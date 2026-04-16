Zerova signe un accord de distribution pour les pays nordiques avec Skårebo

Développer la disponibilité locale, la logistique et le soutien aux solutions mobiles de recharge des véhicules électriques dans toute la région

AMSTERDAM, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, fournisseur de solutions de recharge de véhicules électriques, a annoncé aujourd'hui un partenariat de distribution avec Skårebo, un distributeur de premier plan dans les pays nordiques spécialisé dans les solutions de recharge. Dans le cadre de cet accord, Skårebo soutiendra l'expansion de Zerova dans la région en mettant à disposition des capacités locales d'importation, d'entreposage et de distribution qui permettront aux clients d'acheter et de se faire livrer plus facilement les produits Zerova, en bénéficiant des conditions locales.

Zerova signs Nordics distribution agreement with Skårebo

Le modèle de distribution de Skårebo permet de relever un défi majeur sur le marché nordique : les petits clients ont souvent besoin d'acheter de plus petites quantités sans avoir à se soumettre à des procédures complexes d'expédition internationale et de douane. Grâce à la logistique assurée par Skårebo, Zerova peut servir un plus large éventail de clients, y compris ceux qui achètent des unités individuelles, tout en améliorant la rapidité et la prévisibilité des livraisons.

« Le partenariat avec Skårebo renforce notre présence locale et facilite l'accès aux produits Zerova pour les clients des pays nordiques », a déclaré Andreas Bruzelius, de chez Zerova. « La logistique et la présence sur le marché de Skårebo nous aident à soutenir les petits et grands clients en leur offrant une expérience d'achat simplifiée ».

« Zerova propose une offre de produits solide et répond clairement aux besoins des clients nordiques », a déclaré Ulf Thorwalls, responsable des ventes chez Skårebo. « Nous sommes ravis de soutenir la disponibilité régionale et d'aider les clients à adopter des solutions qui répondent à leurs besoins opérationnels réels ».

À propos de Zerova

Zerova est spécialisée dans la conception et la production de solutions de recharge de véhicules électriques de marque, fournissant des systèmes entièrement personnalisés. Avec plus de 50 ans d'excellence en matière de fabrication et plus d'une décennie dans le domaine de la recharge des véhicules électriques, Zerova propose une gamme complète de chargeurs CC allant de 30 kW à des solutions dépassant le mégawatt, au service de divers secteurs tels que les flottes de véhicules, les dépôts, l'exploitation minière, la construction, les services publics, la vente de voitures d'occasion, l'hôtellerie, la vente au détail et les stations-service. Pour plus d'informations sur les solutions de recharge des véhicules électriques et le réseau de services de Zerova, consultez le site www.zerovatech.com.

À propos de Skårebo

Skårebo est un spécialiste nordique et un grossiste spécialisé en solutions de recharge pour véhicules électriques, qui propose une gamme complète de stations de recharge, d'accessoires et de services associés. Fondée en 2020 et basée à Jönkoping, en Suède, l'entreprise travaille avec des marques industrielles de premier plan tout en développant ses propres produits afin de proposer des solutions rentables et de grande qualité. En mettant l'accent sur les installateurs et les revendeurs, Skårebo associe l'expertise technique, une logistique sur mesure et une assistance de bout en bout afin d'assurer un déploiement efficace de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et de contribuer à la transition vers une mobilité durable. www.skarebo.com

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