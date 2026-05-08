Coway annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2026

SÉOUL, Corée du Sud, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co, Ltd, la « Best Life Solution Company », publie ce jour ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026.

Coway Financial Results

« Grâce à la forte demande pour nos produits phares et au lancement réussi de nos dernières offres, nous avons enregistré une croissance solide au premier trimestre », déclare Soontae Kim, directeur financier de Coway. « Forts de cette performance équilibrée sur nos marchés nationaux et mondiaux, nous continuerons à soutenir une croissance rentable grâce à des lancements de produits innovants et à des stratégies marketing renforcées à l'horizon 2026. »

Les résultats de Coway sont les suivants :

- Chiffre d'affaires du premier trimestre : 1 329,7 milliards KRW (+13,2 % en glissement annuel)

- Bénéfice d'exploitation du premier trimestre : 250,9 milliards KRW (+18,8 % en glissement annuel)

* Les chiffres publiés sont tirés de la déclaration consolidée conforme aux normes internationales d'information financière (K-IFRS).

Sur le marché intérieur, Coway a enregistré un chiffre d'affaires de 742,8 milliards KRW, en hausse de 9,5 % en glissement annuel. Cette croissance est notamment tirée par le lancement réussi des nouveaux produits de Coway, notamment l'Icon Ice Water Purifier 3 et la BEREX Pebble Chair 2, ainsi qu'à l'élargissement de son portefeuille de produits grâce à l'introduction de sa nouvelle marque de dispositifs médicaux à domicile, « Therasol ». En outre, la grande promotion annuelle de l'entreprise, « Coway Festa », lancée fin février auprès des consommateurs sud-coréens, a également suscité une forte demande dans toute une série de catégories de produits. En conséquence, les ventes de lits BEREX ont augmenté de 30 % en glissement annuel, tandis que les ajouts nets de comptes de location ont atteint 188 000 au premier trimestre, soit une augmentation de 81,8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Par ailleurs, les filiales internationales de Coway ont également enregistré de solides performances au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires de 537,0 milliards KRW, soit une augmentation de 20,2 % en glissement annuel. La filiale malaisienne de la société a réalisé un chiffre d'affaires impressionnant de 406,2 milliards KRW, soit une augmentation de 23,5 % en glissement annuel, tandis que la filiale américaine a enregistré un chiffre d'affaires de 57,5 milliards KRW (-4,1 % en glissement annuel). Les filiales thaïlandaise et indonésienne de Coway ont également enregistré une croissance rapide ce trimestre, affichant des revenus de 55,4 milliards KRW (+29,3 % en glissement annuel) et 12,6 milliards KRW (+14,7 %) respectivement.

Pour plus de détails sur les performances financières de Coway, veuillez consulter la page Investor Relations .

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974610/Image__Coway_Financial_Results.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg