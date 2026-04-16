Zerova tecknar distributionsavtal i Norden med Skårebo

Utökar lokal tillgänglighet, logistik och support för mobila laddlösningar för elfordon i regionen

AMSTERDAM, 16 april 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, en leverantör av laddlösningar för elfordon, meddelade i dag att bolaget ingått ett distributionssamarbete med Skårebo, en ledande distributör i Norden med fokus på laddlösningar. Enligt avtalet kommer Skårebo att stödja Zerovas expansion i regionen genom att erbjuda lokal import, lagerhållning och distributionskapacitet, vilket gör det enklare för kunder att köpa och få leveranser av Zerovas produkter med lokala villkor och leveranstider.

Zerova signs Nordics distribution agreement with Skårebo

Skårebos distributionsmodell bidrar till att hantera en central utmaning på den nordiska marknaden: mindre kunder behöver ofta kunna köpa i mindre volymer utan att behöva hantera komplex internationell frakt och tullhantering. Genom att Skårebo ansvarar för logistiken kan Zerova nå en bredare kundbas, inklusive kunder som köper enstaka enheter, samtidigt som leveranshastighet och förutsägbarhet förbättras.

"Partnerskapet med Skårebo stärker vår lokala närvaro och gör det enklare för kunder i Norden att få tillgång till Zerovas produkter", sade Andreas Bruzelius, Zerova. "Skårebos logistik och marknadsnärvaro hjälper oss att stödja både små och stora kunder med en smidigare köpupplevelse".

"Zerova erbjuder ett starkt produkterbjudande som väl matchar de nordiska kundernas behov", sade Ulf Thorwalls, försäljningschef på Skårebo. "Vi ser fram emot att stärka den regionala tillgängligheten och hjälpa kunder att implementera lösningar som motsvarar faktiska operativa krav".

Om Zerova

Zerova är specialiserat på design och produktion av varumärkesanpassade laddlösningar för elfordon och levererar helt kundanpassade system. Med över 50 års erfarenhet av tillverkning och mer än ett decennium inom elbilsladdning erbjuder Zerova ett brett sortiment av DC-laddare från 30 kW upp till megawattlösningar – för användning inom bland annat fordonsflottor, depåer, gruvdrift, byggsektorn, energibolag, laddoperatörer (CPO:er), besöksnäring, detaljhandel och bensinstationer. För mer information om Zerovas laddlösningar och servicenätverk för elfordon, besök www.zerovatech.com

Om Skårebo

Skårebo är en nordisk specialist och grossist inom laddlösningar för elfordon och erbjuder ett omfattande sortiment av laddstationer, tillbehör och relaterade tjänster. Företaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Jönköping. Skårebo samarbetar med ledande varumärken i branschen och utvecklar även egna produkter för att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. Med ett starkt fokus på installatörer och återförsäljare kombinerar Skårebo teknisk kompetens, anpassad logistik och helhetsstöd för att möjliggöra effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur och bidra till omställningen mot hållbar mobilitet. www.skarebo.com

