Gravity Game Unite Melancarkan Ujian Beta Terbuka Kedua untuk MMORPG PC Ragnarok Zero: Global

KUALA LUMPUR, Malaysia, 7 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), anak syarikat Malaysia kepada syarikat permainan global Gravity, secara rasmi telah melancarkan Ujian Beta Terbuka Kedua (2nd Open Beta Test, OBT2) untuk MMORPG PC Ragnarok Zero: Global.

2nd Open Beta Test for PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

OBT2 berlangsung dari 7 Julai 2026, jam 9.00 pagi hingga 15 Julai 2026, jam 7.59 pagi (Waktu Malaysia) dan terbuka kepada pemain di Asia Tenggara, Eropah dan Oceania. Ujian ini dibangunkan berasaskan maklum balas daripada OBT pertama, dengan penambahbaikan ketara dari segi kualiti kandungan, penyetempatan dan kestabilan perkhidmatan.

Sepanjang fasa ini, pemain boleh menguji beberapa ciri baharu utama, termasuk:

Get Poring: Permainan pautan yang menarik, membolehkan pemain mengumpul dan membela Poring unik yang boleh dipindahkan ke dalam Ragnarok Zero: Global sebagai haiwan peliharaan pendamping.

Permainan pautan yang menarik, membolehkan pemain mengumpul dan membela Poring unik yang boleh dipindahkan ke dalam sebagai haiwan peliharaan pendamping. RO Factory : Sistem Kandungan Janaan Pengguna (UGC) pertama dalam sejarah Ragnarok yang membolehkan pemain menghasilkan kesan tapak kaki kosmetik sendiri dan berkongsinya dengan komuniti global.

: Sistem Kandungan Janaan Pengguna (UGC) pertama dalam sejarah Ragnarok yang membolehkan pemain menghasilkan kesan tapak kaki kosmetik sendiri dan berkongsinya dengan komuniti global. MVP Raid: Serbuan berkumpulan yang mendebarkan menentang bos MVP yang berkuasa, menawarkan ganjaran rampasan yang bernilai dan ganjaran berkaitan misi.

Get Poring terus menerima sambutan yang amat menggalakkan, dengan permainan tersebut menerima jumlah pertanyaan yang tinggi daripada pemain yang ingin mencuba pengalaman baharu bersama haiwan peliharaan pendamping tersebut. Begitu juga, RO Factory menerima permintaan yang sangat tinggi apabila kapasiti awal sebanyak 100 peserta dipenuhi hampir serta-merta selepas pendaftaran dibuka. Gravity Game Unite kini sedang berusaha membuka lebih banyak slot secepat mungkin bagi memenuhi sambutan luar biasa tersebut.

Pelbagai acara komuniti turut disediakan sempena OBT2, termasuk:

Menyelesaikan prapendaftaran bagi kedua-dua permainan untuk menerima Rare Poring Egg dalam Get Poring .

dalam . Mencapai tahap maksimum sepanjang OBT2 untuk memperoleh Valhalla Pass , yang membolehkan Poring yang telah dibela dipindahkan ke dunia Ragnarok Zero: Global .

, yang membolehkan Poring yang telah dibela dipindahkan ke dunia . Semakan kehadiran harian di laman web OBT2 yang menawarkan ganjaran sebanyak 20,000 Free Kafra Points setiap hari.

setiap hari. Ganjaran pencapaian tahap, termasuk Wings of Fly dan pelbagai item sokongan perkembangan watak.

Acara pelaporan pepijat yang menawarkan Infinite Wings of Fly Box bagi laporan yang sah berserta tangkapan skrin.

bagi laporan yang sah berserta tangkapan skrin. Aktiviti tambahan seperti semakan rawak SNS dan tinjauan komuniti.

Pemain boleh menyertai OBT2 dengan segera melalui pendaftaran di laman web rasmi dan memuat turun klien PC. Prapendaftaran untuk permainan ini juga masih dibuka.

Pautan Rasmi:

Laman Web Rasmi OBT2: https://roz.mygnjoy.com/en/event/2ndobt

Halaman Prapendaftaran: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr7

Komuniti Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.