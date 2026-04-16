Zerova unterzeichnet Vertriebsvereinbarung für die nordischen Länder mit Skårebo

Ausbau der lokalen Verfügbarkeit, Logistik und Unterstützung für mobile EV-Ladelösungen in der gesamten Region

AMSTERDAM, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, ein Anbieter von Elektromobilitätsladelösungen, gab heute eine Vertriebspartnerschaft mit Skårebo bekannt, einem führenden Vertriebspartner in den nordischen Ländern, der sich auf Ladelösungen spezialisiert hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird Skårebo die Expansion von Zerova in der Region unterstützen, indem das Unternehmen lokale Import-, Lager- sowie Vertriebskapazitäten bereitstellt, die es den Kunden erleichtern, Zerova-Produkte zu lokalen Bedingungen zu kaufen und zu erhalten.

Zerova signs Nordics distribution agreement with Skårebo

Das Vertriebsmodell von Skårebo trägt dazu bei, eine zentrale Herausforderung auf dem nordischen Markt zu bewältigen: Kleinere Kunden brauchen oft die Möglichkeit, in geringeren Mengen einzukaufen, ohne komplexe internationale Versand- und Zollverfahren in Kauf nehmen zu müssen. Da Skårebo die Logistik übernimmt, kann Zerova ein breiteres Kundenspektrum bedienen, darunter auch Kunden, die einzelne Geräte erwerben, und zugleich Liefergeschwindigkeit und Planbarkeit verbessern.

„Die Partnerschaft mit Skårebo stärkt unsere lokale Präsenz und vereinfacht Kunden in den nordischen Ländern den Zugang zu Produkten von Zerova", sagte Andreas Bruzelius von Zerova. „Die Logistikkompetenz und Marktreichweite von Skårebo helfen uns, sowohl kleine als auch große Kunden mit einem reibungsloseren Einkaufserlebnis zu unterstützen."

„Zerova bringt ein starkes Produktangebot mit und passt klar zu den Anforderungen nordischer Kunden", sagte Ulf Thorwalls, Vertriebsleiter bei Skårebo. „Wir freuen uns darauf, die regionale Verfügbarkeit zu unterstützen und Kunden dabei zu helfen, Lösungen einzuführen, die ihren tatsächlichen betrieblichen Anforderungen entsprechen."

Informationen zu Zerova

Zerova ist auf die Entwicklung sowie Herstellung markenspezifischer Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisiert und liefert vollständig maßgeschneiderte Systeme. Mit mehr als 50 Jahren Fertigungskompetenz und über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich EV-Ladelösungen bietet Zerova ein umfassendes Portfolio an DC-Ladegeräten von 30 kW bis hin zu Megawatt-Lösungen – und bedient damit unterschiedlichste Bereiche wie Flotten, Depots, Bergbau, Bauwesen, Versorgungsunternehmen, Ladepunktbetreiber (CPOs), Gastgewerbe, Einzelhandel und Tankstellen. Weitere Informationen zu den EV-Ladelösungen von Zerova finden Sie auf www.zerovatech.com

Informationen zu Skårebo

Skårebo ist ein nordischer Spezialist und Großhändler für Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, der ein umfassendes Angebot an Ladestationen, Zubehör sowie damit verbundenen Dienstleistungen anbietet. Das 2020 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im schwedischen Jönköping arbeitet mit führenden Marken der Branche zusammen, entwickelt aber auch eigene Produkte, um hochwertige und kosteneffiziente Lösungen anzubieten. Mit einem starken Fokus auf Installateure und Wiederverkäufer kombiniert Skårebo technisches Fachwissen, maßgeschneiderte Logistik sowie durchgängige Unterstützung, um den effizienten Ausbau von EV-Ladeinfrastruktur zu ermöglichen und zum Übergang zu nachhaltiger Mobilität beizutragen. www.skarebo.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2955806/Zerova___Skarebo.jpg