Gravity Game Unite (GGU) annonce la deuxième phase de la bêta ouverte du MMORPG sur PC Ragnarok Zero: Global

Le deuxième volet de la bêta ouverte est prévu du 7 au 15 juillet, heure de Malaisie

Cette phase proposera le jeu associé Get Poring, la première fonctionnalité de contenus générés par les utilisateurs de l'univers Ragnarok baptisée RO Factory, ainsi que le nouveau contenu MVP Raid

KUALA LUMPUR, Malaisie, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), la filiale malaisienne de la société mondiale de jeux vidéo Gravity, annonce le calendrier de la deuxième phase de la bêta ouverte de son MMORPG sur PC Ragnarok Zero: Global.

La deuxième phase de la bêta ouverte se déroulera du 7 juillet à 9h au 15 juillet à 7h59, heure de Malaisie. Les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Océanie pourront participer en s'inscrivant sur le site officiel et en téléchargeant le client PC.

PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

Au cours de la deuxième phase de la bêta ouverte, Ragnarok Zero: Global lancera plusieurs nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer l'expérience de jeu, notamment le jeu associé Get Poring, RO Factory (la première fonctionnalité de contenu généré par les utilisateurs de l'univers Ragnarok, qui permet aux joueurs de créer des objets d'empreinte personnalisés), ainsi que le nouveau contenu en jeu MVP Raid. Get Poring est un jeu lié à Ragnarok Zero: Global, dans lequel les joueurs peuvent collectionner et élever des Porings uniques, puis les envoyer vers Ragnarok Zero: Global pour les utiliser comme compagnons.

RO Factory, la première fonctionnalité de contenu généré par les utilisateurs dans l'univers Ragnarok, est une fonctionnalité de personnalisation qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres objets cosmétiques dans le jeu. Les objets personnalisés créés via l'atelier peuvent être téléchargés vers ou depuis la communauté de Ragnarok Zero: Global via la page RO Factory. MVP Raid est un nouveau contenu de raid intégré au jeu qui permet aux groupes d'affronter des monstres MVP. Les joueurs peuvent obtenir diverses récompenses et du butin en vainquant des monstres, tandis que des récompenses supplémentaires leur seront accordées lorsqu'ils auront accompli les quêtes associées.

À l'issue de la première phase de la bêta ouverte qui s'est déroulée en mai, Ragnarok Zero: Global a constaté un vif intérêt pour le jeu grâce à la participation et aux commentaires de nombreux utilisateurs du monde entier. Le jeu a notamment reçu des avis positifs de la part des utilisateurs européens, ce qui a encore renforcé les attentes concernant son lancement mondial. En se basant sur les commentaires des utilisateurs et les données de jeu recueillies lors de la 1re phase de bêta ouverte, GGU prévoit d'introduire du nouveau contenu lors de la prochaine deuxième phase de la bêta ouverte.

Ragnarok Zero: Global est un MMORPG sur PC qui reprend les éléments clés de Ragnarok Online, notamment son univers, ses graphismes 2D en pixels et sa bande-son. Tout en conservant le gameplay classique du titre original, le jeu offre une nouvelle expérience grâce à de nouvelles histoires et à du contenu enrichi dans l'univers de Midgard. Il améliore également l'expérience de jeu globale grâce à des ajustements apportés à l'évolution des personnages et à la progression dans le jeu, ainsi qu'à une interface utilisateur et une expérience utilisateur optimisées. Des fonctionnalités telles que le combat automatique, une navigation plus fluide entre les régions et des fonctions de caméra améliorées favorisent une progression plus harmonieuse des personnages et offrent un gameplay plus intuitif.

Harry Choi, président de Gravity Game Unite, déclare : « Lors de la deuxième phase de la bêta ouverte prévue en juillet, nous prévoyons d'introduire un jeu interconnecté, la première fonctionnalité de contenu généré par les utilisateurs de l'univers Ragnarok, ainsi que de nouveaux contenus destinés à rendre le jeu encore plus intéressant, tout en analysant les réactions des utilisateurs du monde entier. En nous appuyant sur les avis reçus lors des deux phases de la bêta ouverte, nous continuerons à améliorer la qualité du contenu et la stabilité du service. À l'issue de la deuxième phase de la bêta ouverte, nous prévoyons de poursuivre les préparatifs en vue du lancement officiel et de dévoiler progressivement du contenu et des événements supplémentaires. Nous espérons que ces nouveautés piquerons votre curiosité et que vous participerez à la 2e bêta ouverte. »

Par ailleurs, Gravity Game Unite organise actuellement des préinscriptions et des événements pour Ragnarok Zero: Global, avant son lancement officiel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page officielle de préinscription :

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr6

Restez à l'écoute

Les joueurs peuvent suivre le site officiel Ragnarok Zero: Global pour les dernières informations et mises à jour.

Rejoignez la bêta ouverte : https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Préinscription : https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr6

Discord : https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook : https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram : https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube : www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok : https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

À propos de Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) est une filiale mondiale d'édition et de services de Gravity Co. Ltd, dont le siège se situe en Malaisie. La société se concentre sur la distribution des titres Ragnarok et sur l'exploitation de services de jeux globaux pour les joueurs du monde entier via l'édition, les opérations et l'engagement communautaire.

À propos de Gravity Co., Ltd.

Créée en avril 2000 et cotée au Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. est une société mondiale de jeux dont le siège se trouve en Corée. Connue pour son MMORPG phare Ragnarok Online, Gravity continue d'élargir son portefeuille avec des jeux en ligne et mobiles appréciés par des millions de joueurs dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2998079/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2926713/GGU_Logo.jpg