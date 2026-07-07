Gravity Game Unite triển khai giai đoạn Open Beta Test lần thứ 2 cho tựa game PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 7 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), công ty con tại Malaysia của công ty game toàn cầu Gravity, đã chính thức triển khai đợt Open Beta Test (OBT2) lần thứ 2 cho tựa game PC MMORPG Ragnarok Zero: Global.

OBT lần thứ 2 diễn ra từ 9:00 sáng ngày 7/7/2026 đến 7:59 sáng ngày 15/7/2026 (giờ Malaysia) và dành cho người chơi tại Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương. Đợt thử nghiệm này được phát triển dựa trên các phản hồi từ đợt OBT đầu tiên, với những cải thiện đáng kể về chất lượng nội dung, mức độ bản địa hóa và độ ổn định của dịch vụ.

2nd Open Beta Test for PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

Trong giai đoạn này, người chơi có thể thử nghiệm một số tính năng mới quan trọng, bao gồm:

Get Poring : Trò chơi liên kết thú vị, nơi người chơi thu thập và nuôi dưỡng các Poring độc đáo, sau đó chuyển các Poring này vào Ragnarok Zero: Global để trở thành thú cưng đồng hành.

: Trò chơi liên kết thú vị, nơi người chơi thu thập và nuôi dưỡng các Poring độc đáo, sau đó chuyển các Poring này vào để trở thành thú cưng đồng hành. RO Factory : Hệ thống Nội dung do người dùng tạo (UGC) đầu tiên trong lịch sử Ragnarok, cho phép người chơi tạo các hiệu ứng dấu chân trang trí tùy chỉnh và chia sẻ chúng với cộng đồng toàn cầu.

: Hệ thống Nội dung do người dùng tạo (UGC) đầu tiên trong lịch sử Ragnarok, cho phép người chơi tạo các hiệu ứng dấu chân trang trí tùy chỉnh và chia sẻ chúng với cộng đồng toàn cầu. MVP Raid: Các trận đột kích tổ đội đầy kịch tính chống lại các trùm MVP hùng mạnh, mang lại chiến lợi phẩm giá trị cùng các phần thưởng liên quan đến nhiệm vụ.

Get Poring tiếp tục tạo ra được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, khi trò chơi nhận được rất nhiều câu hỏi từ những người chơi háo hức khám phá trải nghiệm thú cưng đồng hành mới. Tương tự, RO Factory cũng ghi nhận nhu cầu tham gia rất lớn khi số lượng đăng ký ban đầu dành cho 100 người tham gia gần như đã được lấp đầy ngay sau khi mở đăng ký. Gravity Game Unite đang khẩn trương mở thêm các suất đăng ký nhanh nhất có thể nhằm đáp ứng sự hưởng ứng vượt mong đợi từ cộng đồng người chơi.

Nhiều sự kiện cộng đồng cũng đã được chuẩn bị để chào mừng đợt OBT lần thứ 2, bao gồm:

Hoàn tất đăng ký trước cho cả hai trò chơi để nhận Rare Poring Egg trong Get Poring.

trong Get Poring. Đạt cấp độ tối đa trong OBT lần thứ 2 để nhận Valhalla Pass khi chuyển các Poring đã được nuôi dưỡng vào thế giới của Ragnarok Zero: Global.

khi chuyển các Poring đã được nuôi dưỡng vào thế giới của Ragnarok Zero: Global. Điểm danh hằng ngày trên website của OBT2 để nhận 20.000 điểm Kafra miễn phí mỗi ngày.

mỗi ngày. Phần thưởng theo cột mốc cấp độ bao gồm Wings of Fly và các vật phẩm hỗ trợ phát triển nhân vật.

Sự kiện báo lỗi trao tặng Infinite Wings of Fly Box cho các báo cáo hợp lệ kèm ảnh chụp màn hình.

cho các báo cáo hợp lệ kèm ảnh chụp màn hình. Các hoạt động khác như các sự kiện tương tác trên mạng xã hội (SNS) và khảo sát cộng đồng.

Người chơi có thể tham gia ngay bằng cách đăng ký trên website chính thức và tải xuống bản cài đặt cho PC. Chương trình đăng ký trước của trò chơi hiện cũng đang được mở.

Liên kết chính thức:

Website chính thức của OBT2: https://roz.mygnjoy.com/en/event/2ndobt

Trang đăng ký trước: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr7

Cộng đồng Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.