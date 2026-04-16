Zerova undertegner Nordics distribusjonsavtale med Skårebo

Utvidelse av lokal tilgjengelighet, logistikk og støtte for mobile EV-ladeløsninger i hele regionen

AMSTERDAM, 16. april 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, en leverandør av EV-ladeløsninger, annonserte i dag et distribusjonssamarbeid med Skårebo, en ledende distributør i Norden som spesialiserer seg på ladeløsninger. I henhold til avtalen vil Skårebo støtte Zerovas ekspansjon i regionen ved å tilby lokal import, lagring og distribusjon, noe som gjør det lettere for kundene å kjøpe og motta Zerovas produkter med lokale vilkår og levering.

Zerova signs Nordics distribution agreement with Skårebo

Skårebos distribusjonsmodell bidrar til å løse en viktig utfordring i det nordiske markedet: mindre kunder trenger ofte muligheten til å kjøpe i mindre mengder uten å ta på seg komplekse internasjonale frakt- og tollprosesser. Med Skårebo som håndterer logistikken kan Zerova betjene et bredere spekter av kunder, inkludert de som kjøper enkeltstående enheter, samtidig som leveringstiden blir kortere og mer forutsigbar.

"Samarbeidet med Skårebo styrker vår lokale tilstedeværelse og gjør det enklere for kunder i Norden å få tilgang til Zerovas produkter", sa Andreas Bruzelius, Zerova. "Skårebos logistikk og markedsdekning hjelper oss med å støtte både små og store kunder med en sømløs kjøpsopplevelse".

"Zerova har et sterkt produkttilbud og passer godt til nordiske kunders behov", sier Ulf Thorwalls, salgsdirektør i Skårebo. "Vi er glade for å bidra til bedre regional tilgjengelighet og hjelpe kunder med å med å ta i bruk løsninger som er tilpasset reelle operasjonelle krav".

Om Zerova

Zerova spesialiserer seg på å designe og produsere merkevarede EV-ladeløsninger, og leverer fullt tilpassede systemer. Med over 50 års fremragende produksjon og mer enn et tiår med EV-lading, tilbyr Zerova et omfattende utvalg av DC-ladere fra 30 kW til megawattløsninger som betjener ulike sektorer som flåter, depoter, gruvedrift, konstruksjoner, verktøy, CPO-er, gjestfrihet, detaljhandel og bensinstasjoner. For mer informasjon om Zerovas EV-ladesløsninger og servicenettverk, besøk www.zerovatech.com

Om Skårebo

Skårebo er en nordisk spesialist og grossist i EV-ladeløsninger, som tilbyr et omfattende utvalg av ladestasjoner, tilbehør og relaterte tjenester. Selskapet ble grunnlagt i 2020 og har hovedkontor i Jönkoping, Sverige, og samarbeider med ledende bransjemerker samtidig som de utvikler egne produkter for å levere kostnadseffektive løsninger av høy kvaltitet. Med et sterkt fokus på installatører og forhandlere kombinerer, Skårebo teknisk kompetanse, skreddersydd logistikk og helhetlig støtte for å muliggjøre effektiv utbygging av EV-ladeinfrastruktur og bidra til overgangen til bærekraftig mobilitet. www.skarebo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955806/Zerova___Skarebo.jpg