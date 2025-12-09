Cision nomme Amy Jones au poste de directrice marketing

La dirigeante accomplie du marketing SaaS et technologique accélérera la stratégie de marque et de la demande au niveau mondial

CHICAGO, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cision, un leader mondial dans le domaine de l'intelligence des médias et des consommateurs, annonce aujourd'hui la nomination d'Amy Jones en tant que directrice du marketing. Jones dirigera l'organisation mondiale du marketing de Cision et rendra compte directement au CEO, Guy Abramo.

Jones apporte plus de 25 ans d'expérience dans la construction d'organisations de marketing de classe mondiale pour les entreprises SaaS et technologiques. Elle rejoint Cision après avoir travaillé dans la division Jeppesen ForeFlight de Boeing Digital, où elle a occupé le poste de CMO et a contribué à une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires tout en supervisant la vente de l'entreprise à Thoma Bravo pour 10,55 milliards de dollars.

Son expérience couvre la génération de la demande mondiale, la stratégie de marque, le marketing produit, l'analyse, l'innovation des technologies marketing et l'engagement omnicanal. Jones a précédemment occupé des postes de direction chez Oracle, Everbridge, Zeta Global, Grand Circle Corporation, Rue La La et Vistaprint.

« Je suis ravie de rejoindre Cision à un moment aussi crucial », déclare Amy Jones, CMO de Cision. « L'échelle, les données et l'innovation axée sur l'IA de Cision représentent une formidable opportunité. Je me réjouis de travailler en partenariat avec l'ELT et nos équipes mondiales pour accélérer la croissance et renforcer la façon dont nous répondons aux attentes de nos clients. »

« Je suis ravi d'accueillir Amy dans la famille Cision », déclare Guy Abramo, CEO de Cision. « Son expérience en croissance mesurable, construction de moteurs GTM évolutifs et transformation d'entreprises font d'elle la dirigeante idéale pour notre prochain chapitre. »

Jones supervisera la stratégie marketing globale de Cision dans les domaines de la marque, de la communication, du marketing produit, de la génération de la demande, du contenu, des événements, de l'analyse et des opérations marketing.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement ainsi que de veille médiatique et relative aux consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % de Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus pour elles.

