Coway publie son 21e rapport de développement durable pour l'exercice 2025

SÉOUL, Corée du Sud, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la « Best Life Solution Company », a publié son rapport annuel de développement durable pour l'exercice 2025, le 21e à ce jour. Ce rapport offre un aperçu complet des progrès réalisés par l'entreprise dans la poursuite de ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), détaillant la manière dont elle s'acquitte de ses responsabilités sociales tout en renforçant la valeur à long terme pour ses parties prenantes.

« Malgré l'incertitude économique mondiale qui persiste, Coway a enregistré un chiffre d'affaires record et continue d'afficher une croissance solide », a déclaré Jangwon Seo, PDG de Coway. « En conciliant nos performances économiques avec nos valeurs ESG, auxquelles nous sommes profondément attachés, grâce au développement de nouveaux produits innovants et à un investissement continu dans la R&D, nous nous positionnons comme un acteur concurrentiel durable sur le marché mondial. »

Guidé par sa vision visant à devenir une « entreprise engagée pour une meilleure planète », le comité ESG de Coway, créé en 2021, s'appuie sur l'expertise et l'indépendance de son conseil d'administration pour définir les orientations stratégiques et les objectifs à moyen et long terme de l'entreprise. Le rapport de développement durable 2025 met en avant les dernières réalisations majeures de Coway dans trois domaines clés :

Gestion environnementale : Zéro émission nette d'ici 2050

Développement des énergies renouvelables : Dans le cadre de son plan d'action visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, Coway a achevé la construction de sa troisième centrale solaire sur site (« 003 »), d'une capacité de 532 kWc, sur un espace jusqu'alors sous-utilisé de son usine de Yugu, en Corée du Sud. Cette nouvelle centrale devrait permettre d'augmenter la production annuelle totale d'énergie solaire de l'entreprise sur l'ensemble de ses sites d'activité d'environ 29 %, passant de 2 310 MWh en 2025 à 2 990 MWh d'ici 2027.

: Dans le cadre de son plan d'action visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, Coway a achevé la construction de sa troisième centrale solaire sur site (« 003 »), d'une capacité de 532 kWc, sur un espace jusqu'alors sous-utilisé de son usine de Yugu, en Corée du Sud. Cette nouvelle centrale devrait permettre d'augmenter la production annuelle totale d'énergie solaire de l'entreprise sur l'ensemble de ses sites d'activité d'environ 29 %, passant de 2 310 MWh en 2025 à 2 990 MWh d'ici 2027. Améliorer la circulation des ressources : Grâce à son système de circulation des ressources en boucle fermée, Coway transforme les déchets plastiques récupérés en matières premières recyclées et, en 2025, a réussi à dépasser de 27 % son objectif initial en matière d'utilisation de plastique recyclé à base d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS).

Responsabilité sociale : Le client avant tout

Développement axé sur le client : En tant que leader du secteur, Coway intègre les commentaires des clients à toutes les étapes du développement de ses produits grâce à son système exclusif de prise en compte des commentaires des clients (Process for Reflecting Customer Feedback). Cette approche a conduit au développement du distributeur intelligent « Smart Moving Faucet » et à son intégration dans le purificateur d'eau Icon Water Purifier 3, améliorant ainsi l'hygiène et la sécurité de cet appareil, ainsi que dans le purificateur d'eau Icon Ice Water Purifier Mini, offrant ainsi aux utilisateurs une innovation exceptionnelle en matière d'optimisation de l'espace et de confort d'utilisation.

: En tant que leader du secteur, Coway intègre les commentaires des clients à toutes les étapes du développement de ses produits grâce à son système exclusif de prise en compte des commentaires des clients (Process for Reflecting Customer Feedback). Cette approche a conduit au développement du distributeur intelligent « Smart Moving Faucet » et à son intégration dans le purificateur d'eau Icon Water Purifier 3, améliorant ainsi l'hygiène et la sécurité de cet appareil, ainsi que dans le purificateur d'eau Icon Ice Water Purifier Mini, offrant ainsi aux utilisateurs une innovation exceptionnelle en matière d'optimisation de l'espace et de confort d'utilisation. Renforcement de la sécurité de l'information et de la protection des données : Ayant toujours fait de la protection des données de ses clients une priorité opérationnelle absolue, Coway a récemment mis à niveau son système de gestion de la sécurité de l'information à l'échelle mondiale. En 2025, l'entreprise a renforcé de manière proactive son architecture de sécurité et ses capacités de surveillance afin de garantir le strict respect de la conformité réglementaire, la stabilité opérationnelle et la confiance des clients.

Gouvernance : Renforcer la transparence et la valeur pour les actionnaires

Garantir l'indépendance du conseil d'administration : Afin de garantir une équité et une transparence absolues, Coway a instauré en 2025 un poste d'administrateur principal indépendant et mis sur pied un comité des opérations avec les parties liées ainsi qu'un comité de la rémunération, tous deux composés exclusivement d'administrateurs indépendants.

: Afin de garantir une équité et une transparence absolues, Coway a instauré en 2025 un poste d'administrateur principal indépendant et mis sur pied un comité des opérations avec les parties liées ainsi qu'un comité de la rémunération, tous deux composés exclusivement d'administrateurs indépendants. Créer de la valeur pour les actionnaires : En 2025, Coway a dévoilé un plan global d'amélioration de la valeur de l'entreprise, démontrant ainsi son engagement à accroître la valeur pour ses actionnaires en doublant son objectif de taux de rendement aux actionnaires, qui passe de 20 % à 40 %. Ces initiatives proactives ont valu à Coway d'être reconnue comme une « entreprise exemplaire en matière de création de valeur » par la Bourse de Corée.

Le texte intégral du rapport de développement durable 2025 de Coway est disponible ici.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway (KRX : (021240), la « Best Life Solution Company », est un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l'innovation, qui se consacre à l'amélioration du quotidien grâce à des appareils de traitement de l'air et de l'eau à la pointe de la technologie et à des solutions de bien-être haut de gamme. Réputée pour ses purificateurs d'eau, ses purificateurs d'air et ses bidets, qui font référence sur le marché, Coway étend sa marque haut de gamme dédiée au sommeil et au bien-être, BEREX, afin de faire progresser le secteur mondial du lifestyle grâce à des matelas intelligents et à des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Grâce à une recherche intensive et à une ingénierie primée, Coway poursuit l'accélération de son développement sur les principaux marchés, notamment en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam et en Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.