Cision lance AI Coverage Analysis dans CisionOne afin d'aider les équipes RP à passer de la couverture médiatique à l'action

AI Coverage Analysis aide les communicants à comprendre le contexte de leur couverture médiatique, à mettre en évidence les principaux récits et à déterminer les prochaines étapes à suivre

CHICAGO, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondial de la veille des consommateurs et des médias, annonce aujourd'hui le lancement d'AI Coverage Analysis, une nouvelle fonctionnalité de sa plateforme primée CisionOne.

AI Coverage Analysis goes beyond coverage summaries to help PR teams connect signals and understand the impact on their brands. AI Coverage Analysis provides tailored recommendations to act with confidence and amplify coverage.

Intégré directement au processus de relations publiques, AI Coverage Analysis aide les équipes de communication à comprendre rapidement la portée de leur couverture médiatique, à identifier les récits qui se dessinent et à déterminer les mesures à prendre. Il met en évidence les thèmes clés de l'analyse et propose des suggestions personnalisées pour les prochaines étapes, en replaçant l'analyse dans le contexte des objectifs spécifiques de l'équipe, ce qui permet de passer plus rapidement du reporting à la recommandation.

Ce lancement intervient à un moment crucial pour les équipes de relations publiques. Les communicants doivent gérer plus d'informations que jamais, qu'il s'agisse de mentions dans les médias, de rapports d'analyse des sentiments, de conversations sur les réseaux sociaux, d'actualités de dernière minute ou des activités des concurrents. Mais la multiplication des données n'a pas toujours permis d'y voir plus clair. De nombreuses équipes sont encore confrontées à la même question : que signifie réellement toute cette couverture médiatique, et que devons-nous faire ensuite ?

Si la synthèse assistée par l'IA facilite le traitement de grands volumes d'informations, de nombreux outils produisent encore des résultats trop généraux ou trop vagues pour orienter véritablement la prise de décision. AI Coverage Analysis comble cette lacune en mettant en évidence des informations non seulement exhaustives, mais aussi pertinentes au regard de priorités spécifiques.

Par ailleurs, selon le rapport Inside PR 2026 de Cision, les équipes de relations publiques subissent cette année une pression accrue pour obtenir de meilleurs résultats, malgré des budgets plus serrés et des ressources réduites. AI Coverage Analysis permet de relever ce défi, en réduisant le temps que les équipes consacrent à l'interprétation manuelle de la couverture et en les aidant à passer plus rapidement du rapport à la recommandation.

« Les équipes de relations publiques ont plus que jamais accès aux données, mais des données qui ne sont pas clairement interprétées ne font qu'ajouter au bruit », déclare Amy Jones, directrice marketing chez Cision. « AI Coverage Analysis aide les équipes à comprendre le contexte de leur couverture, à identifier les récits qui comptent et à agir avec davantage d'assurance. » « Il s'agit d'aider les professionnels de la communication à consacrer moins de temps à l'analyse des informations et davantage à conseiller l'entreprise. »

Grâce à AI Coverage Analysis, les utilisateurs peuvent examiner la couverture médiatique relative à un sujet, une marque, une campagne ou un concurrent donné, et identifier rapidement les principaux discours, thèmes et facteurs qui façonnent le débat. Cette fonctionnalité propose ensuite des recommandations – adaptées à des objectifs et priorités spécifiques – afin d'aider les équipes à déterminer où intervenir, quels aspects mettre en avant et dans quels domaines des mesures supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

AI Coverage Analysis est conçu pour aider les équipes de relations publiques d'aujourd'hui à :

comprendre le contexte plus large qui se cache derrière la couverture médiatique

mettre instantanément en évidence les principaux messages concernant les marques, les clients et les concurrents

transformer la surabondance d'informations en analyses pertinentes et en actions mûries par la confiance

passer de la production de données à la formulation de recommandations sur les mesures à prendre

Une étape décisive dans l'évolution de l'IA chez Cision

Le lancement d'AI Coverage Analysis s'inscrit dans le cadre de l'investissement continu de Cision dans les flux de travail de communication basés sur l'IA. En regroupant le suivi, l'analyse, le reporting et l'action au sein d'une seule et même plateforme, CisionOne aide les équipes de relations publiques et de communication à donner du sens aux signaux qui comptent et à agir avec une confiance renforcée.

En savoir plus sur les capacités optimisées par l'IA de CisionOne

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement de veille médiatique et des consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans un monde dominé par les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés CisionOne, Brandwatch, Trajaan et PR Newswire permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % du Fortune 500, de voir et d'être vues et de comprendre et d'être comprises par les audiences qui comptent le plus pour elles.

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