Cision acquiert Trajaan et renforce ses capacités d'IA et de search intelligence dans l'ensemble de ses plateformes

L'acquisition s'appuie sur le partenariat conclu en août 2025 entre Brandwatch et Trajaan pour unifier les informations relatives aux consommateurs, à la recherche et à l'IA générative dans un écosystème unique.

CHICAGO, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cision, un leader mondial de l'information sur les consommateurs et les médias, annonce aujourd'hui l'acquisition de Trajaan, la principale plateforme d'intelligence de recherche du secteur. Cette acquisition accélère considérablement la stratégie de Cision en matière d'IA et de données et offre aux clients une vision plus complète du comportement des consommateurs, à savoir ce qu'ils recherchent, ce qu'ils disent et ce qu'ils ont l'intention de faire.

La technologie de Trajaan, qui suit en permanence les comportements de recherche géolocalisés sur les moteurs de recherche traditionnels, les plateformes de commerce électronique, les canaux sociaux et les nouveaux assistants d'IA générative, sera intégrée au portefeuille de Cision, qui comprend Brandwatch, CisionOne, PR Newswire et Cision's Insights Services. Cette intégration permettra aux équipes de marketing et de communication de passer de l'analyse descriptive à l'intelligence prédictive, ce qui leur permettra d'anticiper les tendances, de comprendre les intentions et de prendre des décisions stratégiques plus rapides et plus sûres.

Une nouvelle ère pour l'intelligence des consommateurs

Une vue unifiée de la voix et de l'intention

Les clients pourront désormais combiner les informations sociales et médias avec les informations de recherche pour valider les tendances, prévoir la demande et comprendre les motivations des consommateurs de manière plus approfondie.

Visibilité sur les découvertes basées sur l'IA générative

Alors que l'IA générative influence de plus en plus les décisions d'achat, Trajaan permet aux marques de savoir comment les plateformes d'IA interprètent, résument et recommandent les produits, les catégories et les concurrents.

Une prise de décision plus rapide et plus sûre

Les données géospécifiques de Trajaan, disponibles en permanence, permettent aux entreprises de repérer plus tôt les micro-tendances, d'anticiper les changements de catégorie, d'identifier plus rapidement les risques liés à la marque et d'agir avec une plus grande précision.

Cette acquisition marque une étape importante dans la feuille de route des produits d'IA de Cision et renforce les capacités d'analyse de bout en bout pour Brandwatch, PR Newswire et CisionOne.

« L'acquisition de Trajaan est une extension naturelle du partenariat avec Brandwatch annoncé plus tôt cette année », déclare Guy Abramo, CEO de Cision. « En intégrant Trajaan à l'écosystème Cision, nous unifions l'intelligence de recherche, l'intelligence conversationnelle et les analyses basées sur l'IA pour donner aux clients une compréhension plus profonde et plus prédictive du 'pourquoi' dans le comportement des consommateurs, depuis les questions qu'ils posent jusqu'aux signaux qui façonnent la demande. »

« Rejoindre Cision nous permet d'étendre notre technologie et notre vision à l'échelle mondiale », déclare Matthieu Danielou, CEO de Trajaan. « Ensemble, nous pouvons aider les marques à comprendre ce que les gens recherchent, ce dont ils parlent et comment les plateformes d'IA générative façonnent leurs décisions, bien avant que les tendances n'atteignent le grand public. »

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement ainsi que de veille médiatique et relative aux consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84% de Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus pour elles.

