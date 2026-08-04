Coway công bố Báo cáo Bền vững lần thứ 21 cho năm tài chính 2025

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 4 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "Best Life Solution Company", đã công bố Báo cáo Bền vững năm tài chính 2025, đánh dấu lần phát hành thứ 21 tính đến nay. Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về những tiến bộ của công ty trong việc hướng tới các mục tiêu Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), đồng thời trình bày chi tiết cách Coway thực hiện trách nhiệm xã hội song song với việc nâng cao giá trị dài hạn cho các bên liên quan.

"Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục bất ổn, Coway đã đạt mức doanh thu cao kỷ lục và đang tiếp tục đạt được tăng trưởng ổn định", Jangwon Seo, Giám đốc điều hành Coway cho biết. "Bằng cách kết hợp hiệu quả kinh tế với những giá trị ESG mà chúng tôi luôn kiên định theo đuổi thông qua việc phát triển các sản phẩm đổi mới và tiếp tục đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), chúng tôi đang củng cố vị thế là một doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh bền vững trên thị trường toàn cầu".

Được định hướng theo tầm nhìn trở thành "Công ty chăm sóc vì một Trái Đất tốt đẹp hơn" (Company Caring for Better Earth), Ủy ban ESG của Coway, được thành lập từ năm 2021, tận dụng chuyên môn cũng như tính độc lập của Hội đồng quản trị để xây dựng định hướng chiến lược và các mục tiêu trung đến dài hạn cho công ty. Báo cáo Bền vững năm 2025 nêu bật những thành tựu quan trọng mới nhất của Coway trên ba trụ cột chính:

Quản lý môi trường: Đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo : Trong khuôn khổ lộ trình đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Coway đã hoàn thành nhà máy điện mặt trời tại chỗ thứ ba ('003') với công suất 532 kWp trên diện tích đất chưa được sử dụng hiệu quả tại Nhà máy Yugu ở Hàn Quốc. Nhà máy điện mới này dự kiến sẽ giúp tổng sản lượng điện mặt trời hằng năm tại tất cả các cơ sở kinh doanh của Coway tăng khoảng 29%, từ 2.310 MWh trong năm 2025 lên 2.990 MWh vào năm 2027.

: Trong khuôn khổ lộ trình đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Coway đã hoàn thành nhà máy điện mặt trời tại chỗ thứ ba ('003') với công suất 532 kWp trên diện tích đất chưa được sử dụng hiệu quả tại Nhà máy Yugu ở Hàn Quốc. Nhà máy điện mới này dự kiến sẽ giúp tổng sản lượng điện mặt trời hằng năm tại tất cả các cơ sở kinh doanh của Coway tăng khoảng 29%, từ 2.310 MWh trong năm 2025 lên 2.990 MWh vào năm 2027. Đẩy mạnh tuần hoàn tài nguyên: Thông qua hệ thống tuần hoàn tài nguyên khép kín, Coway chuyển đổi nhựa thải thu hồi thành nguyên liệu thô tái chế và trong năm 2025, công ty đã vượt 27% so với mục tiêu ban đầu về lượng sử dụng nhựa Acrylonitrile, Butadiene và Styrene (ABS) tái chế.

Trách nhiệm xã hội: Lấy khách hàng làm trọng tâm

Phát triển lấy khách hàng làm trung tâm : Với vai trò là công ty hàng đầu trong ngành, Coway tích hợp ý kiến phản hồi của khách hàng vào mọi giai đoạn phát triển sản phẩm thông qua hệ thống Quy trình phản ánh ý kiến phản hồi của khách hàng độc quyền của mình. Cách tiếp cận này đã dẫn đến sự phát triển của vòi lấy nước tự động nâng hạ theo chiều cao của vật chứa (Smart Moving Faucet) và việc tích hợp vòi này vào Icon Water Purifier 3, kết quả là nâng cao tính vệ sinh và an toàn của Máy lọc nước, cũng như trên Icon Ice Water Purifier Mini, từ đó mang đến cho người dùng sự đổi mới vượt trội về hiệu quả sử dụng không gian và tính tiện lợi.

: Với vai trò là công ty hàng đầu trong ngành, Coway tích hợp ý kiến phản hồi của khách hàng vào mọi giai đoạn phát triển sản phẩm thông qua hệ thống Quy trình phản ánh ý kiến phản hồi của khách hàng độc quyền của mình. Cách tiếp cận này đã dẫn đến sự phát triển của vòi lấy nước tự động nâng hạ theo chiều cao của vật chứa (Smart Moving Faucet) và việc tích hợp vòi này vào Icon Water Purifier 3, kết quả là nâng cao tính vệ sinh và an toàn của Máy lọc nước, cũng như trên Icon Ice Water Purifier Mini, từ đó mang đến cho người dùng sự đổi mới vượt trội về hiệu quả sử dụng không gian và tính tiện lợi. Tăng cường bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu: Luôn đặt việc bảo vệ dữ liệu khách hàng là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động, Coway gần đây đã nâng cấp hệ thống quản lý bảo mật thông tin đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Trong năm 2025, công ty chủ động củng cố kiến trúc bảo mật và năng lực giám sát nhằm bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, sự ổn định trong hoạt động và niềm tin của khách hàng.

Quản trị: Nâng cao tính minh bạch và giá trị dành cho cổ đông

Bảo đảm tính độc lập của Hội đồng quản trị : Nhằm bảo đảm tính công bằng và minh bạch tuyệt đối, trong năm 2025 Coway đã áp dụng hệ thống Thành viên độc lập cấp cao của Hội đồng quản trị (Senior Independent Director) và thành lập Ủy ban Giao dịch với các bên liên quan (Related Party Transaction Committee) và Ủy ban Thù lao (Compensation Committee), với toàn bộ thành viên đều là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

: Nhằm bảo đảm tính công bằng và minh bạch tuyệt đối, trong năm 2025 Coway đã áp dụng hệ thống Thành viên độc lập cấp cao của Hội đồng quản trị (Senior Independent Director) và thành lập Ủy ban Giao dịch với các bên liên quan (Related Party Transaction Committee) và Ủy ban Thù lao (Compensation Committee), với toàn bộ thành viên đều là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Nâng cao giá trị dành cho cổ đông: Trong năm 2025, Coway đã công bố Kế hoạch Nâng cao Giá trị Doanh nghiệp toàn diện, thể hiện cam kết nâng cao giá trị dành cho cổ đông thông qua việc tăng gấp đôi mục tiêu tỷ lệ lợi nhuận dành cho cổ đông từ 20% lên 40%. Những sáng kiến chủ động này đã giúp Coway được Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc công nhận là 'Doanh nghiệp Nâng cao Giá trị Xuất sắc'.

Toàn văn Báo cáo Bền vững năm 2025 của Coway có tại đây.

Giới thiệu về Coway Co., Ltd.

Được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1989, Coway (KRX: 021240), "Best Life Solution Company", là công ty đổi mới hàng đầu thế giới chuyên nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày thông qua các thiết bị gia dụng môi trường tiên tiến và các giải pháp chăm sóc sức khỏe cao cấp. Nổi tiếng với các sản phẩm máy lọc nước, máy lọc không khí và nắp bồn cầu thông minh hàng đầu trong ngành, Coway mở rộng thương hiệu chăm sóc giấc ngủ và sức khỏe cao cấp BEREX, nhằm thúc đẩy lĩnh vực phong cách sống toàn cầu với các sản phẩm nệm thông minh và ghế massage tiên tiến. Được thúc đẩy bởi hoạt động nghiên cứu chuyên sâu và năng lực kỹ thuật từng đạt giải thưởng, Coway tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường trọng điểm, bao gồm Malaysia, Hoa Kỳ, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Châu Âu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.coway.com/ hoặc http://newsroom.coway.com.

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