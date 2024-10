Artprice by Artmarket félicite Gaëlle Choisne, lauréate du Prix Marcel Duchamp 2024, décerné par l'ADIAF au Centre Pompidou

PARIS, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Prix Marcel Duchamp est une distinction créée il y a 24 ans à l'initiative de collectionneurs français et de l'ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l'art français), créée notamment par le collectionneur Gilles Fuchs après le constat d'un épuisement du rayonnement des artistes français sur le plan international dans les années 1990. Il s'agit alors de venir à la rescousse d'un art français en mal de représentation, dans un contexte délicat pour le Marché de l'Art Contemporain hexagonal.

Thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket.com, félicite la plasticienne Gaëlle Choisne ainsi que les quatre autres finalistes du Prix Marcel Duchamp 2024 : « Notre société est très fière de soutenir l'Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français (ADIAF) et son Prix Marcel Duchamp. La France reste un haut lieu de la création artistique grâce à la qualité de ses expositions, du Surréalisme au Centre Pompidou à Tarsila do Amaral au Musée du Luxembourg en passant par l'Arte Povera à la Bourse de Commerce ou Tom Wesselmann à la Fondation Louis Vuitton, mais aussi par la vitalité du pays sur la scène artistique contemporaine. Celui-ci lui confère un grand potentiel qui n'est pas complètement réalisé sur le Marché de l'Art Contemporain ».

Entre la Biennale d'Art Contemporain de Lyon et l'ouverture de la foire Art Basel Paris, le Prix Marcel Duchamp a été décerné par le Président de l'ADIAF Claude Bonnin à l'une des plus prometteuses jeunes artistes françaises. Le travail de Gaëlle Choisne a récemment été exposé au MAC VAL de Vitry-sur-Seine, par la Reiffers Art Initiatives à Paris ou au KfW Stiftung de Frankfurt. Après avoir reçu le prix Aware 2021, elle est aujourd'hui récompensée par le plus prestigieux prix artistique français.

La galerie Air de Paris, qui représente Gaëlle Choisne depuis 2021 avec un premier solo show à Romainville intitulé « Mondes subtiles », décrit son travail en ces termes : « La pratique de Gaëlle Choisne combine une approche documentaire (photographie et vidéo) avec l'utilisation de matériaux bruts, abordant des questions socio-politiques liées à la surexploitation des ressources naturelles et à l'histoire coloniale. Née d'une mère haïtienne et d'un père breton, l'artiste mêle traditions orales, mythologie créole et culture populaire dans des œuvres qui renvoient à la fois à l'histoire d'Haïti et à son propre récit ».

Gaëlle Choisne est pourtant la seule artiste parmi les finalistes du Prix Marcel Duchamp 2024 à ne compter aucune vente encore aux enchères publiques, preuve que l'ADIAF et son jury international ne se laissent pas séduire par les performances en salles de ventes. L'an dernier, le lauréat Tarik Kiswanson (1986) était lui aussi invisible sur le marché des enchères. A l'image du Prix Marcel Duchamp, la France donne parfois l'impression de regarder le marché comme une donnée secondaire.

Les quatres finalistes du prix Marcel Duchamp 2024

Abdelkader Benchamma

Représenté par par la galerie Templon (Paris) et adn galeria (Barcelone)

4 résultats en ventes publiques

Gaëlle Choisne

Galerie Air de Paris

0 résultat en ventes publiques

Noémie Goudal

Galerie Edel Assanti

8 résultats en ventes publiques

Duo Detanico & Lain

Galerie Martine Aboucaya, Paris et LMNO, Bruxelles

4 résultats en ventes publiques

Le Prix Marcel Duchamp, décerné ce 14 octobre 2024, donne le top départ d'un mois d'octobre particulièrement important pour la France. Il réunit la troisième édition d'Art Basel Paris (pour la première fois organisée au Grand-Palais depuis la FIAC) et la première de la foire The Salon by NADA, mais aussi des ventes cruciales chez Christie's et Sotheby's (qui inaugure son tout nouvel espace au croisement de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de l'Avenue Matignon) ainsi que de nombreuses expositions en galeries.

La France retrouve la croissance pour consolider sa 4ème place mondiale et sa 1ère position dans l'Union Européenne avec 62,8m$, pesant 3,3 % du produit des ventes aux enchères d'Art Contemporain dans le monde, comme le révèle le dernier Rapport Annuel Artprice. Le pays possède en effet la structure idéale, avec un réseau extrêmement dense d'artistes, de musées, de galeries, de Maisons de Ventes, de foires, etc. pour reconquérir une place incontournable sur le Marché de l'Art Contemporain, capable d'attirer les plus grands collectionneurs de la planète.

Artprice by Artmarket.com est mécène de l'ADIAF

Images:

