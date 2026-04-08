- Cango Inc. anuncia su informe operativo de marzo de 2026; optimización estratégica de la flota minera y mejora de la rentabilidad de la producción

DALLAS, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), una empresa líder en minería de bitcoines que aprovecha sus operaciones globales para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación con inteligencia artificial, ha anunciado hoy su informe operativo correspondiente a marzo de 2026. Cango está optimizando estratégicamente sus operaciones mineras para dar prioridad al margen de caja frente a la expansión. Esto incluye el perfeccionamiento de la flota minera, el desmantelamiento de los mineros ineficientes, la implementación de modelos alternativos, como el alquiler del hashrate en regiones con elevadas tarifas de alojamiento, y la migración de la capacidad a regiones con energía de menor coste.

Estrategia operativa: eficiencia específica y mitigación de riesgos

A 31 de marzo de 2026, el hashrate operativo total de Cango se situaba en 37,01 EH/s, compuesto por su flota principal de minería propia y acuerdos de alquiler del hashrate. Este modelo de producción optimizada da prioridad a la solidez de los márgenes frente a la mera escala.

Categoría Hashrate (EH/s) Auto-minería 27,98 Alquiler del hashrate 9,02 Hashrate operativo total 37,01

Modernización de la flota y migración geográfica: Cango está llevando a cabo actualizaciones de hardware de forma selectiva en parte de su flota original. Mediante el despliegue de mineros de la serie S21/S21XP específicamente en regiones con elevados costes energéticos, como Paraguay y Omán, Cango aprovecha su superior eficiencia energética (J/TH) para compensar los costes de electricidad. Al mismo tiempo, Cango continúa migrando el resto de su flota a jurisdicciones estables y de menor coste.

Acuerdos de reparto de ingresos: Cango ha implantado un modelo de reparto de ingresos en emplazamientos específicos de mayor coste con socios de alojamiento para el resto de la vigencia de sus contratos de alojamiento. Este acuerdo de colaboración alinea los intereses, garantizando que las operaciones sigan siendo viables tanto para Cango como para sus socios de alojamiento durante la volatilidad del mercado.

Aunque siguen en marcha algunas iniciativas de optimización, el objetivo de Cango es garantizar unos márgenes de caja positivos a nivel de yacimiento para proteger mejor su negocio minero principal frente a posibles caídas.

Gestión proactiva de los costes

El cambio hacia un modelo de producción ajustada ha dado lugar a una reducción sustancial de los costes unitarios de producción. En marzo de 2026, Cango alcanzó un coste de caja medio por moneda de 68.215,83 dólares. Esto representa una reducción del 19,3% en comparación con el coste de caja medio de 84.552 dólares por moneda registrado en el cuarto trimestre de 2025. Esta mejora en la base de costes sitúa las operaciones mineras de Cango en una posición autosuficiente.

Desapalancamiento estratégico

En marzo, Cango completó una venta estratégica de 2.000 bitcoins, cuyos ingresos se destinaron a amortizar los préstamos pendientes respaldados por bitcoins. A 31 de marzo de 2026, el saldo total pendiente de los préstamos respaldados por bitcoins de Cango ascendía a 30,6 millones de dólares, con una posición de tesorería de 1.025,69 bitcoins. Este desapalancamiento, combinado con recientes inyecciones de capital, entre las que se incluyen una inversión de capital de 65 millones de dólares por parte de la dirección y un bono convertible de 10 millones de dólares de DL Holdings, refuerza el balance de Cango para respaldar su transición prevista hacia la infraestructura energética y de IA.

Contacto: [email protected]

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