrgeizig und verfolgt unbeirrt seinen Kurs. Dieses Projekt spiegelt die Stärke der internationalen Partnerschaften Abu Dhabis wider, die auf gemeinsamen Zielen und gegenseitigem Vertrauen in die Rolle dieses Emirats als globales Reiseziel beruhen. Gemeinsam schaffen wir einen Ort, der unsere Gemeinde, Besucher, Kreative und Investoren noch über Jahrzehnte hinweg nach Yas Island und Abu Dhabi locken wird. Und im Kern wird die Sphere Abu Dhabi eine Plattform für die Kultur, die Talente und die Geschichten der Emirate sein, die auf der großartigsten Bühne, die je erbaut wurde, mit der Welt geteilt werden."

James L. Dolan, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Sphere Entertainment, sagte: „Sphere Abu Dhabi ist der erste Schritt zur Verwirklichung unserer Vision eines globalen Netzwerks von Veranstaltungsorten. Abu Dhabi ist eine führende internationale Hauptstadt, und dank ihres Ehrgeizes, ihrer Infrastruktur und ihrer Stellung als kultureller Knotenpunkt ist sie die ideale Heimat für Sphere. Sphere Abu Dhabi wird Yas Island als regionale Anlaufstelle für immersive Erlebnisse etablieren, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit DCT Abu Dhabi daran zu arbeiten, diesen Veranstaltungsort zum Leben zu erwecken."

Im Sphere Abu Dhabi werden drei Hauptkategorien von Veranstaltungen stattfinden, die alle durch die fortschrittlichen Erlebnis-Technologien von Sphere ermöglicht werden: „Sphere Experiences", eigens entwickelte immersive Produktionen mit multisensorischem Storytelling; Konzertreihen; sowie Groß- und Markenveranstaltungen, die dank flexibler Konfigurationen für alles von Kampfsportveranstaltungen über Konferenzen bis hin zu Produktvorstellungen genutzt werden können.

Das Unterhaltungsangebot im Sphere Abu Dhabi wird Abu Dhabis Stellung als kultureller Knotenpunkt widerspiegeln. Die Pläne, die sich derzeit noch in der Entwicklung befinden, sehen vor, neben der Schaffung von „Sphere Experiences", die die Kultur und das Erbe der Vereinigten Arabischen Emirate vermitteln, auch die für die Sphere in Las Vegas charakteristischen, vollkommen immersiven Erlebnisse anzubieten sowie Werke von Künstlern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der „Exosphere" zu präsentieren – dem kugelförmigen LED-Bildschirm, der die Außenhülle des Veranstaltungsortes bildet. Bei den Konzerten treten lokale und andere arabische Künstler sowie internationale Stars auf.

Das Sphere Abu Dhabi liegt nur eine kurze Autofahrt vom Zayed International Airport entfernt und wird ein einladendes Tor zur Kultur und zum Unterhaltungsangebot des Emirats sein. Durch seine Nähe zu den übrigen Gastronomie- und Unterhaltungsangeboten auf Yas Island wird das Sphere Abu Dhabi die Rolle von Yas Island als globale Veranstaltungsdestination stärken – nicht nur für Veranstaltungen im Sphere selbst, sondern auch durch die Bereitstellung einer außergewöhnlichen Kulisse, die während des jährlichen Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi mit Etihad Airways weltweit übertragen wird.

Der weltweit erste „Sphere"-Veranstaltungsort wurde im September 2023 in Las Vegas eröffnet. Genau wie der Veranstaltungsort in Las Vegas wird die Sphere Abu Dhabi ein Erlebnismedium sein, das auf modernsten Technologien basiert und das traditionelle Veranstaltungsmodell revolutionieren wird. Die Sphere Abu Dhabi wird zudem die Größe der Sphere in Las Vegas widerspiegeln und je nach Konfiguration der jeweiligen Veranstaltung Platz für bis zu 20.000 Besucher bieten. Nach der Eröffnung wird der laufende Betrieb der Sphere Abu Dhabi vor Ort Tausende von Arbeitsplätzen schaffen.

Als weiterer Meilenstein in der Entwicklung Abu Dhabis zu einem integrierten Reiseziel wird „Sphere Abu Dhabi" neben anderen weltweit bekannten Projekten wie dem Saadiyat Cultural District und dem geplanten Disney-Themenpark-Resort auf Yas Island als globaler Tourismusmagnet fungieren.

DCT Abu Dhabi wird mit verschiedenen Stellen zusammenarbeiten, darunter das Ministerium für Kommunalverwaltung und Verkehr und dessen Integriertes Verkehrszentrum, das Energieministerium, Taqa, Etihad Rail und Aldar, um sicherzustellen, dass alle Komponenten des Masterplans – einschließlich Straßenausbau, Anbindung des Geländes und standortweite Infrastruktur – mit den umliegenden Einrichtungen auf Yas Island abgestimmt werden.

Informationen zum Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi:

Das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) treibt das nachhaltige Wachstum der Kultur- und Tourismusbranche in Abu Dhabi voran, fördert den wirtschaftlichen Fortschritt und trägt dazu bei, die übergeordneten globalen Ziele Abu Dhabis zu verwirklichen. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel prägen, ist das DCT Abu Dhabi bestrebt, das gesamte Ökosystem unter einer gemeinsamen Vision vom Potenzial des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu entwickeln und die besten Instrumente, Strategien und Systeme einzusetzen, um die Kultur-, Kreativ- und Tourismusbranche zu fördern.

Die Vision des DCT Abu Dhabi ist geprägt von den Menschen, dem kulturellen Erbe und der Landschaft des Emirats. Wir setzen uns dafür ein, Abu Dhabis Ruf als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der sich in seinen lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, seinen wegweisenden Initiativen und seinem kreativen Denken widerspiegelt.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dctabudhabi.ae und visitabudhabi.ae

Informationen zu Sphere Entertainment Co:

Sphere Entertainment Co. ist ein führendes Unternehmen für immersive Erlebnisse, Technologie und Medien. Zum Unternehmen gehört Sphere, ein Erlebnismedium, das sich auf fortschrittliche Technologien stützt. Das erste Sphere wurde in Las Vegas eröffnet, und es wurden Pläne für Sphere-Standorte in Abu Dhabi und National Harbor angekündigt. Darüber hinaus gehört zu dem Unternehmen MSG Networks, das zwei regionale Sport- und Unterhaltungssender, MSG Network und MSG Sportsnet, sowie ein direkt an Verbraucher gerichtetes und authentifiziertes Streaming-Angebot namens MSG+ betreibt, das eine breite Palette an Live-Sportinhalten und anderen Programmen bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter sphereentertainmentco.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des „Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 darstellen, darunter Aussagen über den erwarteten Abschluss der Bauarbeiten für das „Sphere Abu Dhabi". Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder Ergebnisse darstellen und mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unerwartete Kosten, Verbindlichkeiten oder Verzögerungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Bau von Sphere Abu Dhabi sowie die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Sphere Entertainment beschriebenen Faktoren, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte mit den Titeln „Risikofaktoren" und „Erörterung und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch die Geschäftsleitung". Sphere Entertainment lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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