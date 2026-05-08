Coway Umum Keputusan Kewangan S1 TK2026

SEOUL, Korea Selatan, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "Best Life Solution Company," hari ini melaporkan keputusan kewangannya bagi suku pertama 2026.

Coway Financial Results

"Didorong oleh permintaan kukuh terhadap produk utama kami serta kejayaan pelancaran penawaran terkini kami, kami mencapai pertumbuhan mantap pada suku pertama," kata Soontae Kim, Ketua Pegawai Kewangan Coway. "Berdasarkan prestasi seimbang merentas pasaran domestik dan juga pasaran global kami ini, kami akan terus mengekalkan pertumbuhan menguntungkan melalui pelancaran produk inovatif dan strategi pemasaran dipertingkat menuju masa depan pada 2026."

Pendapatan Coway yang dilaporkan adalah seperti berikut:

- Hasil suku pertama: KRW 1,329.7 bilion (+13.2% YoY)

- Keuntungan kendalian suku pertama: KRW 250.9 bilion (+18.8% YoY)

* Angka dilaporkan diambil daripada penyata K-IFRS (Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa) disatukan.

Dalam pasaran domestik, Coway melaporkan hasil sebanyak KRW 742.8 bilion, meningkat 9.5% tahun ke tahun. Pertumbuhan ini didorong terutamanya oleh kejayaan pelancaran produk terbaru Coway termasuk Icon Ice Water Purifier 3 dan BEREX Pebble Chair 2, serta pengembangan portfolio produknya melalui pengenalan jenama peranti perubatan rumah baharu, 'Therasol.' Selain itu, promosi jualan tahunan utama syarikat "Coway Festa," yang dilancarkan kepada pengguna Korea Selatan pada penghujung Februari, turut mendorong permintaan kukuh merentas pelbagai kategori produk. Hasilnya, jualan katil BEREX mencapai peningkatan 30% tahun ke tahun, manakala penambahan akaun sewa bersih mencapai 188,000 pada suku pertama, meningkat 81.8% berbanding tempoh sama tahun lalu.

Sementara itu, subsidiari luar negara Coway turut mencatatkan prestasi suku pertama yang kukuh, dengan hasil mencapai KRW 537.0 bilion, peningkatan 20.2% tahun ke tahun. Subsidiari Malaysia syarikat mencatatkan hasil memberangsangkan sebanyak KRW 406.2 bilion, peningkatan 23.5% tahun ke tahun, manakala subsidiari Amerika Syarikat merekodkan hasil sebanyak KRW 57.5 bilion (-4.1% YoY). Subsidiari Thailand dan Indonesia Coway turut mencatatkan pertumbuhan pesat pada suku ini, masing-masing merekodkan hasil sebanyak KRW 55.4 bilion (+29.3% YoY) dan KRW 12.6 bilion (+14.7%).

Latar Belakang Coway Co., Ltd.

Ditubuhkan di Korea pada 1989, Coway, "Best Life Solution Company," ialah syarikat perkakas rumah persekitaran terkemuka yang menjadikan kehidupan orang ramai sihat dan selesa menerusi perkakas rumah yang inovatif seperti penulen air, pembersih udara, bidet dan tilam. BEREX, jenama syarikat bagi tidur dan kesejahteraan syarikat, bertujuan untuk memperbaiki tidur dan meningkatkan kesejahteraan melalui tilam dan kerusi urut yang canggih. Sejak ditubuhkan, Coway menjadi peneraju dalam industri perkakas rumah persekitaran menerusi penyelidikan, kejuruteraan, pembangunan dan khidmat pelanggan yang intensif. Syarikat ini membuktikan dedikasi kepada inovasi dengan produk yang memenangi anugerah, kepakaran kesejahteraan rumah, bahagian pasaran yang tiada tandingan, kepuasan pelanggan dan pengiktirafan jenama. Coway terus berinovasi dengan mempelbagaikan barisan produk dan menggiatkan perniagaan luar negara di Malaysia, AS, Thailand, China, Indonesia, Vietnam dan Eropah, berdasarkan kejayaan perniagaan di Korea. Pada tahun 2025, syarikat melancarkan Coway Life Solution, platform penjagaan warga tua premium yang menawarkan penyelesaian penjagaan diperibadikan yang disusun khusus untuk peringkat hidup yang berbeza. Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi http://www.coway.com/ atau http://newsroom.coway.com.

