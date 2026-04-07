Zerova nimittää Comfortin huolto- ja kunnossapitokumppanikseen Ruotsissa

Paikallisen tuen vahvistaminen ja latauslaitteiden käytettävyyden parantaminen Ruotsin markkinoilla

AMSTERDAM, 7. huhtikuuta 2026 /PRNewswire/ -- Sähköautojen latausratkaisuja tarjoava Zerova ilmoitti tänään solmineensa huolto- ja kunnossapitokumppanuuden ruotsalaisen Comfortin kanssa. Sopimuksen myötä Comfortista tulee Zerovan paikallinen kumppani myynninjälkeisissä palveluissa ja huollossa, mikä parantaa vasteaikoja ja pitkäaikaista tukea asiakkaille koko Ruotsissa.

Zerova and Comfort join forces to deliver EV charging solutions

Comfort tuo mukanaan vahvan käytännön kokemuksen asennus- ja huoltoyrityksenä. Sopimuksen mukaisesti Comfort keskittyy huoltoon ja kunnossapitoon varmistaen, että ruotsalaiset asiakkaat hyötyvät selkeästä tukirakenteesta ja luotettavasta paikallisesta toteutuksesta.

"Vahva paikallinen huoltokumppani on olennaisen tärkeässä asemassa asiakkaiden luottamuksen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta", sanoi Brian Huang, Zerovan liiketoimintajohtaja. "Comfortin läsnäolo ja osaaminen Ruotsissa auttavat meitä tarjoamaan asiakkaille nopeammat vasteajat ja luotettavaa pitkäaikaista suorituskykyä."

"Palvelun laatu on kriittinen tekijä sähköautojen latausmarkkinoiden kasvaessa", sanoi Mattias Lindgren, Comfortin kansallisen liiketoiminnan johtaja. "Olemme ylpeitä kumppanuudestamme Zerovan kanssa ja siitä, että voimme tukea asiakkaita Ruotsissa järjestelmällisellä huollolla ja paikan päällä tarjottavalla asiantuntemuksella."

Kumppanuus on jo käynnissä, ja paikalliset palveluvalmiudet ovat nyt käytössä ja tukemassa asiakkaita ympäri Ruotsia.

Tietoa Zerovasta

Zerova on erikoistunut brändättyjen sähköautojen latausratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen sekä täysin räätälöityjen järjestelmien toimittamiseen. Yli 50 vuoden valmistuskokemuksella ja yli vuosikymmenen kokemuksella sähköautojen lataamisesta Zerova tarjoaa kattavan valikoiman tasavirtalatureita aina 30 kW:n ratkaisuista megawattiluokan ratkaisuihin – palvellen monipuolisesti eri aloja, kuten ajoneuvokantoja, varikoita, kaivosteollisuutta, rakennusalaa, yleishyödyllisiä palveluita, CPO:ita, majoitus- ja ravintola-alaa, vähittäiskauppaa ja huoltoasemia. Lisätietoja Zerovan sähköautojen latausratkaisuista ja palveluverkostosta löytyy osoitteesta www.zerovatech.com

Tietoa Comfortista

Comfort on valtakunnallinen ruotsalainen asennusketju, jolla on yli 2 500 työntekijää ympäri Ruotsia. Comfort tarjoaa palveluita ja ratkaisuja sähkö-, LVI-, lämmitys- ja ilmanvaihtoalalla sekä kokonaisvaltaista tukea aina asennuksesta jatkuvaan huoltoon ja

kunnossapitoon. Erikoistuneiden paikallisten yritysten verkoston kautta Comfort tarjoaa sertifioitua asiantuntemusta ja paikallista kattavuutta luotettavan rakennus- ja infrastruktuuritoiminnan tukemiseksi. www.comfort.se

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2949072/Zerova_Comfort.jpg