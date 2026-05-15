야스 아일랜드에 들어서는 스피어 아부다비, 몰입형 엔터테인먼트의 새 글로벌 아이콘으로 부상

아부다비 문화관광부, 야스 아일랜드 랜드마크 프로젝트 시공에 17억 달러 투자

2029년 말 완공 예정

최대 2만 명 수용 가능한 스피어 아부다비, 몰입형 체험, 상설 공연, 스포츠 이벤트, 브랜드 행사 개최 예정

엑소스피어(Exosphere), 대규모 예술 및 비주얼 스토리텔링을 통해 아랍에미리트 문화 조명

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 5월 15일 /PRNewswire/ -- 건설비만 17억 달러가 투입되는 랜드마크 프로젝트 스피어 아부다비(Sphere Abu Dhabi)의 부지로 야스 아일랜드(Yas Island)가 선정됐다고 아부다비 문화관광부(Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, 이하 DCT 아부다비)와 스피어 엔터테인먼트(Sphere Entertainment Co., NYSE: SPHR)가 5월 14일 발표했다. 이 공연장은 글로벌 아이콘으로 자리매김할 것으로 기대되는 가운데 전 세계 관광객을 유치하고 경제 다각화를 촉진하는 한편, 주민과 방문객 모두에게 아부다비만의 정체성을 강화하는 역할을 할 전망이다.

스피어 아부다비는 미국 외 지역에 들어서는 첫 스피어 공연장으로, 야스 몰(Yas Mall)과 씨월드 아부다비(SeaWorld Abu Dhabi) 사이 부지에 건설된다. 주변에는 풍부한 녹지 공간과 함께 야스 아일랜드 내 다양한 테마파크 및 관광 명소가 위치해 있다. 공연장 건설은 2029년 말까지 완료될 계획이다.

Yas Island to be home of Sphere Abu Dhabi James L. Dolan - Executive Chairman and Chief Executive Officer of Sphere Entertainment Co, HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman of the Department of Culture and Tourism Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) Yas Island to be home of Sphere Abu Dhabi Speed Speed

HE 모하메드 칼리파 알 무바라크(HE Mohamed Khalifa Al Mubarak) DCT 아부다비 회장 "아부다비는 항상 장기적인 관점에서 미래를 구축해 왔으며, 스피어 아부다비는 그것에 대한 강한 의지에서 나온 것이다. 세계적 수준의 경험에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 시공에 17억 달러를 투자하기로 한 것은 아부다비가 개방적이고 포부가 크며 방향성에 흔들림이 없음을 보여주는 신호다. 이 프로젝트는 아부다비를 글로벌 목적지로 성장시키겠다는 공동의 비전과 상호 신뢰를 기반으로 구축된 국제 협력의 힘을 반영하는 것이다. 우리는 함께 지역 사회와 방문객, 창작자, 투자자들을 앞으로 수십 년간 야스 아일랜드와 아부다비로 이끌 공연장을 만들고 있다. 무엇보다도 스피어 아부다비는 아랍에미리트 문화와 인재, 그리고 아랍에미리트의 이야기를 세계 최대 규모의 무대에서 전하는 플랫폼이 될 것이다"라고 말했다.

제임스 L. 돌란(James L. Dolan) 스피어 엔터테인먼트 회장 겸 최고경영자는 "스피어 아부다비는 글로벌 공연장 네트워크라는 비전을 향한 첫걸음이다. 아부다비는 세계적인 국제 도시로, 그 원대한 목표와 인프라, 문화적 교차로라는 위치는 스피어에 완벽한 터전이다. 스피어 아부다비는 야스 아일랜드를 중동 지역 몰입형 체험의 중심지로 자리매김하게 할 것이며, DCT 아부다비와 협력해 이 공연장을 현실로 구현하게 되기를 기대한다"고 말했다.

스피어 아부다비에서는 스피어의 첨단 체험형 기술을 기반으로 3대 핵심 이벤트, 즉 다감각 스토리텔링을 제공하는 자체 제작 몰입형 콘텐츠 스피어 익스피리언스(Sphere Experiences)와 상설 콘서트 공연, 또 격투 스포츠, 콘퍼런스, 제품 출시 행사 등 각종 이벤트를 융통성 있게 개최할 수 있는 대형 브랜드 행사와 메이저 이벤트가 열리게 된다.

스피어 아부다비의 엔터테인먼트 콘텐츠는 문화의 교차로로서 아부다비의 위상을 반영하게 된다. 현재 개발 단계에 있는 계획에는 라스베이거스 스피어의 대표 콘텐츠인 완전 몰입형 체험뿐 아니라, 아랍에미리트 문화와 유산을 전달하는 새로운 스피어 익스피리언스 제작도 포함돼 있다. 또 공연장 외벽을 구성하는 구형 LED 스크린 엑소스피어(Exosphere)에는 아랍에미리트 예술가들의 작품이 전시될 예정이다. 공연에는 현지 및 아랍권 아티스트뿐 아니라 글로벌 스타들도 참여한다.

스피어 아부다비는 자예드 국제공항(Zayed International Airport)에서 차로 멀지 않아 아부다비의 문화 및 엔터테인먼트 세계로 향하는 관문 역할을 하게 된다. 야스 아일랜드의 기존 숙박 및 엔터테인먼트 인프라와 연계되면 글로벌 이벤트의 성지라는 야스 아일랜드의 위상은 더욱 강화할 전망이다. 특히 매년 개최되는 포뮬러 1 에티하드 항공 아부다비 그랑프리(Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) 기간에는 중계 화면을 통해 스피어의 모습이 전 세계로 송출될 전망이다.

세계 최초 스피어 공연장은 2023년 9월 라스베이거스에서 문을 열었다. 라스베이거스 공연장과 마찬가지로 스피어 아부다비 역시 첨단 기술이 녹아 있는 체험형 공간으로 설계돼 기존 공연장 모델을 혁신할 것으로 기대가 모아지고 있다. 행사 구성에 따라 2만 명까지 수용 가능하며, 개장 이후에는 지역 일자리 수천 개가 창출할 것으로 예상된다.

스피어 아부다비는 통합 관광지 개발을 추진 중인 아부다비에는 또 다른 이정표로, 사디야트 문화지구(Saadiyat Cultural District)와 야스 아일랜드에 조성 예정인 디즈니 테마파크 리조트 등 세계적 프로젝트들과 함께 글로벌 관광 명소로 기능할 전망이다.

DCT 아부다비는 지방자치교통부(Department of Municipalities and Transport)와 산하 통합교통센터(Integrated Transport Centre), 에너지부(Department of Energy), 타카(Taqa), 에티하드 레일(Etihad Rail), 알다르(Aldar) 등과 협력해 도로 확장, 부지 접근성, 기반 시설 등 마스터플랜 전반이 야스 아일랜드 내 주변 자산과 유기적으로 연결되도록 할 계획이다.

아부다비 문화관광부 소개

아부다비 문화관광부는 아부다비 문화 및 관광 산업의 지속 가능한 성장을 주도하고 경제 발전을 촉진하며, 아부다비의 글로벌 비전의 실현을 지원하는 기관이다. 아부다비를 대표하는 주요 기관들과 협력해 도시의 잠재력에 대해 공통의 비전을 수립하고, 투자와 업무를 조정하며, 혁신적인 솔루션과 정책, 시스템을 통해 문화와 창작, 관광 산업을 지원하고 있다.

DCT 아부다비의 비전은 아부다비 시민과 유산, 자연환경에 기반하고 있으며, 진정성과 혁신, 색다른 경험의 도시로서 아부다비의 위상 강화에 초점이 맞춰져 있다.

자세한 사항은 아부다비 문화관광부 및 시설과 관련해 자세한 사항은 dctabudhabi.ae와 visitabudhabi.ae에서 확인할 수 있다.

스피어 엔터테인먼트 소개

스피어 엔터테인먼트는 몰입형 경험과 기술, 미디어 분야를 선도하는 기업이다. 회사는 첨단 기술 기반 체험형 플랫폼인 스피어를 운영하고 있으며, 첫 번째 공연장은 라스베이거스에 개장했다. 현재 아부다비와 내셔널 하버(National Harbor)에도 스피어 공연장이 계획돼 있다. 또한 MSG 네트웍스(MSG Networks)를 통해 지역 스포츠 및 엔터테인먼트 네트워크인 MSG Network와 MSG Sportsnet, 직접 소비자 대상 스트리밍 서비스 MSG+를 운영하며 다양한 라이브 스포츠 및 콘텐츠를 제공하고 있다. 자세한 사항은 sphereentertainmentco.com에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에서 말하는 미래예측진술이 수록돼 있다. 스피어 아부다비 건설 완료 예상 시점도 그 중 하나다. 투자자라면 이 같은 미래예측진술이 미래 성과나 결과를 보장하는 것이 아니며, 각종 위험과 불확실성이 수반된다는 점에 유의해야 한다. 실제 결과나 개발 상황, 사건은 예상과 상당히 다를 수도 있다. 스피어 아부다비 개발 및 건설 과정에서 발생할 수 있는 예상치 못한 비용과 책임, 지연, 스피어 엔터테인먼트가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문서 내 '위험 요인(Risk Factors)' 및 '재무상태 및 운영실적에 대한 경영진 논의와 분석(Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations)' 항목에 명시된 요소가 대표적이다. 스피어 엔터테인먼트는 본 문서에 수록된 미래예측진술을 최신 상태로 수정할 의무가 없다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2980383/DCT_Abu_Dhabi_Photo_1.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2980355/DCT_Abu_Dhabi_Photo_2.jpg

영상 - https://mma.prnewswire.com/media/2980336/DCT_Abu_Dhabi_Video.mp4

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi