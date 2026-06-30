Omada Agent Governance laajentaa identiteetin-hallinan tekoälyagentteihin

Uusi ratkaisu auttaa organisaatioita tunnistamaan tekoälyagentit, määrittämään vastuun, ymmärtämään käyttöoikeuksia ja vähentämään riskejä pilviympäristöissä

KÖÖPENHAMINA, Tanska, 30. kesäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- Omada A/S ("Omada"), tekoälypohjaisen identiteetin hallinnan ja käyttöoikeushallinnan (IGA) maailmanlaajuinen markkinajohtaja, julkisti tänään Omada Agent Governance -ratkaisun, joka on suunniteltu auttamaan organisaatioita soveltamaan tekoälyagentteihin ja muihin kuin ihmisidentiteetteihin samaa hallintakäytäntöä kuin ihmisiin.

Tekoälyagentit ovat nopeasti nousemassa uudeksi digitaalisten toimijoiden luokaksi yrityksissä. Ne muodostavat yhteyksiä järjestelmiin, käyttävät tietoja, suorittavat tehtäviä ja tekevät päätöksiä yhä suuremmalla itsenäisyydellä. Silti useimmilla organisaatioilla on vain rajallinen käsitys siitä, kuinka monta tekoälyagenttiä niiden ympäristössä on, kuka on vastuussa niistä, mihin niillä on pääsy tai onko kyseinen pääsy asianmukaista.

Käyttöönoton kiihtyessä organisaatiot kohtaavat kasvavan hallinnointihaasteen. Nykyiset tietoturva- ja identiteettityökalut on kehitetty ensisijaisesti ihmisiä varten, mikä on jättänyt aukon tekoälyagenttien nopean kasvun ja niiden hallinnointiin tarvittavien valvontatoimenpiteiden välille.

Omadan toimitusjohtaja Jakob H. Kraglund sanoi: "Jokainen merkittävä teknologinen muutos luo hallintovajeen, eivätkä tekoälyagentit ole poikkeus. Organisaatiot ottavat tekoälyä käyttöön nopeasti. Useimmat eivät kuitenkaan osaa vastata neljään perustavanlaatuiseen kysymykseen: Mitä tekoälyagentteja minulla on? Kuka on vastuussa niistä? Mihin niillä on pääsy ? Ja mikä on riski? Omada Agent Governance on kehitetty vastaamaan juuri näihin kysymyksiin."

Omada Agent Governance laajentaa Omadan hallintarakenteen kattamaan uudenlaisen digitaalisten työntekijöiden luokan ja antaa organisaatioille mahdollisuuden:

vahvistaa tekoälyagenttien ja ei-inhimillisten identiteettien näkyvyyttä pilvialustoilla

parantaa vastuullisuutta määrittämällä omistajuuden ja vähentämällä hallitsemattomia tai orpoja agentteja

parantaa toiminnan selkeyttä selittämällä, miten identiteetit, käyttöoikeudet ja riippuvuudet liittyvät toisiinsa

vähentää riskialtistusta vertaamalla käyttöoikeuksia todelliseen käyttöön ja minimoimalla liian laajat käyttöoikeudet

parantaa yleistä tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusasemaa yhdenmukaistamalla toimintaa johtavien viitekehysten, kuten EU:n tekoälysäädöksen, NIST AI RMF:n, ISO 42001:n, OWASPin ja MITRE ATLASin kanssa

nopeuttaa auditointivalmiutta johdonmukaisilla ja luotettavilla hallintotodisteilla.

Omada Agent Governance on suunniteltu antamaan organisaatioille joustavuutta vahvistaa identiteettihallintaansa kaikentyyppisissä ympäristöissä, samalla kun se on tarkoituksellisesti riippumaton olemassa olevista IGA- ja laajemmista IAM-investoinneista.

Tietoja Omadasta

Omada on johtava identiteettiturvallisuuden ja -hallinnan toimija, joka auttaa organisaatioita vähentämään riskejä turvaamalla pääsyn jokaiselle identiteetille, olipa kyseessä sitten ihminen tai muu taho. Omadan alusta hyödyntää tekoälypohjaisia oivalluksia ja älykästä automaatiota tehokkuuden, säännösten noudattamisen ja turvallisuuden parantamiseksi. Yhtenäisen näkyvyyden ja jatkuvan riskien arvioinnin avulla Omada antaa tietoturvatiimeille mahdollisuuden havaita uhat nopeammin, vahvistaa valvontaa ja laajentaa identiteettiturvallisuutta ilman ylimääräistä monimutkaisuutta. Lisätietoja löydät osoitteesta https://www.omadaidentity.com.

Median yhteystiedot:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

[email protected]

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