Zerova solmii Pohjoismaiden jakelusopimuksen Skårebon kanssa

Sähköautojen mobiilien latausratkaisujen saatavuutta, logistiikkaa ja tukea laajennetaan koko alueella

AMSTERDAM, 16. huhtikuuta 2026 /PRNewswire/ -- Sähköautojen latausratkaisuja tarjoava Zerova ilmoitti tänään jakeluyhteistyöstä Skårebon kanssa, joka on latausratkaisuihin erikoistunut johtava jakelija Pohjoismaissa. Sopimuksen mukaan Skårebo tukee Zerovan laajentumista alueella tarjoamalla paikallisia tuonti-, varastointi- ja jakelupalveluita, mikä helpottaa asiakkaiden mahdollisuuksia ostaa ja vastaanottaa Zerovan tuotteita paikallisin ehdoin ja toimituksin.

Zerova signs Nordics distribution agreement with Skårebo

Skårebon jakelumalli auttaa vastaamaan Pohjoismaiden markkinoiden keskeiseen haasteeseen: pienemmät asiakkaat tarvitsevat usein mahdollisuuden ostaa pienempiä määriä ilman monimutkaisia kansainvälisiä kuljetus- ja tulliprosesseja. Skårebon hoitaessa logistiikan Zerova voi palvella laajempaa asiakaskuntaa, mukaan lukien yksittäisiä tuotteita ostavat asiakkaat, ja samalla parantaa toimitusten nopeutta ja ennustettavuutta.

"Yhteistyö Skårebon kanssa vahvistaa paikallista läsnäoloamme ja helpottaa pohjoismaisten asiakkaiden pääsyä Zerovan tuotteisiin", sanoo Zerovan Andreas Bruzelius. "Skårebon logistiikka ja markkina-asema auttavat meitä tukemaan sekä pieniä että suuria asiakkaita sujuvammalla ostokokemuksella."

"Zerova tarjoaa vahvan tuotevalikoiman, joka vastaa erinomaisesti pohjoismaisten asiakkaiden tarpeita", sanoi Skårebon myyntijohtaja Ulf Thorwalls. "Olemme innoissamme siitä, että voimme edistää tuotteiden saatavuutta alueella ja auttaa asiakkaita ottamaan käyttöön ratkaisuja, jotka vastaavat todellisia toiminnallisia vaatimuksia."

Tietoa Zerovasta

Zerova on erikoistunut brändättyjen sähköautojen latausratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen sekä täysin räätälöityjen järjestelmien toimittamiseen. Yli 50 vuoden valmistuskokemuksella ja yli vuosikymmenen kokemuksella sähköautojen lataamisesta Zerova tarjoaa kattavan valikoiman tasavirtalatureita aina 30 kW:n ratkaisuista megawattiluokan ratkaisuihin – palvellen monipuolisesti eri aloja, kuten ajoneuvokantoja, varikoita, kaivosteollisuutta, rakennusalaa, yleishyödyllisiä palveluita, CPO:ita, majoitus- ja ravintola-alaa, vähittäiskauppaa ja huoltoasemia. Lisätietoja Zerovan sähköautojen latausratkaisuista ja palveluverkostosta löytyy osoitteesta www.zerovatech.com

Skårebo

Skårebo on pohjoismainen sähköautojen latausratkaisujen asiantuntija ja tukkukauppias, joka tarjoaa kattavan valikoiman latausasemia, lisävarusteita ja niihin liittyviä palveluita. Vuonna 2020 perustetun yrityksen pääkonttori sijaitsee Jönköpingissä, Ruotsissa. Yritys tekee yhteistyötä alan johtavien tuotemerkkien kanssa ja kehittää samalla omia tuotteitaan tarjotakseen laadukkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Skårebo keskittyy vahvasti asentajiin ja jälleenmyyjiin ja yhdistää teknisen osaamisen, räätälöidyn logistiikan ja kokonaisvaltaisen tuen mahdollistaakseen sähköautojen latausinfrastruktuurin tehokkaan käyttöönoton ja se edistää siirtymistä kohti kestävää liikkuvuutta. www.skarebo.com

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2955806/Zerova___Skarebo.jpg