Gravity Game Unite lance la seconde bêta ouverte du MMORPG sur PC Ragnarok Zero: Global

KUALA LUMPUR, Malaisie, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), la filiale malaisienne de la société mondiale de jeux vidéo Gravity, a officiellement lancé la seconde bêta ouverte pour le MMORPG sur PC Ragnarok Zero: Global.

2nd Open Beta Test for PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

La seconde bêta ouverte se déroulera du 7 juillet 2026 à 9h00 au 15 juillet 2026 à 7h59 (heure de Malaisie) et sera accessible aux joueurs d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Océanie. Ce test s'appuie sur les avis recueillis lors de la première bêta ouverte et apporte des améliorations notables en termes de qualité du contenu, de localisation et de stabilité du service.

Au cours de cette phase, les joueurs pourront tester plusieurs nouvelles fonctionnalités majeures, notamment :

Get Poring : un jeu en ligne passionnant dans lequel les joueurs collectionnent et prennent soin de Porings uniques pouvant être transférés dans Ragnarok Zero: Global , en tant que leurs animaux de compagnie.

: un jeu en ligne passionnant dans lequel les joueurs collectionnent et prennent soin de Porings uniques pouvant être transférés dans , en tant que leurs animaux de compagnie. RO Factory : le premier système de contenu généré par les utilisateurs de l'histoire de Ragnarok, permettant aux joueurs de créer des empreintes personnalisées et de les partager avec la communauté mondiale.

: le premier système de contenu généré par les utilisateurs de l'histoire de Ragnarok, permettant aux joueurs de créer des empreintes personnalisées et de les partager avec la communauté mondiale. MVP Raid : des raids passionnants en groupe contre de puissants boss MVP, offrant un butin de grande valeur et des récompenses liées à des quêtes.

Get Poring continue de susciter un vif intérêt, le jeu reçoit en effet un nombre important de demandes de la part de joueurs impatients de découvrir cette nouvelle expérience avec un compagnon. De même, le RO Factory a connu une demande extrêmement forte, atteignant sa capacité initiale de 100 participants presque immédiatement après l'ouverture des inscriptions. Gravity Game Unite s'efforce activement de débloquer de nouvelles places dès que possible afin de répondre à cet engouement exceptionnel.

Diverses manifestations communautaires ont également été organisées pour célébrer la seconde bêta ouverte :

préinscrivez-vous pour les deux jeux afin de recevoir un Rare Poring Egg dans Get Poring.

dans Get Poring. atteignez le niveau maximum lors de la seconde bêta ouverte pour obtenir un Valhalla Pass , qui vous permettra de transférer vos Porings élevés dans l'univers de Ragnarok Zero: Global.

, qui vous permettra de transférer vos Porings élevés dans l'univers de Ragnarok Zero: Global. des vérifications quotidiennes de présence sur le site de la seconde bêta ouverte permettront de gagner 20 000 points Kafra gratuits par jour.

par jour. récompenses d'étapes, notamment des Wings of Fly et des objets favorisant la progression.

événement dédié au signalement de bugs offrant une Infinite Wings of Fly Box pour les signalements valides accompagnés de captures d'écran.

pour les signalements valides accompagnés de captures d'écran. des activités supplémentaires telles que des contrôles ponctuels sur les réseaux sociaux et des sondages auprès de la communauté.

Les joueurs peuvent participer dès maintenant en s'inscrivant sur le site officiel et en téléchargeant le client PC. Les préinscriptions au jeu sont également ouvertes.

Liens officiels :

Site officiel de la seconde bêta ouverte : https://roz.mygnjoy.com/en/event/2ndobt

Page de préinscription : https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr7

Communauté Discord : https://discord.gg/bFg77WjcHT

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3004262/ROZ_OBT_2_Is_Now_Open_1920x1080_EN.jpg

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