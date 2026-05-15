ОСТРОВ ЯС СТАНЕТ ДОМОМ ДЛЯ SPHERE ABU DHABI, НОВОЙ МИРОВОЙ ЛЕГЕНДЫ ИММЕРСИВНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Информация предоставленаDepartment of Culture and Tourism - Abu Dhabi
15 мая, 2026, 21:52 GMT
Департамент культуры и туризма Абу-Даби инвестирует 1,7 млрд долларов в этап строительства этого знакового проекта на острове Яс
Ожидается, что строительство будет завершено к концу 2029 года
Sphere Abu Dhabi вместимостью до 20 000 человек организует захватывающие впечатления, концерты, спортивныезрелища и брендовые мероприятия
Экзосфера для эмиратской культуры через масштабное искусство и визуальное повествование
АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 15 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Департамент культуры и туризма Абу-Даби и Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) сегодня объявили, что остров Яс был выбран в качестве места для Sphere Abu Dhabi, знакового проекта со стоимостью на этапе строительства 1,7 млрд долларов. Это место, готовое стать мировой иконой, привлечет туристов со всего мира, повысит экономическую диверсификацию и укрепит атмосферу в Абу-Даби как для жителей, так и для гостей города.
Sphere Abu Dhabi, который станет первым объектом Sphere за пределами США, будет построен на участке земли между торговым центром Yas Mall и SeaWorld Abu Dhabi, с пышной зеленью и близостью к другим тематическим паркам и достопримечательностям острова Яс. Ожидается, что строительство объекта будет завершено к концу 2029 года.
Его Превосходительство Мохамед Халифа аль-Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak), председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, сказал: «Абу-Даби всегда строился в долгосрочной перспективе, и Sphere Abu Dhabi является мощной демонстрацией этой приверженности. В регионе, где стремление к развлечениям мирового уровня продолжает расти, наши инвестиции в размере 1,7 миллиарда долларов на этапе строительства посылают четкий сигнал: Абу-Даби открыт, амбициозен и непоколебим в своем направлении. Этот проект отражает силу международных партнерских отношений Абу-Даби, основанных на общих амбициях и взаимной уверенности в том, что этот эмират представляет собой глобальное направление. Вместе мы создаем площадку, которая привлечет наше сообщество, посетителей, создателей и инвесторов на остров Яс и в Абу-Даби на десятилетия вперед. И по своей сути Sphere Abu Dhabi станет платформой для эмиратской культуры, эмиратских талантов и эмиратских историй, которые будут представлены миру на самой грандиозной сцене из когда-либо построенных».
Джеймс Л. Долан (James L. Dolan), исполнительный председатель и главный исполнительный директор Sphere Entertainment, сказал: «Sphere Abu Dhabi — это первый шаг в реализации нашего видения глобальной сети заведений. Абу-Даби является главной международной столицей, а его амбиции, инфраструктура и положение в качестве культурного перекрестка делают его естественным домом для Sphere. Sphere Abu Dhabi сделает остров Яс местом назначения в регионе для захватывающих впечатлений, и мы с нетерпением ждем совместной работы с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби, чтобы увидеть, как это место оживет».
Sphere Abu Dhabi проведет три основные категории мероприятий, все из которых основаны на передовых экспериментальных технологиях Sphere: Sphere Experiences, собственный иммерсивный продакшн, в котором представлено мультисенсорное повествование; концертные резиденции; а также масштабные и брендовые мероприятия, поддерживаемые гибкими конфигурациями для размещения всего: от боевых видов спорта до конференций и запуска продуктов.
Развлекательные предложения в Sphere Abu Dhabi будут отражать статус Абу-Даби как культурного перекрестка. Находясь в стадии разработки, планы включают в себя полностью захватывающие впечатления, которые являются визитной карточкой Sphere в Лас-Вегасе, в дополнение к созданию Sphere Experiences, которые передают эмиратскую культуру и наследие, и отображению работ эмиратских художников на Exosphere, сферическом светодиодном экране, который формирует внешний вид заведения. В концертах примут участие местные и другие арабские артисты, а также мировые звезды.
Sphere Abu Dhabi, расположенный в нескольких минутах езды от Международного аэропорта Заид, станет гостеприимными воротами для культурных и развлекательных мероприятий эмирата. Благодаря своей близости к другой инфраструктуре гостеприимства и развлечений острова Яс, Sphere Abu Dhabi укрепит остров Яс как глобальное место проведения мероприятий, не только для мероприятий в Sphere, но и обеспечивая исключительный фон, транслируемый по всему миру во время ежегодного Гран-при Формулы-1 Etihad Airways Abu Dhabi.
Первая в мире площадка Sphere открылась в Лас-Вегасе в сентябре 2023 года. Как и место проведения в Лас-Вегасе, Sphere Abu Dhabi станет экспериментальной средой, основанной на передовых технологиях, которые преобразуют традиционную модель места проведения. Место проведения также будет соответствовать масштабу Sphere в Лас-Вегасе, с вместимостью до 20 000 человек, в зависимости от конфигурации для данного мероприятия. После открытия Sphere Abu Dhabi создаст тысячи рабочих мест на местном уровне.
Еще одна веха в комплексном развитии Абу-Даби, Sphere Abu Dhabi будет функционировать как глобальный туристический магнит наряду с другими всемирно известными проектами, такими как Культурный район Саадият и будущий тематический парк Disney на острове Яс.
Департамент культуры и туризма Абу-Даби будет работать с организациями, включая Департамент муниципалитетов и транспорта и его Интегрированный транспортный центр, Департамент энергетики, Taqa, Etihad Rail и Aldar, чтобы обеспечить координацию всех компонентов генерального плана, включая улучшение дорог, доступ к площадке и инфраструктуру всей площадки, с окружающими активами на острове Яс.
О Департаменте культуры и туризма Абу-Даби:
Департамент культуры и туризма Абу-Даби стимулирует устойчивый рост секторов культуры и туризма Абу-Даби, способствует экономическому прогрессу и помогает достичь более широких глобальных амбиций Абу-Даби. Работая в партнерстве с организациями, которые определяют позицию эмирата как ведущего международного направления, DCT Abu Dhabi стремится объединить экосистему вокруг общего видения потенциала эмирата, координировать усилия и инвестиции, предоставлять инновационные решения и использовать лучшие инструменты, политики и системы для поддержки индустрии культуры, творчества и туризма.
Миссия Департамента культуры и туризма Абу-Даби определяется людьми, наследием и ландшафтом эмирата. Мы работаем над повышением статуса Абу-Даби как аутентичного места, места инноваций и беспрецедентных ввпечатлений, представленного его живыми традициями гостеприимства, новаторскими инициативами и творческой мыслью.
Для получения дополнительной информации о Департаменте культуры и туризма Абу-Даби и курорте посетите: dctabudhabi.ae и visitabudhabi.ae
О компании Sphere Entertainment Co:
Sphere Entertainment Co. является лидером в области захватывающих впечатлений, технологий и мультимедиа. Компания включает в себя Sphere, экспериментальную среду, основанную на передовых технологиях. Первый Sphere открылся в Лас-Вегасе, а также были объявлены планы для площадок Sphere в Абу-Даби и National Harbor. Кроме того, в состав компании входят MSG Networks, которая управляет двумя региональными спортивно-развлекательными сетями MSG Network и MSG Sportsnet, а также прямой и аутентифицированный потоковый продукт MSG+, предоставляющий широкий спектр спортивного контента в прямом эфире и других программ. Более подробная информация доступна на сайте sphereentertainmentco.com.
Прогнозные заявления
Настоящий пресс-релиз содержит заявления, которые представляют собой прогнозные заявления по смыслу Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года, включая заявления об ожидаемом завершении строительства Sphere Abu Dhabi. Инвесторы предупреждаются, что любые такие прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов и связаны с рисками и неопределенностью, и что фактические результаты или события могут существенно отличаться от тех, которые указаны в прогнозных заявлениях, в результате различных факторов, включая, помимо прочего, непредвиденные расходы, обязательства или задержки в связи с развитием и строительством Sphere Abu Dhabi и факторы, описанные в документах Sphere Entertainment в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая разделы под названием «Факторы риска» и «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности», содержащиеся в них. Sphere Entertainment отказывается от любых обязательств по обновлению любых прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2980383/DCT_Abu_Dhabi_Photo_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2980355/DCT_Abu_Dhabi_Photo_2.jpg
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2980336/DCT_Abu_Dhabi_Video.mp4
Поделиться этой статьей