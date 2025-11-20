Brandwatch 透過更深入的洞察與擴大的數據覆蓋範圍，強化其人工智能領導地位

創新功能賦能行銷團隊，使其能夠更快且更自信地將洞察分析轉化為實際行動。

芝加哥2025年11月21日 /美通社/ -- Brandwatch（Cision 旗下公司兼全球消費者情報領導者）今日宣佈擴充數據內容，並推出新一波由人工智能 (AI) 驅動的創新科技，重新定義行銷人員與傳播者發掘、解讀及運用洞察分析的方式。

這項演變的核心是 Iris AI，這是整個 Brandwatch 套件中嵌入的智慧層，旨在協助品牌看到、理解和回應真正重要的事情。

Iris 採用業界領先的 AI 科技和 BrandWatch 建立的模型，將數十億個資料點轉化為清晰可行的見解，揭示趨勢背後的「原因」，並以透明度和控制為核心提升人類專業知識。這些最新更新使數據探索更具對話性、情境感知與直覺性，同時提升自動化程度、工作流程效率，並擴大涵蓋當今最關鍵的數碼與社交渠道。

建立在業界最全面的數據基礎之一

Brandwatch 的 AI 科技奠基於業界規模最大、最值得信賴的數據集之一：涵蓋即時與歷史性的社群媒體及傳統媒體來源，並透過在真實營銷與傳播情境中訓練的模型進行精煉。

最新消息：更智能的工作流程、更深入的洞察分析、更廣泛的覆蓋範圍：

Ask Iris：快速 AI 聊天助理： 提出自然語言問題，即可獲得由 Brandwatch 驅動的即時數據驅動式解答。此助理無需查詢或配合儀表板，即可搜尋並分析數據、自動生成圖表與摘要，並讓您持續對話以精進或探索洞察。

提出自然語言問題，即可獲得由 Brandwatch 驅動的即時數據驅動式解答。此助理無需查詢或配合儀表板，即可搜尋並分析數據、自動生成圖表與摘要，並讓您持續對話以精進或探索洞察。 AI 查詢撰寫工具 ： 從零開始建立完整的布林查詢，包含建議的標籤、關鍵字及子版塊。

從零開始建立完整的布林查詢，包含建議的標籤、關鍵字及子版塊。 AI 儀表板： 將數據轉化為清晰洞見分鐘，在數秒內提煉關鍵資訊，透過敘事摘要揭示數字背後的真相，闡明最核心的要點。

將數據轉化為清晰洞見分鐘，在數秒內提煉關鍵資訊，透過敘事摘要揭示數字背後的真相，闡明最核心的要點。 擴展數據和內容涵蓋範圍： 現已涵蓋 Threads、YouTube、TikTok、LinkedIn、Trajaan 中的搜尋數據，以及超過 70,000 檔熱門播客節目與文字稿分析。

現已涵蓋 Threads、YouTube、TikTok、LinkedIn、Trajaan 中的搜尋數據，以及超過 70,000 檔熱門播客節目與文字稿分析。 社交媒體管理增強功能：由 AI 驅動的網紅摘要、Iris AI 內容翻譯，以及由 AI 驅動的產業基準。

在 2026 年，Brandwatch 將進一步發展 Iris AI，並通過一系列創新旨在深化分析和擴大範圍，從擴展的亞太地區數據來源與自帶數據整合方案，到更智能的影像分析技術，以及全新行動應用程式體驗的推出。

Cision 產品總監 Jim Daxner 表示：「Iris AI 正在成為營銷人員真正的數碼合作夥伴 —— 解釋、指導和加速團隊的工作方式。透過結合先進的 AI 工具與 Brandwatch 的數據分析專業，我們正協助客戶加速行動、拓展視野，並做出更明智的決策。」

有關更多資訊，請瀏覽 BRANDWATCH.com 。

簡介

Brandwatch 是業界領先的社交媒體管理與消費者智能套件，賦能品牌分析和理解能力之餘，同時可被分析和理解，與最重要的受眾群體建立深度連結。獲得《Forbes》百大企業半數信賴的 Brandwatch，為全球最具創新力的企業提供由人工智能驅動的洞察分析與工具，助其把握商機、強化互動並加速成長。

我們的全方位解決方案涵蓋消費者洞察分析、網紅營銷以及社交媒體管理，協助品牌與代理商大規模執行由數據驅動的策略。

Brandwatch 隸屬於 Cision 品牌家族，與 CisionOne及 PR Newswire 並列。

傳媒查詢，請電郵至：Cision 公關團隊 [email protected]

SOURCE Cision Ltd.