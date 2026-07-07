Gravity Game Unite เปิดการทดสอบ Open Beta Test ครั้งที่ 2 สำหรับเกม MMORPG บนพีซี Ragnarok Zero: Global
News provided byGravity Game Unite SDN. BHD.
07 Jul, 2026, 08:00 CST
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 7 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU) บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียของ Gravity บริษัทผู้พัฒนาเกมระดับโลก ได้ประกาศเปิดการทดสอบ Open Beta Test ครั้งที่ 2 (OBT2) อย่างเป็นทางการสำหรับเกม MMORPG บนพีซี Ragnarok Zero: Global
การทดสอบ OBT ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 9:00 น. จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 7:59 น. (ตามเวลาของมาเลเซีย) และเปิดให้ผู้เล่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนียเข้าร่วม การทดสอบครั้งนี้ต่อยอดจากข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการทดสอบ OBT ครั้งแรก โดยมีการปรับปรุงครั้งสำคัญทั้งในด้านคุณภาพของเนื้อหา การแปลและรองรับภาษาท้องถิ่น รวมถึงเสถียรภาพของการให้บริการ
ในช่วงการทดสอบครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้ทดลองฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่สำคัญหลายรายการ ได้แก่:
- Get Poring: เกมที่เชื่อมโยงกับตัวเกมหลักซึ่งมอบประสบการณ์การเล่นที่สนุกสนาน ให้ผู้เล่นได้รวบรวมและเลี้ยงดู Poring ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดย Poring ที่เลี้ยงไว้สามารถโอนเข้าสู่ Ragnarok Zero: Global เพื่อใช้เป็นสัตว์เลี้ยงคู่หูภายในเกมได้
- RO Factory: ระบบ User-Generated Content (UGC) ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Ragnarok ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างเอฟเฟกต์รอยเท้าในรูปแบบของตนเอง และแบ่งปันผลงานให้กับชุมชนผู้เล่นทั่วโลก
- MVP Raid: คอนเทนต์การบุกโจมตีแบบปาร์ตี้สุดตื่นเต้น ให้ผู้เล่นร่วมมือกันต่อสู้กับบอส MVP ผู้ทรงพลัง พร้อมโอกาสได้รับไอเทมดรอปล้ำค่าที่หาได้ยากและรางวัลที่เชื่อมโยงกับภารกิจต่าง ๆ
Get Poring ยังคงได้รับความสนใจอย่างสูง โดยมีผู้เล่นส่งคำสอบถามเข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของระบบสัตว์เลี้ยงคู่หู ขณะเดียวกัน RO Factory ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเช่นกัน โดยโควตาผู้เข้าร่วมชุดแรกจำนวน 100 คน เต็มเกือบจะทันทีหลังจากเปิดลงทะเบียน ทั้งนี้ Gravity Game Unite กำลังเร่งดำเนินการเปิดรับผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมให้เร็วที่สุด เพื่อรองรับกระแสตอบรับที่เกินความคาดหมาย
นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมกิจกรรมชุมชนที่หลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดทดสอบ OBT ครั้งที่ 2 ดังนี้:
- ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับทั้งสองเกมให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อรับ Rare Poring Egg ในเกม Get Poring
- พัฒนาตัวละครให้ถึงเลเวลสูงสุดระหว่างช่วง OBT ครั้งที่ 2 เพื่อรับ Valhalla Pass สำหรับใช้โอน Poring ที่เลี้ยงดูไว้เข้าสู่โลกของ Ragnarok Zero: Global
- กิจกรรมเช็กชื่อเข้าใช้งานประจำวันบนเว็บไซต์ OBT ครั้งที่ 2 เพื่อรับ Free Kafra Points จำนวน 20,000 คะแนนต่อวัน
- รางวัลเมื่อบรรลุระดับเลเวลตามที่กำหนด ซึ่งรวมถึง Wings of Fly และไอเทมสนับสนุนการเติบโตของตัวละคร
- กิจกรรมรายงานบั๊ก โดยมอบ Infinite Wings of Fly Box ให้แก่ผู้ที่ส่งรายงานอย่างถูกต้องพร้อมแนบภาพหน้าจอ
- กิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การติดตามตรวจสอบบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นระยะ และการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน
ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้ทันทีด้วยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและดาวน์โหลดไคลเอนต์เวอร์ชันพีซี (PC client) โดยในขณะนี้ได้เปิดให้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับตัวเกมแล้วเช่นกัน
ลิงก์อย่างเป็นทางการ:
- เว็บไซต์ OBT2 อย่างเป็นทางการ: https://roz.mygnjoy.com/en/event/2ndobt
- เพจสำหรับลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr7
- ชุมชน Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT
SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.
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