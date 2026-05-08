Coway ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ประจำปี 2569

Coway Co., Ltd.

08 May, 2026, 13:00 CST

โซล, เกาหลีใต้, 8 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd. ในฐานะ "Best Life Solution Company" ประกาศผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ในวันนี้

Coway Financial Results
"ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการอย่างมาก ส่วนนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เราเปิดตัวก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้เราเติบโตได้อย่างมั่นคงได้ในไตรมาสแรก" คุณ Soontae Kim ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Coway กล่าว "จากผลประกอบการที่เติบโตอย่างสมดุลทั้งในตลาดในประเทศและระดับสากล เราจะมุ่งมั่นรักษาการเติบโตของผลกำไรให้ต่อเนื่อง ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และยกระดับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปในช่วงที่เหลือของปี 2569"

ผลประกอบการในรายงานของ Coway มีดังนี้

- รายได้ไตรมาสแรก: 1.3297 ล้านล้านวอน (เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน)

- กำไรจากการดำเนินงานไตรมาสแรก: 2.509 แสนล้านวอน (เพิ่มขึ้น 18.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน)

* ตัวเลขที่รายงานมาจากงบการเงินรวม K-IFRS (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ)

สำหรับผลการดำเนินงานในตลาดเกาหลีใต้ Coway มีรายได้ทั้งสิ้น 7.428 แสนล้านวอน เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตอย่างโดดเด่น คือความสำเร็จจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Coway อย่าง Icon Ice Water Purifier 3 และ BEREX Pebble Chair 2 ทั้งยังได้เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ด้วยการเปิดตัว 'Therasol' ซึ่งเป็นแบรนด์อุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้งานในบ้านแบรนด์ใหม่ของบริษัทฯ นอกจากนี้ แคมเปญส่งเสริมการขายครั้งใหญ่ประจำปีอย่าง "Coway Festa" ที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ยังได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้บริโภคในเกาหลีใต้ และกระตุ้นความต้องการซื้อในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ยอดขายเตียงนอนแบรนด์ BEREX พุ่งสูงขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ยอดสมาชิกเช่าซื้อในไตรมาสแรกนี้มีจำนวนสุทธิ 188,000 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 81.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ในส่วนของตลาดต่างประเทศ บริษัทย่อยของ Coway ยังคงสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในไตรมาสแรก โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 5.37 แสนล้านวอน เพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสาขามาเลเซียที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยรายได้ 4.062 แสนล้านวอน เพิ่มขึ้นถึง 23.5% ขณะที่สาขาสหรัฐอเมริกามีรายได้อยู่ที่ 5.75 หมื่นล้านวอน (ลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) นอกจากนี้ Coway สาขาไทยและอินโดนีเซีย ต่างเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในไตรมาสนี้ โดยมีรายได้ 5.54 หมื่นล้านวอน (เพิ่มขึ้น 29.3%) และ 1.26 หมื่นล้านวอน (เพิ่มขึ้น 14.7%) ตามลำดับ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของ Coway ได้ที่หน้าเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทฯ

เกี่ยวกับ Coway Co., Ltd.

Coway ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "Best Life Solution Company" ก่อตั้งขึ้นในเกาหลีเมื่อปี 2532 ในฐานะบริษัทชั้นนำผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและมีสุขภาพดีด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทันสมัย เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ บิเด (bidet) และที่นอน โดย BEREX แบรนด์การนอนหลับและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบริษัท มุ่งเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยที่นอนและเก้าอี้นวดที่ทันสมัย นับตั้งแต่ก่อตั้ง Coway ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการวิจัย คิดค้น พัฒนา และบริการลูกค้าชั้นเลิศ เราได้พิสูจน์ความทุ่มเทในการพัฒนานวัตกรรมผ่านผลิตภัณฑ์ระดับรางวัล ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาวะในครัวเรือน ความสามารถในการแข่งขันในตลาด การสร้างความพึงพอใจเหนือความคาดหมายของลูกค้า และชื่อเสียงของแบรนด์ เราเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์และเร่งขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งในมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ไทย จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และยุโรป โดยต่อยอดจากความสำเร็จทางธุรกิจในเกาหลี ในปี 2568 บริษัทได้เปิดตัว Coway Life Solution แพลตฟอร์มดูแลผู้สูงอายุระดับพรีเมียมที่มอบโซลูชันการดูแลเฉพาะบุคคลที่เหมาะกับช่วงชีวิตต่าง ๆ รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.coway.com/ หรือ http://newsroom.coway.com

