Ragnarok Zero: Global lance le premier test bêta ouvert pour le premier serveur PC de Global Ragnarok

KUALA LUMPUR, Malaisie, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. a le plaisir d'annoncer que le premier Open Beta Test (OBT) pour Ragnarok Zero: Global débutera officiellement le 20 mai 2026.

Ragnarok Zero: Global est le premier service PC mondial de la franchise Ragnarok, réunissant les joueurs d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Océanie dans un environnement de service mondial unifié où les aventuriers peuvent découvrir le monde nostalgique de Midgard ensemble pour la toute première fois.

Ragnarok Zero: Global OBT Open Ragnarok Zero: Global

Sous licence officielle de Gravity Co., Ltd, Ragnarok Zero: Global s'appuie sur l'expérience originale de Ragnarok Online avec des améliorations développées avec soin qui modernisent le gameplay tout en préservant l'esprit de ce MMORPG classique.

Le jeu adopte un modèle de service par abonnement visant à minimiser les éléments de type « play-to-win » et à réduire la pression excessive de la monétisation, permettant ainsi aux joueurs de profiter d'une expérience MMORPG plus équitable et plus immersive. Le prochain OBT sera disponible gratuitement pour tous les joueurs.

L'OBT marque la première occasion pour tous les joueurs du monde entier de découvrir le monde de Midgard dans Ragnarok Zero: Global avant le lancement officiel.

« Ragnarok Zero: Global notre ambition de proposer une nouvelle vision de l'expérience originale de Ragnarok tout en l'adaptant aux joueurs d'aujourd'hui », a déclaré Harry Choi, président de Gravity Game Unite.

Calendrier de l'OBT

L'OBT se déroulera du 20 mai 2026 à 01h00 (UTC+0) au27 mai 2026 à 23h59 (UTC+0).

Régions cibles de l'OBT

L'OBT s'adressera aux acteurs d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Océanie.

Plateformes OBT et méthode de participation

L'OBT est disponible exclusivement sur la plateforme PC.

Les joueurs doivent créer un compte GNJOY sur le site officiel.

Le téléchargement du client du jeu sera disponible sur le site officiel de l'OBT à partir du 18 mai 2026

Les joueurs peuvent télécharger le client OBT sur le site officiel d'OBT : https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Découvrez les principales fonctionnalités de Ragnarok Zero

Ragnarok Zero: Global introduit plusieurs améliorations de gameplay et des systèmes exclusifs conçus spécifiquement pour ROZ tout en préservant l'atmosphère nostalgique du Ragnarok Online original.

Les principales fonctionnalités de l'OBT sont :

Une UI/UX retravaillée basée sur l'interface originale de RO1 pour une navigation et un contrôle simplifiés

Une caméra et un champ de vision élargis pour une meilleure visibilité du jeu

Une prise en charge du combat automatique pour une progression plus fluide

La simplification des itinéraires régionaux qui réduit la complexité des déplacements inutiles

Différents emplois et classes disponibles pour jouer

Contrairement à de nombreuses adaptations modernes de MMORPG, Ragnarok Zero: Global se concentre sur la fourniture de l'expérience la plus proche du Ragnarok Online original tout en améliorant la commodité et la fluidité du jeu pour les joueurs modernes.

Événements commémoratifs de l'OBT

Pour célébrer le lancement de l'OBT, de nombreux événements en jeu et communautaires seront organisés tout au long de la période de test, permettant aux joueurs de gagner des récompenses exclusives et des prix commémoratifs.

Les joueurs peuvent participer aux événements suivants :

Événement avec présence quotidienne

Événement d'atteinte de niveau

Événement de signalement de bogues

Événement « Capture d'écran OBT »

Événement « Enquête OBT »

Événement « Titre exclusif OBT »

Événement « Remerciement OBT »

Événement d'abonnement

En outre, d'autres activités communautaires et campagnes d'engagement sont prévues pour renforcer davantage les liens au sein de la communauté mondiale de Ragnarok. Des détails supplémentaires seront révélés ultérieurement par les canaux officiels.

Restez à l'écoute

Les joueurs peuvent suivre le site officiel Ragnarok Zero: Global pour les dernières informations et mises à jour.

Rejoignez l'OBT : https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Pré-inscription : https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr2

Discord : https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook : https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram : https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube : www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok : https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

À propos de Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) est une filiale mondiale d'édition et de services de Gravity Co. Ltd, dont le siège se situe en Malaisie. La société se concentre sur la distribution des titres Ragnarok et sur l'exploitation de services de jeux globaux pour les joueurs du monde entier via l'édition, les opérations et l'engagement communautaire.

À propos de Gravity Co., Ltd.

Créée en avril 2000 et cotée au Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. est une société mondiale de jeux dont le siège se trouve en Corée. Connue pour son MMORPG phare Ragnarok Online, Gravity continue d'élargir son portefeuille avec des jeux en ligne et mobiles appréciés par des millions de joueurs dans le monde entier.

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