Ragnarok Zero: Global khởi động đợt Open Beta Test cho máy chủ Ragnarok PC toàn cầu lần đầu tiên

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 20 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. vui mừng thông báo đợt Open Beta Test (OBT) đầu tiên của Ragnarok Zero: Global sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 20 tháng 5 năm 2026.

Ragnarok Zero: Global là dịch vụ Ragnarok PC toàn cầu đầu tiên của thương hiệu Ragnarok, kết nối người chơi trên khắp Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương trong cùng một môi trường dịch vụ vận hành toàn cầu thống nhất, nơi các nhà thám hiểm có thể cùng nhau trải nghiệm thế giới Midgard đầy hoài niệm lần đầu tiên.

Ragnarok Zero: Global OBT Open (PRNewsfoto/Gravity Game Unite SDN. BHD.)

Được cấp phép chính thức bởi Gravity Co., Ltd., Ragnarok Zero: Global được xây dựng dựa trên trải nghiệm Ragnarok Online nguyên bản với những cải tiến được phát triển cẩn trọng nhằm hiện đại hóa lối chơi nhưng vẫn giữ được tinh thần của dòng game MMORPG kinh điển.

Trò chơi áp dụng mô hình dịch vụ theo thuê bao nhằm giảm thiểu các yếu tố trả tiền để giành chiến thắng (pay-to-win) và hạn chế áp lực thương mại hóa quá mức, cho phép người chơi tận hưởng trải nghiệm MMORPG công bằng hơn và đắm chìm hơn. Đợt OBT sắp tới sẽ hoàn toàn miễn phí cho tất cả người chơi.

OBT đánh dấu cơ hội đầu tiên cho người chơi trên toàn thế giới trải nghiệm thế giới Midgard trong Ragnarok Zero: Global trước thời điểm ra mắt chính thức.

"Ragnarok Zero: Global thể hiện nỗ lực của chúng tôi trong việc mang đến một cách tiếp cận mới cho trải nghiệm Ragnarok nguyên bản, đồng thời cải thiện để phù hợp với người chơi ngày nay", Harry Choi, Chủ tịch của Gravity Game Unite cho biết.

Lịch trình OBT

Đợt OBT sẽ diễn ra từ 01:00 sáng ngày 20 tháng 5 năm 2026 (UTC+0) đến 11:59 đêm ngày 27 tháng 5 năm 2026 (UTC+0).

Khu vực triển khai OBT

Đợt OBT này hướng tới người chơi tại các khu vực Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương.

Nền tảng OBT & Phương thức tham gia

OBT chỉ khả dụng độc quyền trên nền tảng PC.

Người chơi cần tạo tài khoản GNJOY thông qua trang web chính thức

Cổng tải bộ cài game (client) sẽ chính thức mở trên website OBT bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 năm 2026

Người chơi có thể tải client OBT tại trang web chính thức của sự kiện: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Trải nghiệm các tính năng cốt lõi của Ragnarok Zero

Ragnarok Zero: Global giới thiệu nhiều cải tiến về lối chơi và các hệ thống độc quyền được thiết kế riêng cho ROZ, đồng thời vẫn giữ được bầu không khí hoài niệm của Ragnarok Online nguyên bản.

Các tính năng chính xuất hiện trong OBT bao gồm:

Giao diện và trải nghiệm người dùng được thiết kế lại dựa trên giao diện RO1 gốc, giúp việc điều hướng và điều khiển trở nên dễ dàng hơn

Mở rộng góc camera và tầm nhìn, cải thiện khả năng quan sát trong quá trình chơi

Hỗ trợ chiến đấu tự động (auto-combat), giúp quá trình phát triển nhân vật mượt mà hơn

Đơn giản hóa tuyến đường di chuyển giữa các khu vực, giảm bớt sự phức tạp không cần thiết khi di chuyển

Nhiều nghề nghiệp và lớp nhân vật khác nhau để trải nghiệm

Không giống nhiều phiên bản chuyển thể MMORPG hiện đại khác, Ragnarok Zero: Global tập trung mang đến trải nghiệm gần nhất với Ragnarok Online nguyên bản, đồng thời nâng cao tính tiện lợi và trải nghiệm chơi liền mạch cho người chơi hiện đại.

Các sự kiện kỷ niệm OBT

Để chào mừng việc ra mắt OBT, nhiều sự kiện trong game và sự kiện cộng đồng sẽ được triển khai trong suốt thời gian thử nghiệm, cho phép người chơi nhận các phần thưởng độc quyền và giải thưởng lưu niệm.

Người chơi có thể tham gia vào các sự kiện sau:

Sự kiện điểm danh hàng ngày

Sự kiện đạt cấp độ

Sự kiện báo cáo lỗi

Sự kiện chụp màn hình OBT

Sự kiện khảo sát OBT

Sự kiện danh hiệu độc quyền OBT

Sự kiện tri ân OBT

Sự kiện đăng ký thuê bao

Ngoài ra, nhiều hoạt động cộng đồng và chiến dịch tương tác sắp tới cũng được lên kế hoạch nhằm tăng cường kết nối cộng đồng Ragnarok toàn cầu. Thông tin chi tiết sẽ được công bố qua các kênh chính thức trong thời gian tới.

Kết nối để cập nhật thông tin mới nhất

Người chơi có thể theo dõi các kênh chính thức của Ragnarok Zero: Global để nhận tin tức và cập nhật mới nhất.

Tham gia OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Giới thiệu về Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) là công ty con toàn cầu phụ trách phát hành và dịch vụ trò chơi của Gravity Co., Ltd., có trụ sở chính tại Malaysia. Công ty tập trung cung cấp các tựa game Ragnarok và vận hành dịch vụ game toàn cầu cho người chơi trên toàn thế giới thông qua phát hành, vận hành và xây dựng cộng đồng.

Giới thiệu về Gravity Co., Ltd.

Được thành lập vào tháng 4 năm 2000 và niêm yết trên Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. là một công ty game toàn cầu có trụ sở chính tại Hàn Quốc. Nổi tiếng nhất với tựa game MMORPG chủ lực Ragnarok Online, Gravity tiếp tục mở rộng danh mục với các trò chơi trực tuyến và di động được hàng triệu người chơi trên toàn thế giới yêu thích.

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.