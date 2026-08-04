Coway เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2568 ฉบับที่ 21
News provided byCoway Co., Ltd.
04 Aug, 2026, 10:00 CST
โซล, เกาหลีใต้, 4 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ – Coway Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ "Best Life Solution Company" ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งนับเป็นฉบับที่ 21 โดยรายงานดังกล่าวนำเสนอภาพรวมความคืบหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทอย่างครอบคลุม พร้อมแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
"ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงดำเนินอยู่ Coway สามารถสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง" Jangwon Seo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Coway กล่าว "ด้วยการผสานผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจเข้ากับค่านิยมด้าน ESG ที่เรายึดมั่น ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่และการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรากำลังสร้างความแข็งแกร่งในฐานะองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดโลก"
ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น "Company Caring for Better Earth" คณะกรรมการ ESG ของ Coway ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2564 ได้อาศัยทั้งความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัท โดยรายงานความยั่งยืนปี 2568 ได้สรุปความสำเร็จที่สำคัญล่าสุดของ Coway ใน 3 ด้านหลัก ดังนี้
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม: มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
- ขยายการใช้พลังงานหมุนเวียน: ตามแผนงานสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 Coway ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่แห่งที่สาม ('003') กำลังการผลิต 532 กิโลวัตต์พีก บนพื้นที่ที่เดิมไม่ได้ใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน Yugu ในเกาหลีใต้ โดยโรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมของทุกสถานประกอบการของบริษัทได้ประมาณ 29% จาก 2,310 เมกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2568 เป็น 2,990 เมกะวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2570
- เพิ่มการหมุนเวียนทรัพยากร: Coway นำพลาสติกเหลือใช้ที่เก็บรวบรวมกลับมาแปรรูปด้วยระบบหมุนเวียนทรัพยากรแบบปิดให้กลายเป็นวัตถุดิบรีไซเคิล และในปี 2568 บริษัทสามารถใช้พลาสติกรีไซเคิลชนิดอะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) ได้สูงกว่าเป้าหมายเดิมถึง 27%
ความรับผิดชอบต่อสังคม: ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
- การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า: ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรม Coway นำความคิดเห็นของลูกค้ามาใช้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Process for Reflecting Customer Feedback ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของบริษัท แนวทางดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนา Smart Moving Faucet และการนำมาใช้ใน Icon Water Purifier 3 เพื่อยกระดับด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของเครื่องกรองน้ำ รวมถึง Icon Ice Water Purifier Mini ที่มอบประสิทธิภาพด้านการใช้พื้นที่และความสะดวกสบายที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งาน
- เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล: ด้วยการให้ความสำคัญสูงสุดต่อการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า Coway ได้ยกระดับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นมาตรฐานระดับโลก โดยในปี 2568 บริษัทได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยและระบบติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงานและความเชื่อมั่นของลูกค้า
ธรรมาภิบาล: เสริมสร้างความโปร่งใสและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น
- รับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท: เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสสูงสุด ในปี 2568 Coway ได้นำระบบกรรมการอิสระอาวุโสมาใช้พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด
- ยกระดับมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น: ในปี 2568 Coway ได้เปิดตัวแผน Corporate Value-Up Plan อย่างครอบคลุม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น โดยเพิ่มเป้าหมายอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจาก 20% เป็น 40% ความริเริ่มดังกล่าวส่งผลให้ Coway ได้รับการยกย่องจากตลาดหลักทรัพย์เกาหลีในฐานะ "Outstanding Value-Up Company"
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2568 ของ Coway ฉบับเต็ม สามารถดูได้ ที่นี่
เกี่ยวกับ Coway Co., Ltd.
Coway (KRX: 021240) ซึ่งได้รับสมญานาม "Best Life Solution Company" ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศเกาหลีเมื่อปี 2532 เป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ล้ำสมัยและโซลูชันด้านสุขภาพระดับพรีเมียม Coway เป็นที่รู้จักจากเครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ และบิเด (Bidet) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเดินหน้าขยายแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการนอนหลับและสุขภาพระดับพรีเมียม BEREX เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ระดับโลก ด้วยที่นอนอัจฉริยะและเก้าอี้นวดอันทันสมัย Coway ขับเคลื่อนโดยการวิจัยอย่างเข้มข้นและวิศวกรรมที่ได้รับรางวัลมากมาย เร่งขยายธุรกิจในตลาดสำคัญทั่วโลก ได้แก่ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ไทย จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และยุโรป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม http://www.coway.com/ หรือ http://newsroom.coway.com
SOURCE Coway Co., Ltd.
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