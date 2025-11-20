Brandwatch stärker AI-ledarskapet med djupare insikter och utökad datatäckning

Innovativa nya funktioner gör det möjligt för marknadsföringsteam att omvandla insikter till handling — snabbare och med större självförtroende.

CHICAGO, 20 november 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ett Cision-företag som är världsledande inom konsumentintelligens, tillkännagav idag utökat datainnehåll och en ny våg av AI-driven innovation som omdefinierar hur marknadsförare och kommunikatörer upptäcker, tolkar och agerar på insikter.

I centrum för denna utveckling finns Iris AI — det intelligensskikt som är inbäddat i Brandwatch-sviten — som är utformat för att hjälpa varumärken att se, förstå och reagera på det som verkligen är viktigt.

Med hjälp av branschledande AI-teknik och Brandwatch-byggda modeller omvandlar Iris miljarder datapunkter till tydliga, åtgärdbara insikter — som avslöjar det "varför" som ligger bakom trender och förbättrar mänsklig expertis med öppenhet och kontroll i själva kärnan. Dessa senaste uppdateringar gör datautforskning mer konversationell, kontextmedveten och intuitiv samtidigt som de förstärker automatisering, arbetsflödeseffektivitet och täckning över dagens mest relevanta digitala och sociala kanaler förbättras.

Byggd på en av branschens mest omfattande datagrunder

Brandwatchs AI-teknik bygger på en av de största och mest pålitliga datauppsättningarna i branschen — som omfattar sociala och traditionella mediekällor i realtid och historiskt, förfinade genom modeller som tränats i verkliga marknadsförings- och kommunikationssammanhang.

Vad är nytt: Smartare arbetsflöden, djupare insikter och bredare täckning:

Fråga Iris: Snabb AI-chattassistent: Ställ frågor på naturligt språk och få omedelbara, datadrivna svar som drivs av Brandwatch. Assistenten söker och analyserar data utan att kräva en fråga eller en instrumentpanel, skapar automatiskt diagram och sammanfattningar och låter dig fortsätta konversationen för att förfina eller utforska insikter.

AI-frågeskrivare: Skapa kompletta booleanska frågor från början med föreslagna hashtaggar, nyckelord och subreddits.

Skapa kompletta booleanska frågor från början med föreslagna hashtaggar, nyckelord och subreddits. AI-instrumentpaneler: Förvandla data till klarhet genom att sammanfatta insikter på några sekunder och avslöja historien bakom siffrorna med berättande sammanfattningar som förklarar vad som är viktigast.

Utökad data- och innehållstäckning: Inkluderar nu Threads, YouTube, TikTok, LinkedIn, sökdata i Trajaan och 70 000+ trendande poddar med transkriptionsanalys.

Förbättringar av hanteringen av sociala medier: AI-drivna influensersammanfattningar, Iris AI-innehållsöversättningar och AI-drivna branschriktmärken.

År 2026 kommer Brandwatch att vidareutveckla Iris AI och utöka sin kapacitet genom en rad innovationer som syftar till att fördjupa analysen och bredda räckvidden — allt från utökade APAC-datakällor och Bring Your Own Data-integrationer till smartare video- och bildanalys och lanseringen av en ny mobil app-upplevelse.

"Iris AI blir en sann digital partner för marknadsförare - en som förklarar, vägleder och accelererar hur team arbetar", säger Jim Daxner, Chief Product Officer på Cision. "Genom att kombinera avancerade AI-verktyg med Brandwatchs data- och analyskompetens gör vi det möjligt för våra kunder att agera snabbare, se längre och fatta smartare beslut."

Mer information finns på Brandwatch.com.

Om

Brandwatch är den ledande sviten för social mediehantering och konsumentintelligens, som ger varumärken möjlighet att se och bli sedda, att förstå och bli förstådda av de målgrupper som betyder mest. Brandwatch har förtroende hos hälften av Forbes 100 och utrustar världens mest innovativa företag med AI-drivna insikter och verktyg för att kunna utnyttja möjligheter, stärka engagemang och accelerera tillväxt.

Vår omfattande svit omfattar konsumentintelligens, influensermarknadsföring och social mediehantering, vilket gör det möjligt för varumärken och byråer att genomföra datadrivna strategier i stor skala.

Brandwatch ingår i Cision-familjens varumärken, tillsammans med CisionOne och PR Newswire.

