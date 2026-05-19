Ragnarok Zero: Global เปิดทดสอบ OBT เซิร์ฟเวอร์ PC ระดับโลก ครั้งแรกของแฟรนไชส์ Ragnarok
News provided byGravity Game Unite SDN. BHD.
19 May, 2026, 23:41 CST
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 19 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. มีความยินดีที่จะประกาศว่า การทดสอบ Open Beta Test (OBT) ครั้งแรกของเกม Ragnarok Zero: Global จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
Ragnarok Zero: Global ถือเป็นเกม PC เกมแรกของแฟรนไชส์ Ragnarok ที่เปิดให้บริการในรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ Global โดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย ได้เข้ามาผจญภัยร่วมกันในโลกแห่ง Midgard ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ระดับโลกเป็นครั้งแรก
Ragnarok Zero: Global ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Gravity Co., Ltd. โดยพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ดั้งเดิมของเกม Ragnarok Online ผ่านการปรับปรุงระบบต่าง ๆ อย่างพิถีพิถัน เพื่อยกระดับการเล่นเกมให้ทันสมัยมากขึ้น ขณะเดียวกันยังคงรักษาเสน่ห์และจิตวิญญาณของเกม MMORPG ระดับตำนานเอาไว้อย่างครบถ้วน
ตัวเกมให้บริการแบบ Subscription-Based เพื่อลดการเล่นเกมแบบ Pay-to-Win และลดแรงกดดันจากการที่ต้องเติมเงินในเกมมากเกินไป เพื่อมอบประสบการณ์ MMORPG ที่ยุติธรรมและสนุกสนานยิ่งขึ้น ขณะที่การทดสอบ OBT จะเปิดให้ทุกคนเล่นฟรี
การเปิดทดสอบ OBT ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสแรกที่ผู้เล่นทั่วโลกจะได้สัมผัสโลกแห่ง Midgard ใน Ragnarok Zero: Global ก่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
"Ragnarok Zero: Global คือความพยายามของเราในการนำเสนอประสบการณ์ Ragnarok ดั้งเดิมในมุมมองใหม่ พร้อมปรับปรุงให้ตอบโจทย์ผู้เล่นในปัจจุบันมากขึ้น" Harry Choi ประธานของ Gravity Game Unite กล่าว
กำหนดการทดสอบ OBT
OBT จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 01.00 น. (UTC+0) ไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 23.59 น. (UTC+0)
ภูมิภาคที่เปิดทดสอบ OBT
OBT จะเปิดให้ผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนียเข้าร่วม
แพลตฟอร์มและวิธีเข้าร่วม OBT
OBT เปิดให้บริการเฉพาะบนแพลตฟอร์ม PC เท่านั้น
ผู้เล่นต้องสร้างบัญชี GNJOY ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ตัวเกมเวอร์ชันทดสอบจะเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ OBT อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ผู้เล่นสามารถดาวน์โหลด OBT Client ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt
สัมผัสฟีเจอร์หลักของ Ragnarok Zero
Ragnarok Zero: Global ปรับปรุงระบบการเล่นและพัฒนาคอนเทนต์พิเศษโดยเฉพาะ พร้อมคงบรรยากาศสุดคลาสสิกของ Ragnarok Online เอาไว้อย่างครบถ้วน
ฟีเจอร์สำคัญที่เปิดให้ทดลองในช่วง OBT มีดังนี้
- ปรับปรุง UI/UX โดยอ้างอิงจากอินเทอร์เฟซเดิมของ RO1 เพื่อให้ใช้งานและควบคุมได้ง่ายขึ้น
- ขยายมุมกล้องและมุมมองเพื่อมอบทัศนวิสัยในการเล่นที่ดีขึ้น
- รองรับระบบ Auto-Combat ช่วยให้การเก็บเลเวลลื่นไหลยิ่งขึ้น
- ปรับเส้นทางการเดินทางข้ามพื้นที่ให้ง่ายขึ้น เพื่อลดความซับซ้อนในการเคลื่อนที่
- เปิดให้เล่นหลากหลายอาชีพและคลาส
Ragnarok Zero: Global แตกต่างจากเกม MMORPG ยุคใหม่หลายเกมที่ดัดแปลงจากต้นฉบับ โดยเน้นมอบประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับ Ragnarok Online ดั้งเดิมให้มากที่สุด พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายและความลื่นไหลให้เหมาะกับผู้เล่นในปัจจุบัน
กิจกรรมฉลอง OBT
เพื่อฉลองการเปิด OBT จะมีการจัดกิจกรรมมากมายทั้งภายในเกมและในคอมมูนิตี้ผู้เล่นเกมตลอดช่วงการทดสอบ เพื่อให้ผู้เล่นได้รับของรางวัลสุดพิเศษและไอเทมที่ระลึก
กิจกรรมที่ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้มีดังนี้
- กิจกรรมล็อกอินประจำวัน
- กิจกรรมบรรลุเป้าหมายเลเวล
- กิจกรรมรายงานบั๊ก
- กิจกรรมแชร์ภาพ Screenshot ช่วง OBT
- กิจกรรมตอบแบบสอบถาม OBT
- กิจกรรมรับ Title สุดเอ็กซ์คลูซีฟช่วง OBT
- กิจกรรมขอบคุณผู้เข้าร่วม OBT
- กิจกรรมสมัครสมาชิก
นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมในคอมมูนิตี้ผู้เล่นเกมและแคมเปญต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงผู้เล่นจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการในภายหลัง
ช่องทางติดตามข่าวสาร
ผู้เล่นสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดและอัปเดตต่าง ๆ ของ Ragnarok Zero: Global ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ ดังนี้
เข้าร่วม OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt
ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr2
Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT
Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/
Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/
YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal
TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal
เกี่ยวกับ Gravity Game Unite SDN. BHD.
Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) คือผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายเกมระดับโลกในเครือของ Gravity Co., Ltd. โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย และมุ่งเน้นการให้บริการเกมในแฟรนไชส์ Ragnarok รวมถึงบริหารจัดการเกมระดับโลกผ่านการจัดจำหน่าย การดำเนินงาน และการสร้างคอมมูนิตี้ผู้เล่นเกมทั่วโลก
เกี่ยวกับ Gravity Co., Ltd.
Gravity Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2543 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Market (ชื่อย่อหลักทรัพย์: GRVY) โดยเป็นบริษัทเกมระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในเกาหลีใต้ และเป็นที่รู้จักจากเกม MMORPG ชื่อดังอย่าง Ragnarok Online นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยเกมออนไลน์และเกมมือถือที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นหลายล้านคนทั่วโลก
