Gravity Game Unite (GGU) clôture avec succès la rencontre européenne des joueurs du MMORPG sur PC « Ragnarok Zero : Global » !

KUALA LUMPUR, Malaisie, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), la filiale malaisienne de la société mondiale de jeux vidéo Gravity, a clôturé avec succès la rencontre européenne des joueurs de « Ragnarok Zero : Global » organisée en Allemagne.

Gravity Game Unite (GGU) a organisé son premier événement hors ligne destiné aux joueurs européens à Francfort, en Allemagne, le 18 juillet dernier. Cet événement a été organisé afin de démontrer la volonté de l'entreprise de servir directement le marché européen et de nouer des relations à long terme avec la communauté locale.

European User Meetup for Ragnarok Zero: Global

Des dirigeants clés de Gravity Game Unite (GGU), dont le PDG Yoshinori Kitamura, ainsi que des membres de l'équipe de développement de Ragnarok Zero : Global, ont assisté à l'événement. Des joueurs, des influenceurs et des représentants des médias locaux étaient également présents, ce qui témoigne du vif intérêt suscité par le jeu. L'Europe a été l'une des régions où Ragnarok Zero : Global a reçu des retours particulièrement positifs lors de sa phase de bêta ouverte. La présence du PDG Yoshinori Kitamura a souligné l'importance de cet événement ainsi que la volonté de Gravity Game Unite (GGU) d'offrir un service dédié à la communauté européenne.

L'événement a débuté par un discours de bienvenue prononcé par le PDG de Gravity Game Unite (GGU), suivi d'une présentation du jeu par l'équipe de développement, d'une présentation sur l'orientation du service et la feuille de route pour l'Europe, d'une conférence des développeurs dévoilant les coulisses du projet, d'une session de questions-réponses avec les utilisateurs, ainsi que d'un échange entre les joueurs, les développeurs, les représentants des médias et les influenceurs. Les participants ont également reçu des articles promotionnels exclusifs et ont pu profiter d'une multitude d'activités conçues pour leur laisser des souvenirs inoubliables.

Gravity Game Unite (GGU) a annoncé son intention de renforcer la communication avec les joueurs grâce au service direct de Ragnarok Zero : Global. Au cours de l'événement, l'équipe de développement a écouté les retours des joueurs et a échangé des points de vue très variés, tout en réaffirmant son engagement envers l'orientation du service post-lancement du jeu et le développement de sa communauté en Europe.

Harry Choi, président de Gravity Game Unite (GGU), a déclaré : « Cet événement a marqué une étape importante et a jeté des bases solides pour l'entrée de Gravity Game Unite (GGU) sur le marché européen. Nous mettons tout en œuvre pour remercier les utilisateurs de leur soutien et de leur enthousiasme exceptionnels lors de la phase de bêta ouverte. Nous continuerons de créer des occasions d'échanger et de communiquer avec notre communauté locale ».

Restez à l'écoute

Les joueurs peuvent suivre le site officiel Ragnarok Zero : Global pour les dernières informations et mises à jour.

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