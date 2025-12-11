Cision ostaa Trajaanin ja laajentaa tekoälyn ja hakutiedon käyttöä alustoillaan

Yrityskauppa perustuu Brandwatchin ja Trajaanin elokuussa 2025 solmittuun kumppanuuteen, joka yhdistää kuluttaja-, haku- ja generatiivisen tekoälyn tiedot yhdeksi ekosysteemiksi.

CHICAGO, 11. joulukuuta 2025 /PRNewswire/ -- Kuluttaja- ja mediatietojen alalla maailmanlaajuisesti johtava Cision ilmoitti tänään ostaneensa alan johtavan hakutietojen alustan Trajaanin. Tämä liiketoimi nopeuttaa merkittävästi Cisionin tekoäly- ja datastrategiaa ja tarjoaa asiakkaille kattavamman kuvan kuluttajien käyttäytymisestä – siitä, mitä ihmiset hakevat, mitä he sanovat ja mitä he aikovat tehdä.

Trajaanin teknologia, joka tallentaa jatkuvasti perinteisten hakukoneiden, verkkokauppa-alustojen, sosiaalisen median kanavien ja uusien generatiivisten tekoälyavustajien maantieteellisesti paikannetun hakukäyttäytymisen, integroidaan Cisionin tuotevalikoimaan, mukaan lukien Brandwatchiin, CisionOneen, PR Newswireen ja Cisionin Insights Services -palveluun. Tämä integrointi mahdollistaa markkinointi- ja viestintätiimien siirtymisen kuvailevasta analyysistä ennustavaan älykkyyteen, jolloin ne voivat ennakoida trendejä, ymmärtää aikomuksia ja tehdä nopeampia ja varmempia strategisia päätöksiä.

Kuluttajatiedon uusi aikakausi

Yhtenäinen näkemys äänestä ja aikomuksista

Asiakkaat voivat nyt yhdistää sosiaalisen median ja median näkemyksiä hakutietoihin trendien vahvistamiseksi, kysynnän ennustamiseksi ja kuluttajien motivaatioiden ymmärtämiseksi syvällisemmin.

Näkyvyys generatiiviseen tekoälyyn perustuvaan löytämiseen

Kun generatiivinen tekoäly vaikuttaa yhä enemmän ostopäätöksiin, Trajaan tarjoaa brändeille selkeyttä siihen, miten tekoälyalustat tulkitsevat, tiivistävät ja suosittelevat tuotteita, kategorioita ja kilpailijoita.

Nopeampaa ja varmempaa päätöksentekoa

Trajaanin aina käytettävissä olevat, maantieteellisesti tarkat tiedot auttavat organisaatioita havaitsemaan mikrotrendit aikaisemmin, ennakoimaan luokkien muutoksia, tunnistamaan brändiriskit nopeammin ja toimimaan tarkemmin.

Tämä yrityskauppa on merkittävä virstanpylväs Cisionin tekoälytuotteiden kehityssuunnitelmassa ja vahvistaa entisestään Brandwatchin, PR Newswiren ja CisionOnen kokonaisvaltaisia analyysivalmiuksia.

"Trajaanin hankinta on luonnollista jatkumoa Brandwatchin aiemmin tänä vuonna ilmoittamalle kumppanuudelle", sanoi Cisionin toimitusjohtaja Guy Abramo. "Ottamalla Trajaanin kokonaan osaksi Cisionin ekosysteemiä yhdistämme hakutiedon, keskustelujen analyysin ja tekoälypohjaisen analytiikan, jotta asiakkaamme saavat syvemmän ja paremmin ennustavan käsityksen kuluttajien käyttäytymisen taustalla olevista syistä – aina heidän esittämistään kysymyksistä kysyntää muovaaviin signaaleihin."

"Cisioniin liittyminen antaa meille mahdollisuuden skaalata teknologiaamme ja visiotamme globaalisti", sanoo Trajaanin toimitusjohtaja Matthieu Danielou. "Yhdessä voimme auttaa brändejä ymmärtämään, mitä ihmiset etsivät, mistä he puhuvat ja miten GenAI-alustat vaikuttavat heidän päätöksiinsä – kauan ennen kuin trendit yleistyvät."

