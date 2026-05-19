Ragnarok Zero: Global Lancar Ujian Beta Terbuka Pertama untuk Pelayan PC Global Pertama Ragnarok

KUALA LUMPUR, Malaysia, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. dengan sukacitanya mengumumkan bahawa Ujian Beta Terbuka (OBT) pertama untuk Ragnarok Zero: Global akan bermula secara rasmi pada 20 Mei 2026.

Ragnarok Zero: Global merupakan perkhidmatan PC Global pertama bagi francais Ragnarok, menghimpunkan pemain dari Asia Tenggara, Eropah dan Oceania dalam satu persekitaran perkhidmatan global bersatu, membolehkan para pengembara menikmati dunia nostalgia Midgard bersama-sama buat pertama kali.

Dilesenkan secara rasmi oleh Gravity Co., Ltd., Ragnarok Zero: Global dibangunkan berasaskan pengalaman asal Ragnarok Online dengan penambahbaikan yang dirancang secara teliti bagi memodenkan permainan sambil mengekalkan semangat MMORPG klasik tersebut.

Permainan ini menggunakan model perkhidmatan berasaskan langganan yang bertujuan meminimumkan elemen bayar-untuk-menang dan mengurangkan tekanan pengewangan berlebihan, sekali gus membolehkan pemain menikmati pengalaman MMORPG yang lebih adil dan imersif. OBT akan datang tersedia secara percuma untuk semua pemain.

OBT ini menandakan peluang pertama untuk semua pemain di seluruh dunia merasai dunia Midgard dalam Ragnarok Zero: Global sebelum pelancaran rasmi.

"Ragnarok Zero: Global mewakili usaha kami untuk menawarkan pengalaman baharu terhadap Ragnarok asal sambil menambah baiknya untuk pemain masa kini," kata Presiden Gravity Game Unite, Harry Choi.

Jadual OBT

OBT akan berlangsung dari 1:00 pagi, 20 Mei 2026 (UTC+0) hingga 11:59 malam, 27 Mei 2026 (UTC+0).

Wilayah Sasaran OBT

OBT ini menyasarkan pemain di seluruh Asia Tenggara, Eropah dan Oceania.

Platform OBT & Kaedah Penyertaan

OBT hanya tersedia secara eksklusif di platform PC.

Pemain perlu mencipta akaun GNJOY menerusi laman web rasmi

Muat turun klien permainan akan tersedia menerusi laman web rasmi OBT bermula 18 Mei 2026

Pemain boleh memuat turun klien OBT melalui laman rasmi OBT di:

https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Rasai Ciri Teras Ragnarok Zero

Ragnarok Zero: Global memperkenalkan beberapa penambahbaikan permainan dan sistem eksklusif yang direka khusus untuk ROZ sambil mengekalkan suasana nostalgia Ragnarok Online asal.

Ciri utama yang tersedia semasa OBT termasuk:

UI/UX yang diperbaharui berdasarkan antara muka asal RO1 untuk navigasi dan kawalan lebih mudah

Kamera dan medan pandangan yang diperluas bagi meningkatkan keterlihatan permainan

Sokongan auto-kombat untuk perkembangan permainan lebih lancar

Laluan perjalanan serantau yang dipermudah bagi mengurangkan kerumitan pergerakan yang tidak perlu

Pelbagai Jobs & Classes untuk dimainkan

Berbeza dengan banyak adaptasi MMORPG moden, Ragnarok Zero: Global memfokuskan penyampaian pengalaman paling hampir dengan Ragnarok Online asal sambil meningkatkan kemudahan dan aliran permainan untuk pemain moden.

Acara Peringatan OBT

Bagi meraikan pelancaran OBT, pelbagai acara dalam permainan dan komuniti akan diadakan sepanjang tempoh ujian, membolehkan pemain memperoleh ganjaran eksklusif dan hadiah peringatan.

Pemain boleh menyertai acara berikut:

Daily Attendance Event (Acara Kehadiran Harian)

Level Achievement Event (Acara Pencapaian Tahap)

Bug Report Event (Acara Laporan Pijat)

OBT Screenshot Event (Acara Tangkap Layar OBT)

OBT Survey Event (Acara Tinjauan OBT)

OBT Exclusive Title Event (Acara Kejuaraan Eksklusif OBT)

OBT Thank You Event (Acara Penghargaan OBT)

Subscription Event (Acara Langganan)

Selain itu, lebih banyak aktiviti komuniti dan kempen penglibatan akan diperkenalkan untuk terus menghubungkan komuniti global Ragnarok. Maklumat lanjut akan diumumkan menerusi saluran rasmi pada masa akan datang.

Kekal Berhubung

Pemain boleh mengikuti saluran rasmi Ragnarok Zero: Global untuk berita dan kemas kini terkini.

Sertai OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Prapendaftaran: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr2

Latar Belakang Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) merupakan anak syarikat penerbitan dan perkhidmatan global milik Gravity Co., Ltd. yang beribu pejabat di Malaysia. Syarikat ini memfokuskan penyampaian judul Ragnarok dan operasi perkhidmatan permainan global kepada pemain di seluruh dunia menerusi penerbitan, operasi dan penglibatan komuniti.

Latar Belakang Gravity Co., Ltd.

Ditubuhkan pada April 2000 dan disenaraikan di Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. ialah syarikat permainan global yang beribu pejabat di Korea. Terkenal dengan MMORPG utamanya Ragnarok Online, Gravity terus memperluas portfolionya menerusi permainan dalam talian dan mudah alih yang dinikmati jutaan pemain di seluruh dunia.

