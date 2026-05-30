Gravity Game Unite (GGU) conclut avec succès l'OBT du MMORPG PC « Ragnarok Zero : Global »

Vérification de la qualité globale du jeu, y compris de la stabilité de l'environnement du serveur pendant la période de l'OBT

Commentaires positifs des utilisateurs sur la prise en charge de 7 langues, le système de niveaux et la localisation de haute qualité. Rencontre d'utilisateurs prévue en juillet

KUALA LUMPUR, Malaisie, 30 mai 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), la filiale malaisienne de la société de jeux mondiale Gravity, a annoncé le 29 mai qu'elle avait conclu avec succès le test bêta ouvert (OBT) de son MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) pour ordinateur Ragnarok Zero : Global.

GGU a effectué l'OBT pour Ragnarok Zero : Global, du 20 au 28 mai, heure de Malaisie, ciblant les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Océanie. Grâce à cet OBT, l'entreprise a vérifié la qualité globale du jeu, y compris la stabilité et l'optimisation des serveurs.

Ragnarok Zero: Global OBT Successfully Concluded

Ragnarok Zero: Global reproduit de façon contemporaine le charme classique du jeu original Ragnarok Online, tout en se différenciant par un nouveau scénario développé à partir de l'univers existant, ainsi que par des changements apportés à la structure de croissance et à la progression générale du jeu. Le jeu offre également un environnement plus confortable grâce à l'amélioration de l'interface utilisateur et de l'interface graphique, aux fonctions de combat automatique, à l'amélioration de la facilité de mouvement et aux fonctions de caméra étendues.

Les participants à l'OBT ont réagi positivement dans l'ensemble, saluant en particulier le système de mise à niveau et la qualité de la localisation. Pour permettre aux utilisateurs du monde entier de jouer en toute fluidité, GGU a fourni une prise en charge de sept langues. En outre, les joueurs qui ont participé à l'événement de fréquentation de la page OBT ont reçu 20 000 points Kafra gratuits une fois par jour. Des avantages exclusifs disponibles uniquement pendant l'OBT, y compris des titres limités et des articles de costume limités, ont également été offerts pour encourager encore plus la participation. Les commentaires des utilisateurs recueillis par le biais de l'enquête OBT seront pris en compte dans les tests futurs.

Avant le lancement officiel, GGU prévoit d'organiser une réunion Ragnarok Zero : Global en juillet pour communiquer directement avec les joueurs. En particulier, au moment du lancement officiel, le jeu prévoit d'introduire un serveur mondial en Asie du Sud-Est, en Europe et en Océanie, ce qui en fera le premier titre Ragnarok IP sur ordinateur. Cela devrait contribuer à activer les communautés d'utilisateurs interrégionales. En outre, GGU prévoit d'introduire un système UGC (User-generated Content) permettant aux utilisateurs de participer à la création de contenu dans le jeu.

« Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à tous les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Océanie qui ont participé à l'OBT », a déclaré Harry Choi, président de Gravity Game Unite. « Nous prévoyons d'intégrer activement dans le jeu les commentaires reçus au cours de ce test. Nous vous demandons de maintenir votre intérêt et votre soutien pour Ragnarok Zero : Global jusqu'à son lancement officiel. »

En attendant, le GGU organise actuellement des pré-inscriptions pour Ragnarok Zero: Global. Les joueurs qui s'inscrivent à l'avance recevront des récompenses spéciales après le lancement. Plus de détails sont disponibles sur la page de préinscription :

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr4

Restez à l'écoute

Les joueurs peuvent suivre le site officiel Ragnarok Zero: Global pour les dernières informations et mises à jour.

Rejoignez la bêta ouverte :

https://roz.mygnjoy.com/en/event/obtPré-inscription : https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr4

Discord : https://discord.gg/bFg77WjcHT

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À propos de Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) est une filiale mondiale d'édition et de services de Gravity Co. Ltd, dont le siège se situe en Malaisie. La société se concentre sur la distribution des titres Ragnarok et sur l'exploitation de services de jeux globaux pour les joueurs du monde entier via l'édition, les opérations et l'engagement communautaire.

À propos de Gravity Co., Ltd.

Créée en avril 2000 et cotée au Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. est une société mondiale de jeux dont le siège se trouve en Corée. Connue pour son MMORPG phare Ragnarok Online, Gravity continue d'élargir son portefeuille avec des jeux en ligne et mobiles appréciés par des millions de joueurs dans le monde entier.

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